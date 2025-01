Juez declara Rudy Giuliani en desacato judicial en caso de difamación de $148 millones

Lo que debes saber Un juez federal de la Ciudad de Nueva York dijo el lunes que Rudy Giuliani cometió desacato al tribunal por no responder adecuadamente a las solicitudes de información mientras entregaba activos para satisfacer una sentencia por difamación de $148 millones otorgada a dos trabajadores electorales de Georgia.

NUEVA YORK -- Un juez federal de la Ciudad de Nueva York dijo el lunes que Rudy Giuliani cometió desacato al tribunal por no responder adecuadamente a las solicitudes de información mientras entregaba activos para satisfacer una sentencia por difamación de $148 millones otorgada a dos trabajadores electorales de Georgia.

El viernes, Giuliani testificó durante unas tres horas en la sala del tribunal de Liman en Manhattan, pero el juez le permitió terminar de testificar de forma remota el lunes desde su condominio en Palm Beach, Florida.

Al comienzo de la audiencia del lunes, Giuliani tenía un fondo de la bandera estadounidense, que dijo que usa para un programa que conduce a través de Internet, pero el juez le dijo que lo cambiara por un fondo liso.

También dijo que a veces tenía problemas para entregar información sobre sus bienes debido a numerosos casos judiciales penales y civiles que le exigían presentar información fáctica.

Giuliani, de 80 años, dijo que las demandas de entrega de materiales hacían “imposible funcionar de manera oficial” entre el 30% y el 40% del tiempo.

Los abogados de los trabajadores electorales dicen que Giuliani ha mostrado un “patrón constante de desafío deliberado” a la orden de Liman de octubre de renunciar a sus activos después de que fue declarado responsable en 2023 de difamar a sus clientes al acusarlos falsamente de alterar las papeletas durante las elecciones presidenciales de 2020.

Dijeron en documentos judiciales que entregó un Mercedes-Benz y su apartamento de Nueva York, pero no la documentación necesaria para monetizar los activos. Y dijeron que no entregó relojes ni recuerdos deportivos, incluida una camiseta de Joe DiMaggio, y que no entregó “ni un solo dólar de sus cuentas en efectivo no exentas”.

Giuliani dijo el lunes que estaba investigando qué pasó con la camiseta de DiMaggio y que actualmente no sabe dónde está ni quién la tiene.

Aaron Nathan, abogado de los trabajadores electorales, pidió al juez que hiciera inferencias sobre lo que Giuliani no había entregado (como la lista de sus médicos durante los últimos cuatro años) que haría más probable que el tribunal concluyera que la propiedad en Palm Beach no era la residencia principal de Giuliani y, por lo tanto, no está protegida contra la incautación.

Joseph Cammarata, abogado de Giuliani, dijo que llegar a tal conclusión sería como una “pena de muerte” civil y haría que Giuliani perdiera la propiedad de Florida incluso antes del juicio a mediados de enero, cuando se supone que el juez escuchará testimonios y examinará las pruebas antes. decidir la disposición del condominio y de los anillos de Serie Mundial.

Giuliani ha insistido en que la propiedad de Palm Beach es ahora su residencia personal y debería estar protegida de la sentencia.

Sus abogados han pronosticado que eventualmente obtendrá la custodia de los artículos en la apelación.