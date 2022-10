Abre la primera nevera comunitaria con comida gratis en el Upper East Side

NUEVA YORK -- Un refrigerador comunitario nuevo y accesible abrió el jueves por la mañana en el Upper East Side de Manhattan, una primera instalación para el vecindario con la esperanza de combatir la inseguridad alimentaria.

El refrigerador comunitario está ubicado en el campus de NYCHA Holmes Towers en 1780 1st Avenue. El objetivo es estar abierto los siete días de la semana durante todo el día. El sitio proporcionará productos frescos y productos no perecederos sellados de la manera "tome lo que necesite, deje lo que pueda".

Esto surge como un esfuerzo de colaboración entre las organizaciones sin fines de lucro Grassroots Grocery y Gotham Food Pantry con Central Synagogue uniéndose como patrocinador. La Asociación de Inquilinos de NYCHA Holmes se compromete a brindar apoyo voluntario diario.

“En este desarrollo en particular, la mayoría de los residentes son personas de la tercera edad, por lo que no trabajan y no tienen un ingreso estable. Esos precios de los alimentos con inflación están afectando a todos, y significa que tienen que tomar decisiones de recorte. comida fresca", dijo el cofundador y director ejecutivo de Grassroots Grocery, Daniel Zauderer, a nuestra cadena hermana NBC New York.

Zauderer cree que ofrecer esta opción a los residentes "sin hacer preguntas" habla de la necesidad de luchar por la justicia alimentaria a un nivel hiperlocal. Él espera que esto cree un espacio atractivo para involucrar a los minoristas y residentes para que se involucren.

Alrededor de 1.5 millones de neoyorquinos actualmente luchan por encontrar comidas adecuadas con 1 de cada 4 niños de la ciudad que enfrentan inseguridad alimentaria, según datos recopilados por City Harvest. Las visitas a la despensa de alimentos aumentaron casi un 70 % en 2022 en comparación con antes de la pandemia.

En 2020, los residentes latinos y afroamericanos tenían casi el doble de probabilidades de informar menos acceso a los servicios de alimentos de emergencia debido a la pandemia de COVID-19, según el resumen de NYC Health.

“Proporcionar una dirección física donde el problema es más grave y luego trabajar con los minoristas locales y los vecinos para transportar el exceso de alimentos a las áreas de mayor necesidad es la base para un cambio sistémico. Un sistema de justicia alimentaria", dijo Douglas Silver, director ejecutivo de Gotham Food Pantry.

Los neoyorquinos pueden inscribirse como voluntarios para abastecer o limpiar el refrigerador. Se aceptan comidas preenvasadas y preparadas colocadas en un recipiente transparente etiquetado con la fecha de preparación y los posibles alérgenos.