Tiempo severo en la mira para Nueva York en medio del calor insoportable

Lo que debes saber Una peligrosa racha de calor continúa azotando el área triestatal el jueves, elevando las temperaturas a los 90 grados. Se espera que permanezcan allí durante una semana completa y la humedad hará que se sienta más como los 100.

Las condiciones pueden ser peligrosas para las personas y mascotas vulnerables, así que asegúrate de consultar a los vecinos mayores para que estén seguros durante esta ola de calor.

Se espera una tanda de tormentas eléctricas desde el jueves por la tarde hasta las primeras horas de la noche, algunas de las cuales pueden ser severas con posibles vientos dañinos y granizo de una pulgada de diámetro, según el pronóstico de La Autoridad en El Tiempo.

NUEVA YORK - La posibilidad de tormentas con vientos dañinos y granizo regresan al área de Nueva York este jueves, pero estas condiciones no serán suficiente para aplacar el peligroso calor sofocante y la humedad.

Algunos pueden sentir un poco de alivio con las tormentas del jueves, pero no será suficiente para interrumpir la ola de calor o incluso hacer que el sudor irritante deje de correr. Ese receso no llegará hasta la próxima semana, por lo que ya Con Edison está pidiendo a casi 85,000 clientes en Queens que reduzcan el uso de energía en un 8 % mientras trabaja para evitar interrupciones en el servicio.

Si las tormentas del jueves traen vientos intensos, podría haber más problemas.

En este punto, parece que el mayor riesgo de tiempo severo se encuentra al noreste de la ciudad de Nueva York, en el valle de Hudson y Connecticut, pero cualquier tormenta que se desarrolle en el entorno inestable podría generar un tiempo severo. La línea de tormentas eléctricas se espera el jueves por la tarde hasta la tarde, entre las 2 p.m. y 5 p. m.

Las tormentas podrían ser lo suficientemente fuertes como para traer vientos dañinos y granizo de hasta una pulgada de diámetro. Los tornados aislados también son posibles, mientras que las inundaciones repentinas se consideran poco probables.

La humedad y las temperaturas bajan levemente una vez que las tormentas se van, pero aún estarán a mediados de los 90.

Las advertencias de calor siguen vigentes el jueves para toda el área de los tres estados, incluidos los cinco distritos de la ciudad de Nueva York, y se espera que permanezcan activos hasta el domingo.

Las temperaturas nuevamente subirán a mediados de los 90 el jueves, y la humedad podría ser aún más opresiva, haciendo que se sienta como más de 100 grados en muchos lugares. El jueves ya existe una alerta de calor excesivo para ciertos lugares del interior.

Las condiciones pueden ser peligrosas a veces, para personas y mascotas especialmente vulnerables, así que asegúrese de consultar a los vecinos mayores para que estén alerta y seguros. A pesar de que se sentirá sofocante durante los próximos dos días, las temperaturas no alcanzarán ni cerca de los máximos históricos en Central Park (el jueves es 104) para el día.

Tan malo como fue el miércoles, puede empeorar aún más para algunos en Nueva Jersey el jueves, con una alerta de calor excesivo vigente para las partes central y sur del estado. En esas áreas, podría sentirse como 105-110 grados.

Es posible que el fin de semana sean los días más calurosos de la ola de calor, con temperaturas de más de 95 grados, siendo las áreas más calurosas el interior de Nueva Jersey y el valle de Hudson. Los máximos históricos podrían verse desafiados durante el fin de semana, especialmente el domingo.

Aunque no hemos llegado ni a la mitad del camino con esta ola de calor, los sistemas ya parecían estar estresados. El miércoles, un hospital de Nueva Jersey tuvo que evacuar su sala de emergencias y otras áreas cercanas después de que algunas unidades de aire acondicionado se apagaron, dijo el alcalde local. No se reportaron heridos, pero algunas de las unidades de aire acondicionado no funcionarán hasta el jueves por la tarde.

¿Busca un centro de enfriamiento en la ciudad de Nueva York? Encuentra el más cercano a ti aquí mismo.

Para aquellos en la ciudad que buscan refrescarse nadando, NYC Parks dijo que las 51 horas de la piscina al aire libre se extenderán nuevamente hasta las 8 p.m. el jueves en las piscinas olímpica e intermedia debido a la advertencia de calor. Para aquellos que estén pensando en convertir una boca de incendios cercana en un rociador, el FDNY insta a las personas a aprovechar primero el programa de tapas de rociadores.

"Es importante no abrir las bocas de incendio. Cuando se hace sin las tapas de los rociadores, se reduce la presión del agua y puede afectar nuestra capacidad para combatir incendios de manera efectiva", dijo el jefe de departamento del FDNY, John Hodgens.

Aquellos que planean refrescarse en las aguas de Long Island, tengan cuidado con las corrientes de resaca (y obviamente con los tiburones).

Con el fin de monitorear cualquier posible interrupción en las redes bajo mucho estrés durante la ola de calor, Con-Ed abrió su centro de respuesta de emergencia para hacer frente al aumento de la demanda. La empresa de servicios públicos está pidiendo a los neoyorquinos que ahorren energía apagando el aire acondicionado en las habitaciones desocupadas y que usen los lavavajillas o la lavandería temprano en la mañana o tarde en la noche, en lugar de durante las horas pico.

"Si la gente se queda sin electricidad, podemos responder a esos apagones y restaurar la energía de la manera más rápida y segura posible", dijo un vocero de Con Edison.

CONSEJOS PARA AHORRAR ELECTRICIDAD DURANTE EL CALOR EN NY

La empresa de servicios públicos también tuvo algunos consejos para ahorrar energía:

Ajuste los acondicionadores de aire a 78 grados

Use temporizadores para configurar los sistemas de enfriamiento para que comiencen a funcionar no más de media hora antes de regresar a casa

No uses aire acondicionado cuando no haya nadie en casa.

Reducir la iluminación interior

Desenchufa los aparatos electrónicos que no uses

El promedio de días de la ciudad de Nueva York por encima de los 90 grados en julio es de 11, cinco días más que el total actual de este año. La ola de calor eclipsará esa marca cuando todo esté dicho y hecho.

La ciudad tuvo su ola de calor oficial del verano la semana pasada, siendo el jueves el tercer día consecutivo en la ciudad donde las temperaturas alcanzaron los 90 grados o más. Esta ola de calor será aún más caliente y posiblemente más del doble de larga.

La gobernadora Kathy Hochul emitió una advertencia estatal sobre el calor antes de que comenzara la última ola y dijo el lunes: "Los próximos días traerán calor extremo en todo el estado con índices de calor peligrosos que podrían llegar a los 100".

“Insto a todos los neoyorquinos a prepararse para el calor y la humedad de esta semana y a vigilar de cerca el tiempo durante los próximos días”, agregó el demócrata. "Como neoyorquinos, nos cuidamos los unos a los otros, así que no se olviden de controlar a los vecinos, especialmente a las personas mayores, las que tienen niños pequeños y las personas con discapacidades".

El Departamento de Salud del Estado de Nueva York también les recuerda a los neoyorquinos que el calor es la principal causa de muerte relacionada con el clima en los Estados Unidos. Las muertes y enfermedades relacionadas con el calor se pueden prevenir, pero cada año muchas personas sufren los efectos del calor extremo. Algunas personas corren un mayor riesgo de sufrir enfermedades relacionadas con el calor que otras.

Los neoyorquinos deben conocer los factores de riesgo y los síntomas de las enfermedades relacionadas con el calor para protegerse a sí mismos y a sus seres queridos.

EVITA UN GOLPE DE CALOR

Los síntomas del golpe de calor incluyen:

Piel caliente, seca y roja

Un pulso rápido

Respiración rápida y superficial

Una temperatura corporal superior a 105°

Pérdida del estado de alerta, confusión y/o pérdida del conocimiento.



El área triestatal está bajo una intensa tanda de calor y se espera que las temperaturas se superen los 100 grados.

