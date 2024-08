Multas de $100: MTA y NYPD toman medidas contra la evasión de las tarifas del autobús

NUEVA YORK -- Para aquellos que evaden pagar la tarifa del autobús en la Ciudad de Nueva York, las autoridades están tomando medidas y tendrán que pagar multas.

La MTA informó que el 50 % de los pasajeros que usan el autobús como medio de transporte no pagan su tarifa, por eso, el jueves en la mañana la agencia junto a la Policía de la Ciudad de Nueva York hizo una demostración sobre cómo las autoridades combaten este problema y hacen que los residentes cumplan con el pago de las tarifas,

El operativo se realiza con el llamado equipo “Eagle Team” en el que agentes, que muchas veces no llevan uniforme, se suben a los autobuses para observar a los usuarios que se suben y no pagan el precio del pasaje. La MTA dijo que han intensificado también las normas de pago de tarifas en el long island rail road y metro-north, y que se han desplegado guardias en las estaciones de metro para reducir la evasión.

Today, the NYPD teamed up with the @MTA in a joint operation to crack down on fare evasion along numerous bus lines throughout NYC. Fare evaders were escorted off the buses after boarding without paying & issued fines. We urge all New Yorkers to pay your fare. pic.twitter.com/o6jwmRkZgx