Nueva York y Nueva Jersey advierten que el progreso de COVID puede perderse

Lo que debes saber Los gobernadores de Nueva York y Nueva Jersey están recordando a sus residentes, especialmente a los más jóvenes, que no se confíen ante el progreso

Tanto Nueva York como Nueva Jersey han visto aumentos de COVID entre los jóvenes, muchos de los cuales están vinculados a bares, restaurantes y fiestas caseras.

Ambos estados ya han desacelerado sus reaperturas a raíz del aumento récord nacional; los gobernadores advierten que pueden tomar medidas más duras si la aplicación y el cumplimiento no mejoran.

Una fiesta casera está vinculada a 50 nuevos casos de COVID entre personas de 15 a 19 años. Una fiesta en Long Beach que dejó a casi tres docenas de socorristas infectados. Una fiesta en Long Island el 4 de julio que enfermó a uno de cada cinco asistentes. Y los funcionarios no han comenzado a estimar cuántos se enfermaron en una fiesta de 700 personas que le tomó horas a la policía separar.

Todos estos son escenarios de la vida real en Nueva Jersey y Nueva York solo este mes: ejemplos peligrosos de personas que hacen alarde de distanciamiento social, máscara y otras reglas COVID que los gobernadores de los estados advierten que podrían anular el progreso de meses.

El gobernador Phil Murphy y el gobernador Andrew Cuomo entregaron mensajes similares el miércoles: Ser joven no es una excusa para bajar la guardia. No eres inmune No seas complaciente No podemos deslizarnos hacia atrás después de todo este tiempo.

Nueva Jersey ha retrocedido a la cantidad de nuevos casos diarios de COVID que estaba viendo hace un mes, revirtiendo parte del progreso que lo había llevado a la cima de la lista de baja transmisión de la nación después liderarla durante meses.

Los funcionarios estatales se han encontrado con problemas para localizar contactos de algunas de las fiestas caseras más grandes porque los asistentes se resisten a ayudar a las autoridades. Tal rastreo es crítico para los esfuerzos de contención, dicen los funcionarios. Murphy quiere que la gente de su estado coopere, pero prefiere que no vayan a ninguna fiesta en casa.

"No son seguros. Ponen el arduo trabajo que todos hemos emprendido desde marzo en riesgo de deshacerse", dijo Murphy el miércoles. "No se convierta en la persona que, sin saberlo, contrae el coronavirus en una fiesta y luego lo transmite a sus seres queridos que pueden ser más susceptibles a este virus".

Cuomo ha emitido recordatorios similares en Nueva York, donde las hospitalizaciones por COVID han aumentado entre las personas de 20 años en las últimas semanas. Recientemente lanzó una campaña nacional de máscara dirigida a ese grupo de edad. En él, los jóvenes actúan invencibles por el virus. El narrador les recuerda que no lo son.

Mano dura contra restaurantes y bares que no respeten las restricciones de distanciamiento social. Carolina Ardila informa

El gobernador va un paso más allá y dice que el virus: "Puede matarte".

Nueva York no ha visto aumentar su promedio móvil de siete días de pruebas positivas de manera estadísticamente significativa desde su reapertura gradual lanzada a mediados de mayo. Pero ha visto nuevos grupos, algunos derivados de fiestas o áreas de bares abarrotados.

Cuomo ha amenazado con revertir la reapertura de la ciudad de Nueva York en lo que se refiere a bares y restaurantes, a pesar de que no hubo un aumento de COVID, diciendo que "comer al aire libre", que la ciudad pudo reanudar cuando entró en la Fase II, no es "beber al aire libre".

Comparó el progreso sostenido contra el COVID con una dieta que mantiene progreso contra la subida de peso.

"Lo que estás diciendo es que mi peso no ha subido. ¿Por qué no debería comer pastel de queso y disfrutar de postres? Porque si hubieras estado haciendo eso, tu peso habría aumentado", dijo Cuomo.

Cuomo le ha pedido al los gobiernos locales, y más recientemente llamó específicamente a la policía de Nueva York, que haga un mejor trabajo para hacer cumplir las reglas COVID. ¿Las mesas están espaciadas a 6 pies de distancia? ¿Las barras permiten que las personas se congreguen en las aceras después de servirlas? ¿Y están sirviendo a las personas solo alcohol, que está prohibido, o comida también?

Más de 150 bares y restaurantes en la ciudad de Nueva York y Long Island fueron citados por violaciones COVID durante un período de cinco días a partir del viernes, y Cuomo agregó otras 55 violaciones los lunes y martes por la noche en la ciudad.

Desde marzo, se han retirado sus licencias de casi 60 bares y restaurantes de Nueva York. Cada uno debe presentar un plan de corrección para recuperar su licencia.