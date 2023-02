Restaurante de Nueva Jersey prohíbe que los niños menores de 10 años cenen allí

NUEVA JERSEY -- Esta es una decisión que seguramente suscitará cierta controversia.

Un restaurante popular en Nueva Jersey ha implementado una nueva regla: no se permiten niños. Y el cambio de política ha entusiasmado a la gente, en ambos lados del debate.

Nettie's House of Spaghetti está en problemas con algunos de sus clientes después de publicar en sus páginas de redes sociales que los niños menores de 10 años ya no podrán cenar en el restaurante Tinton Falls.

Nettie's no respondió a una solicitud de comentarios, pero explicaron en sus publicaciones en las redes sociales que "amaban a los niños", pero que había razones detrás de su decisión, relacionadas con la experiencia del cliente o incluso con preocupaciones de responsabilidad.

"Últimamente, ha sido extremadamente difícil acomodar a los niños en Nettie's. Entre los niveles de ruido, la falta de espacio para sillas altas, la limpieza de desastres y la responsabilidad de los niños corriendo por el restaurante, hemos decidido que es hora de tomar el control del situación", dice la publicación del restaurante, y agrega que "eventos recientes los han empujado" a hacer la llamada.

"Sabemos que esto va a molestar mucho a algunos de ustedes, especialmente a aquellos con niños que se portan muy bien, pero creemos que esta es la decisión correcta para que nuestro negocio avance", dijo el restaurante, agradeciendo a los clientes por su comprensión.

De hecho, algunos entendieron la decisión y dijeron que "[los] apoyan al 100%. La buena comida merece un buen ambiente". Otros no estaban del todo de acuerdo. Un comentarista dijo que era "realmente triste escuchar" que se implementara tal regla.

Aquellos que estaban afuera del restaurante de alta cocina, que alguna vez estuvo clasificado entre los mejores restaurantes de Nueva Jersey, dijeron que están de acuerdo con la medida.

"A la gente no le importa lo que hacen sus hijos, así que simplemente los dejan correr", dijo un cliente. "Supongo que no quieren pagar por una niñera, así que simplemente los traen con ellos".

Otro hombre dijo que los niños a veces pueden "perturbar" la comida.

Más adelante, se podía encontrar niños en todas partes en el Attilio's Pizza Restaurant, más informal.

El cliente Lionel Eugene dijo que la nueva regla "definitivamente me desafiaría y es posible que no vaya si sé que a mis hijos no se les permite ir".

El gerente Paolo Palumbo ha estado en Attilio's por más de 30 años y dice que simplemente no puede imaginar un restaurante sin niños.

"Me encantaría ver a la gente venir con la familia, con los niños y disfrutar", dijo.

Algunos dicen que la medida de Nettie ahora ofrece a los comensales más opciones: apto para niños y sin niños. La nueva política entrará en vigencia el 8 de marzo, cuando el restaurante vuelva a abrir después de las vacaciones de invierno.