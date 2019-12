Nuevo esfuerzo por dar con la pequeña Dulce María

A tres meses de la desaparición de la pequeña Dulce María Alavez miembros comunitarios de Bridgeton, Nueva Jersey repartieron folletos, el lunes, para dar con alguna información que los ayude a encontrar a la menor.

La niña, de cinco años, está desaparecida desde el pasado 16 de septiembre cuando llegó hasta el City Park junto con su madre, hermanito y tía.

Si bien la familia sigue con la esperanza de que aparezca la pequeña, las autoridades reiteraron que siguen perpetrando la búsqueda. Sin embargo, hasta el momento no cuentan con pistas que los lleven a dar con el secuestrador, el supuesto testigo del que develaron un boceto, o hasta la pequeña que extrañan familiares, amigos y toda la comunidad.

Tanto que la fiscal de distrito, Jennifer Webb-McRae, envió una comunicación escrita el lunes donde confirmó que los esfuerzos “colaborativos Inter agenciales” siguen su curso. “Seguimos atentos a cualquier información que nos ayude a determinar las causas por las que despareció Dulce. Estaremos visitando los vecindarios de Bridgeton para entregar folletos informativos desde las 4:30 p.m.”, apuntó la funcionaria.

“Tenemos la esperanza de encontrar a mi nietecita. Sabemos que han pasado semanas, pero no vamos a descansar hasta encontrarla. Le doy las gracias a todas las personas que nos están apoyando, la verdad no tengo mucha palabra, porque nosotros estamos pasando por un tiempo muy difícil angustiados por no saber nada de la niña”, destacó la abuelita materna Norma Pérez, en una intervención previa.

Dulce María Alavez figura entre las personas más buscadas del FBI. Si tienes algún detalle sobre la pesquisa, por pequeño que parezca, puedes comunicarte al 1-800-CALL-FBI (1-800-225-5324).