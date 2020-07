Cuomo a NYPD: “Hagan un mejor trabajo haciendo cumplir las reglas del COVID”

Lo que debes saber A medida que crece la amenaza nacional, también lo hace el incumplimiento de las pautas local; El gobernador Cuomo dijo que estaba "horrorizado" por el video de un concierto repleto en Long Island durante el fin de semana y lanzó una investigación.

Cuomo ha insistido reiteradamente en que los gobiernos locales den un paso al frente y hagan un mejor trabajo de cumplimiento; específicamente mencionó a la NYPD el martes.

Se han citado a más de 130 bares en Nueva York y Long Island desde el viernes; 12 bares de Nueva York tuvieron sus licencias temporalmente revocadas después del fin de semana.

NUEVA YORK — La ciudad de Nueva York y Long Island están siendo vigiladas de cerca por el gobernador Andrew Cuomo en medio de docenas de violaciones recientes a las pautas de distanciamiento social. Reiterando nuevamente su frase de cada conferencia: "gobiernos locales, hagan su trabajo."

La última crítica de Cuomo el martes se produjo en medio de su argumento de que los gobiernos locales en gran parte del estado de Nueva York no han logrado hacer cumplir las reglas de 6 pies de separación y enmascaramiento. Cuestionó por qué las fuerzas del orden locales no han disipado las grandes multitudes en bares de la ciudad de Nueva York o en un concierto en los Hamptons, diciendo que este estaba "fuera de control y se estaban violando todas las reglas".

"Nuestra economía se está reabriendo, la tasa de infección se ha mantenido baja porque hemos cumplido. Si no hemos cumplido, si nos volvemos flojos, si nos volvemos descuidados, verán que esos números aumentarán . Necesito que los gobiernos locales "hagan. su trabajo ", dijo el gobernador el martes. "El gobierno estatal no puede sustituir la función de cumplimiento de todos los gobiernos locales, simplemente no tenemos suficientes recursos en el lado estatal. Necesito que el NYPD haga un mejor trabajo en la ciudad de Nueva York".

Más de 150 bares y restaurantes en la ciudad de Nueva York y Long Island fueron citados por violaciones COVID durante un período de cuatro días a partir del viernes, y Cuomo agregó otras 26 violaciones el lunes por la noche en la ciudad. Doce establecimientos en los cinco distritos tuvieron sus licencias de licor revocadas temporalmente por infracciones que van desde empleados y clientes sin máscara hasta permitir que las personas se congreguen.

En total, más de 40 bares y restaurantes de Nueva York han tenido sus licencias retiradas desde marzo. Cuomo advirtió el lunes por segunda vez en una semana que podría tener que cerrar bares y restaurantes en la ciudad de Nueva York nuevamente si el cumplimiento por parte de los comercios y las personas no mejora.

El alcalde Bill de Blasio ha dicho que cree que la mayoría de los bares y restaurantes en NYC están cumpliendo con las regulaciones, aunque admite que hay algunos infractores. Cuomo reconoció lo mismo, a todos los efectos, pero advirtió que un "puñado de malos actores" podría arruinar la reapertura para todos.

Cumplir localmente aumenta la amenaza de viajar fuera del estado, dice Cuomo. Ambos amenazan el progreso general de Nueva York contra el coronavirus, y ambos problemas se han intensificado en las últimas semanas.

Casi tres docenas de estados, más Washington, D.C. y Puerto Rico, ahora están en la lista de cuarentena de tres estados. Todos esos estados están experimentando aumentos en los casos de COVID que los califican como "puntos críticos" según los estándares de Cuomo, y las personas que viajan a Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut desde esos estados deben aislarse durante 14 días. Los que aterrizan en Nueva York también deben presentar un formulario.

"En todo el país, todavía es muy malo. Así que hay más estados que han excedido nuestro umbral de cuarentena", dijo Cuomo el martes.

Las adiciones a la lista de cuarentena se produjeron el mismo día en que la nación superó las 150,000 muertes por el virus, según estimaciones de NBC News. Nueva York representa alrededor del 17 por ciento de esa cifra, aunque su número real de muertes por COVID probablemente o posiblemente este alrededor de las 25.126 muertes confirmadas que informó el martes.

Todo el estado de Nueva York se encuentra en la cuarta y última fase de reapertura de Cuomo, aunque la ciudad de Nueva York ha adoptado un enfoque modificado para las dos últimas en medio de evidencia que sugiere un mayor riesgo de los espacios cerrados.

Nueva Jersey, que ha perdido a casi 16,000 personas hasta la fecha, también ha retrasado su proceso de reapertura y ha dejado de lado indefinidamente las comidas en interiores en medio del clima nacional. El gobernador Phil Murphy aún no ha establecido una fecha para la entrada del estado en la Etapa 3, la fase final de su reapertura, y dijo a principios de esta semana que no sería responsable de dar el siguiente paso en este momento.

"Espero que sea más temprano que tarde, pero aún no", dijo Murphy.