Miles de neoyorquinos fueron víctimas del robo de dinero de la tarjeta EBT de cupones de alimentos: cómo evitarlo

NUEVA YORK -- Ante la ola de robo de fondos a los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), los senadores Kirsten Gillibrand (D-NY), Ben Cardin (D-Md.) y Chris Van Hollen (D-Md.) presentaron un proyecto de ley que harán más estrictas las medidas de seguridad para evitar el robo de identidad y las estafas de ‘skimming’.

El skimming ocurre cuando los delincuentes colocan un dispositivo en un cajero automático o en un punto de venta para capturar la información del PIN del titular de la tarjeta y los datos almacenados en la banda magnética de la tarjeta.

El estado de Nueva York informó que a miles de neoyorquinos les robaron sus tarjetas EBT (Transferencia Electrónica de Beneficios) en 2022, lo que implicó pérdidas por un valor total de más de $730,000.

El problema, dice Gillibrand, es que los beneficiarios de SNAP EBT no tienen las mismas protecciones contra el fraude que las personas con tarjetas de crédito, tarjetas de débito y usuarios de tarjetas prepagas.

Los usuarios de tarjetas de crédito, débito y prepagas están cubiertos por la Ley de transferencia electrónica de fondos (EFTA) y el Reglamento, que ayuda a las personas que han sido estafadas a recuperar fondos de pérdidas y transferencias electrónicas no autorizadas.

Cuando el USDA cambió de cupones de alimentos en papel a tarjetas EBT, nunca actualizó sus regulaciones para proteger a los beneficiarios contra el fraude.

La Ley de protección contra robos de SNAP permitiría a los estados volver a emitir de inmediato los beneficios robados a los hogares afectados mediante el uso de fondos federales ya asignados, y ayudaría a los estados a rastrear los datos de robo de SNAP para determinar la omnipresencia del delito y desarrollar mecanismos para mejorar la tecnología de seguridad.

CÓMO PROTEGERSE DEL ROBO POR ‘SKIMMING’

Existen varias formas en las que puede hacer para evitar que sus beneficios sean robados a través de una estafa de skimmer de EBT.

Estos son algunos consejos del sistema 311 de la Ciudad de Nueva York.

1. INSPECCIONE LA TERMINAL ANTES DE DESLIZAR SU TARJETA

Antes de completar el pago, verifique la terminal de pago. Asegúrese de que no haya nada sospechoso conectado al swiper o al teclado. Recuerde que los skimmers están diseñados para ser pequeños y difíciles de ver, por lo que debe buscar cualquier señal de manipulación.

Todas las piezas deben ser resistentes, alineadas y sólidamente conectadas entre sí. Si ve alguna pieza que no está bien adherida, que parece estar levantada o que una parte de la máquina está cubriendo otra parte donde no debería, todos estos podrían ser signos de que se ha instalado un skimmer.

Tenga cuidado con las piezas sueltas o daños en la máquina. Puede inspeccionar la máquina con la vista y el tacto para asegurarse de no detectar nada sospechoso.

2. COMPRUEBE EL SELLO DE SEGURIDAD

Algunos lectores de tarjetas, especialmente los que se encuentran cerca de las bombas de gasolina, están equipados con un sello de seguridad que protege la tecnología interna. Si el sello está dañado o comprometido, podría indicar que se ha instalado un skimmer. Sea seguro y use una terminal de pago diferente.

3. TENGA CUIDADO DÓNDE COMPRA.

Es más probable que los skimmers se coloquen en áreas oscuras y desatendidas. Puede proteger sus beneficios simplemente deslizando su tarjeta en los lectores de tarjetas que están ubicados en áreas bien iluminadas y vigiladas donde sería más riesgoso para un ladrón colocar un skimmer.

4. CAMBIE SU PIN CON FRECUENCIA

Si le roban sus beneficios, es posible que pueda evitar futuras transacciones cambiando su PIN. Cambiar su PIN con frecuencia puede ayudar a proteger sus beneficios.

5. UTILICE LAS CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD DE SU ESTADO

Algunos estados le permitirán congelar sus beneficios, detener transacciones fuera del estado o implementar otras funciones de seguridad que pueden proteger sus beneficios contra robos. Utilice esas funciones para proteger sus beneficios.

EL PHISHING SIGUE SIENDO UNA ESTAFA EBT COMÚN

El USDA emitió una alerta de fraude en octubre de 2022 debido al aumento de denuncias de estafas de phishing de SNAP.

Los titulares pueden recibir un mensaje de texto acerca de que sus beneficios de EBT han sido bloqueados y necesita llamar a un número desconocido para recuperar el beneficio.

Cuando el titular llama, el estafador solicita el número de tarjeta y PIN para verificar la cuenta. De esa forma el beneficiario termina perdiendo el dinero.

Otra estrategia común es cuando el criminal pide al beneficiario que complete el papeleo de renovación, verifique alguna información o solicite otros beneficios como un teléfono gratis o una tarjeta de regalo gratis. A veces, los estafadores han dicho que pueden ofrecer un plan de protección para los beneficios. Los estafadores pueden darle muchas razones diferentes para tratar de obligarlo a hacer esa llamada. Una vez que se comunique, le pedirán su número de tarjeta y PIN durante la conversación.

Otros estafadores publican enlaces en las redes sociales en los que ofrecen subvenciones, premios o regalos a las personas que reciben beneficios de EBT. Cuando se hace clic en el enlace, se le indicará que ingrese el número de tarjeta y PIN para verificar que puede recibir esos beneficios.

CÓMO PROTEGERSE DE UNA ESTAFA DE PHISHING

La forma más fácil de protegerse es simplemente no revelar nunca su número de tarjeta o PIN a nadie, por ningún motivo. Los representantes en la oficina del gobierno de su estado nunca le pedirán esta información. Por lo general, le pedirán su número de caso en su lugar.

No haga clic en enlaces desconocidos. No responda mensajes de texto de números desconocidos. Los estafadores usarán un sentido de urgencia para presionarlo a tomar decisiones impulsivas, así que respire profundamente, cálmese y piense detenidamente antes de continuar con cualquiera de esos mensajes.

¿QUÉ PUEDE HACER SI PIERDE SUS BENEFICIOS POR UNA ESTAFA DE EBT?

Si pierde sus beneficios debido a una estafa de EBT, debe notificar de inmediato a la oficina estatal a cargo de esos beneficios para que puedan cancelar su tarjeta y enviarle una nueva. De no hacerlo, el estafador podrá seguir robando sus beneficios mes tras mes.

Desafortunadamente, el gobierno generalmente no reemplaza los beneficios de EBT robados, por lo que es posible que no se le reembolsen los fondos perdidos. Esto puede ser desastroso para muchas familias de bajos ingresos, que dependen de estos beneficios para alimentar a sus familias. Sin beneficios podría significar que no hay comida.

¿PUEDO RECUPERAR MI DINERO DESPUÉS DE UNA ESTAFA EBT?

Por lo general, el gobierno no reemplazará ni reembolsará los beneficios perdidos por una estafa de EBT. Si es víctima de una estafa, deberá informar a su oficina gubernamental para que puedan cancelar y reemplazar su tarjeta EBT.

¿POR QUÉ HAY TANTAS ESTAFAS DE EBT EN FACEBOOK?

Hay muchas estafas de EBT en Facebook porque es fácil para los estafadores crear nuevas cuentas y enviar spam a los comentarios de organizaciones acreditadas. Por ejemplo, muchas oficinas gubernamentales estatales no moderan bien sus comentarios, por lo que los estafadores pueden infiltrar enlaces que parecen oficiales. ¡Tenga mucho cuidado cuando haga clic en enlaces de Facebook!

Si cree que su tarjeta ha sido clonada y sus beneficios están siendo robados, sospeche de superposiciones de descremado, llame inmediatamente a la Unidad de Fraudes de la HRA al (718) 722-8001.

Para obtener una nueva tarjeta EBT y cambiar su PIN, llame a la línea de ayuda de EBT al (888) 328-6399.