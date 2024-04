Música y danza: Más de 80 eventos gratuitos programados para Times Square este verano

Más de 80 eventos gratuitos al aire libre están programados para tener lugar en Times Square este verano como parte de la serie TSQ LIVE, según el Times Square Alliance.

TSQ LIVE presentará artistas, intérpretes y más para compartir su trabajo en dos escenarios en uno de los lugares más emblemáticos no solo de la Ciudad de Nueva York, sino también del mundo.

Los diferentes eventos son gratuitos, abiertos al público y para todas las edades y se desarrollan desde principios de mayo hasta finales de septiembre:

MAYO 2024

Martes, 7 de mayo, 5 p.m.: DJ Sets with New York Modular Society | Tim Cox, Subjectivize, Soon Come, Jesse Juno (Broadway & 46th St)

Miércoles, 8 de mayo, 5 p.m.: Live Music with MTA MUNY and Art with Street Lab (Broadway & 43rd St)

Jueves, 9 de mayo, 5 p.m.: Dance with Ailey Extension | Afro’Dance with Judith McCarty (Broadway & 46th St) — REGISTER NOW

Viernes, 10 de mayo, 6 p.m.: Live Music on Summer Fridays | Des Rocs (Broadway & 46th St)

Martes, 14 de mayo, 5 p.m.: DJ Sets with Matinée Social Club (Broadway & 46th St)

Miércoles, 15 de mayo, 5 p.m.: Live Music with MTA MUNY and Art with Street Lab (Broadway & 43rd St)

Jueves, 16 de mayo , 5 p.m.: Dance with Ailey Extension | West African Dance with Maguette Camara (Broadway & 46th St) — REGISTER NOW

Viernes, 17 de mayo, 6 p.m.: Live Music on Summer Fridays (Broadway & 46th St)

Martes, 21 de mayo, 5 p.m.: DJ Sets with Project 91 x Analog Agency (Broadway & 46th St)

Miércoles, 22 de mayo, 5 p.m.: Live Music with MTA MUNY and Art with Street Lab (Broadway & 43rd St)

Jueves, 23 de mayo, 5 p.m.: Dance with Ailey Extension | NY Style Mambo with Katherine Jimenez (Broadway & 46th St) — REGISTER NOW

Martes, 28 de mayo, 5 p.m.: DJ Sets with FEMME HOUSE (Broadway & 46th St)

Miércoles, 29 de mayo, 5 p.m.: Live Music with MTA MUNY and Art with Street Lab (Broadway & 43rd St)

Jueves, 30 de mayo, 5 p.m.: Dance with Ailey Extension | Samba with Quenia Ribeiro (Broadway & 46th St) — REGISTER NOW

Viernes, 31 de mayo, 6 p.m.: Live Music on Summer Fridays (Broadway & 46th St)

JUNIO 2024

Martes, 4 de junio, 5 p.m.: DJ Sets with Soul Summit (Broadway & 46th St)

Miércoles, 5 de junio, 5 p.m.: Live Music with MTA MUNY and Art with Street Lab (Broadway & 43rd St)

Jueves, 6 de junio, 5 p.m.: Live Music with Carnegie Hall Citywide | Ensemble Connect (Broadway & 46th St)

Viernes , 7 de junio, 6 p.m.: Live Music on Summer Fridays | JORDY (Broadway & 46th St)

Martes, 11 de junio, 5 p.m.: Live Music with Haiti Cultural Exchange (Broadway & 46th St)

Miércoles, 12 de junio, 5 p.m.: Live Music with MTA MUNY and Art with Street Lab (Broadway & 43rd St)

Jueves, 13 de junio, 5 p.m.: Live Music with Carnegie Hall Citywide | Natalie Tenenbaum (Broadway & 46th St)

Viernes, 14 de junio, 6 p.m.: Live Music on Summer Fridays | Molly Grace (Broadway & 46th St)

Martes, 18 de junio, 5 p.m.: DJ Sets with Elsewhere (Broadway & 46th St)

[Resto de semana libre por solsticio en Times Square]

Martes, 25 de junio, 5 p.m.: DJ Sets with FEMME HOUSE (Broadway & 46th St)

Miércoles, 26 de junio, 5 p.m.: Live Music with MTA MUNY and Art with Street Lab (Broadway & 43rd St)

[Resto de la semana libre por evento Pride para Mes del Orgullo Gay en Times Square]

JULIO 2024

Martes, 2 de julio, 5 p.m.: DJ Sets (Broadway & 46th St)

Miércoles, 3 de julio, 5 p.m.: Live Music with MTA MUNY (Broadway & 43rd St)

Martes, 9 de julio, 5 p.m.: DJ Sets (Broadway & 46th St)

Miércoles, 10 de julio, 5 p.m.: Live Music with MTA MUNY (Broadway & 43rd St)

Jueves, 11 de julio, 5 p.m.: Live Music with Jazz at Lincoln Center | Ivan Llanes & Friends (Broadway & 46th St)

Viernes, 12 de julio, 6 p.m.: Live Music on Summer Fridays (Broadway & 46th St)

Martes, 16 de julio, 5 p.m.: DJ Sets with Soul Summit (Broadway & 46th St)

Miércoles, 17 de julio, 5 p.m.: Live Music with MTA MUNY (Broadway & 43rd St)

Jueves, 18 de julio, 5 p.m.: Live Music with Jazz at Lincoln Center | Hiruy Tirfe Quartet (Broadway & 46th St)

Viernes, 19 de julio, 6 p.m.: Live Music on Summer Fridays | Marcin (Broadway & 46th St)

Martes, 23 de julio, 5 p.m.: DJ Sets with Elsewhere (Broadway & 46th St)

Miércoles, 24 de julio, 5 p.m.: Live Music with MTA MUNY (Broadway & 43rd St)

Martes, 30 de julio, 5 p.m.: DJ Sets with FEMME HOUSE (Broadway & 46th St)

Miércoles, 31 de julio, 5 p.m.: Live Music with MTA MUNY (Broadway & 43rd St)

Viernes, 2 de agosto, 6 p.m.: Live Music on Summer Fridays | Greg Bank$ (Broadway & 46th St)

AGOSTO 2024

Martes, 6 de agosto, 5 p.m.: DJ Sets (Broadway & 46th St)

Jueves, 8 de agosto, 5 p.m.: Live Music with Jazz at Lincoln Center | Annette A. Aguilar & String Beans (Broadway & 46th St)

Viernes, 9 de agosto, 6 p.m.: Live Music on Summer Fridays (Broadway & 46th St)

Martes, 13 de agosto, 5 p.m.: DJ Sets with Soul Summit (Broadway & 46th St)

Miércoles, 14 de agosto, 5 p.m.: Live Music with MTA MUNY (Broadway & 43rd St)

Jueves, 15 de agosto, 5 p.m.: Live Music with Jazz at Lincoln Center | Akiko Tsuruga Organ Quartet (Broadway & 46th St)

Viernes, 16 de agosto, 6 p.m.: Live Music on Summer Fridays | Third Reprise (Broadway & 46th St)

Martes, 20 de agosto, 5 p.m.: DJ Sets with Elsewhere (Broadway & 46th St)

Miércoles, 21 de agosto, 5 p.m.: Live Music with MTA MUNY (Broadway & 43rd St)

Jueves, 22 de agosto, 5 p.m.: Live Music with Jazz at Lincoln Center | Roxy Coss (Broadway & 46th St

Viernes, 23 de agosto, 6 p.m.: Live Music on Summer Fridays (Broadway & 46th St)

Martes, 27 de agosto, 5 p.m.: DJ Sets with FEMME HOUSE (Broadway & 46th St)

Miércoles, 28 de agosto, 5 p.m.: Live Music with MTA MUNY (Broadway & 43rd St)

Jueves, 29 de agosto, 5 p.m.: Live Music with Jazz at Lincoln Center | Jesus Ricardo Quintet (Broadway & 46th St)

Viernes, 30 de agosto, 6 p.m.: Live Music on Summer Fridays (Broadway & 46th St)

SEPTIEMBRE 2024

Martes, 3 de septiembre, 5 p.m.: DJ Sets (Broadway & 46th St)

Miércoles, 4 de septiembre, 5 p.m.: Live Music with MTA MUNY (Broadway & 43rd St)

Jueves, 5 de septiembre, 5 p.m.: Live Music with Jazz at Lincoln Center | C. Anthony Bryant (Broadway & 46th St)

Viernes, 6 de septiembre, 6 p.m.: Live Music on Summer Fridays (Broadway & 46th St)

Miércoles, 11 de septiembre, 5 p.m.: Live Music with MTA MUNY (Broadway & 43rd St)

Jueves, 12 de septiembre, 5 p.m.: Live Music | The Headhunters (Broadway & 46th St)

Viernes, 13 de septiembre, 6 p.m.: Live Music on Summer Fridays (Broadway & 46th St)

Martes, 17 de septiembre, Sept. 17, 5 p.m.: DJ Sets (Broadway & 46th St)

Miércoles, 18 de septiembre, 5 p.m.: Live Music with MTA MUNY (Broadway & 43rd St)

Jueves, 19 de septiembre, 5 p.m.: Live Music with Jazz at Lincoln Center | Josh Evans Big Band (Broadway & 46th St)

Viernes, 20 de septiembre, 6 p.m.: Live Music on Summer Fridays (Broadway & 46th St)

Martes, 24 de septiembre, 5 p.m.: DJ Sets with FEMME HOUSE (Broadway & 46th St)

Miércoles, 25 de septiembre, 5 p.m.: Live Music with MTA MUNY (Broadway & 43rd St)

Jueves, 26 de septiembre, 5 p.m.: Live Music | Sungazer (Broadway & 46th St)

Viernes, 27 de septiembre, 6 p.m.: Live Music on Summer Fridays (Broadway & 46th St)