“Teníamos muchos sueños juntos”: esposa de joven mexicano que murió atropellado

NUEVA YORK - Una familia mexicana llora la perdida de un joven luego de ser arrollado por un conductor que se dio a la fuga en Brooklyn. La víctima, que nació en Estados Unidos y era de ascendencia mexicana, quería ser abogado y defender de esta manera a los inmigrantes.

A José Contla, de 26 años, le faltaba solo un año para terminar sus estudios y dejó con su fallecimiento a su esposa, a la que conoció cuando tenía 14 años.

“Es mi esposo, es mi esposo, yo lo conocí cuando tenía 16 y él 14”, dice Marisol Contla ahogada en lágrimas mientras mira las fotos de su boda y sin poder creer cómo perdió al amor de su vida.

El joven fue atropellado mortalmente el domingo, a eso de las 7:30 de la mañana, cerca de la intersección de la calle 86 y la avenida 19. El conductor del vehículo se dio a la fuga y dejó a la víctima tendida sobre la acera. Todo quedó registrado en una cámara de vigilancia

“Teníamos muchos sueños, muchos sueños, y me dejaron sin él”, asegura Marisol. "Yo quiero que me ayuden a encontrar a la persona que me está causando todo este dolor, a mí y a mi familia”, agregó.

Por su parte, la madre del joven aún no entiende cómo su hijo está muerto. “Pienso que va a regresar por esa puerta con sus ilusiones, con su alegría de quererme mostrar un título”, dice María Contla, madre de la víctima.

En el momento del accidente José se dirigía al trabajo, donde llevaba 2 años como empleado.

Las autoridades no han dado mucha información sobre el conductor que huyó de la escena. Hasta el momento se sabe que conducía un vehículo sedán color negro.

Si tiene información llame confidencialmente a la Policía al 1-888-57-PISTA