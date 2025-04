¿Cómo los últimos aranceles y la caída de mercados podrían afectar tu billetera?

Las acciones estadounidenses se desplomaron el lunes, mientras la turbulencia financiera que comenzó la semana pasada tras el impactante anuncio de aranceles del presidente Donald Trump continúa devastando los mercados.

El S&P 500 abrió con una baja del 4%, entrando en territorio de "mercado bajista" al caer oficialmente por debajo del 20% desde su máximo más reciente. El Nasdaq, con un fuerte componente tecnológico, cayó más del 4.5%. El Promedio Industrial Dow Jones perdió un 3.78% o 1,200 puntos.

El golpe demoledor de los aranceles del presidente Donald Trump resonó en todo el mundo durante la noche en los principales índices de Europa y Asia, donde los mercados abrieron con un baño de sangre y se activaron disyuntores automáticos en algunos lugares para evitar la caída de las acciones.

Noticias de Noreste 24/7 en Telemundo 47. MIRA AQUÍ GRATIS MIRA AQUÍ GRATIS

Incluso el precio del bitcoin, que el viernes dio señales de haber resistido la caída general del mercado, cayó hasta un 1.2 %. Durante el fin de semana, cayó más de un 7 %.

El principal índice de referencia estadounidense para el petróleo crudo cayó a su precio más bajo desde abril de 2021, antes de recuperarse ligeramente y oscilar en torno a los 63 dólares por barril.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

Las convulsiones en los mercados financieros no han respondido a la imposición de aranceles —la mayoría de las administraciones presidenciales los han promulgado de una forma u otra—, sino a la magnitud de lo que ha propuesto la administración Trump.

En lugar de simplemente gravar las importaciones, Trump ha buscado trastocar por completo un orden económico basado en el libre comercio y la transición de Estados Unidos a una economía orientada a los servicios, en lugar de una economía con un uso intensivo de la manufactura.

El costo para Estados Unidos de volver a ser una economía basada en la manufactura y orientada a la exportación es prácticamente incalculable, ya que probablemente también implicaría un nivel de vida relativamente más bajo para la mayoría de los residentes estadounidenses por tiempo indefinido, a medida que los salarios disminuyen para ser competitivos con el resto del mundo.

Trump siguió mostrando poca intención de dar marcha atrás en sus propuestas el lunes.

En una publicación en redes sociales esta mañana, intentó presentar su estrategia como un éxito, señalando la caída de los precios del petróleo y los alimentos, así como la disminución de las tasas de interés, mientras afirmaba, erróneamente, que "no hay inflación" y pedía a la Reserva Federal que recortara las tasas.

También continuó criticando a China por "aprovecharse" de EE.UU.

"Nuestros 'líderes' anteriores son los culpables de permitir que esto, y tantas otras cosas, le sucedieran a nuestro país", escribió.

De hecho, las caídas de precios que mencionó Trump se han debido en gran medida al debilitamiento del crecimiento económico.

Si bien hubo indicios de una menor actividad a medida que la administración Biden se retiraba, el entorno empresarial incierto que Trump ha creado con su caótica implementación de aranceles ha contribuido a reducir la confianza de los consumidores y las empresas, mientras que el crecimiento general de los precios se ha mantenido.

Como resultado de esa inflación persistente, las tasas de interés de los préstamos al consumidor en realidad han cambiado poco, contradiciendo la afirmación de Trump. Y si bien las tasas de interés de los préstamos gubernamentales han mostrado descensos más sustanciales, estos también se deben a la búsqueda de activos refugio por parte de los inversores ante la perspectiva de un crecimiento más lento.

Al ser preguntado sobre la caída del mercado el domingo por la noche a bordo del Air Force One, Trump afirmó que a veces era necesario "medicarse" y que no estaba provocando una caída del mercado a propósito, contradiciendo un mensaje de TikTok que publicó y republicó durante el fin de semana.

Aquí los detalles.

En un comunicado el domingo, la Casa Blanca publicó una breve nota que describe el plan de Trump para poner fin a "las políticas globalistas de destrucción económica que han trasladado empleos e industrias estadounidenses al extranjero a expensas de los trabajadores estadounidenses".

Los aranceles base del 10% de Trump entraron en vigor el sábado, y decenas de países se enfrentan a aranceles recíprocos más altos a partir del miércoles. China anunció el viernes que impondrá un arancel del 34% a todos los productos importados de Estados Unidos a partir de este jueves, después de que los aranceles estadounidenses aumenten a los productos chinos, del 20% al 54%.

Cómo puede impactar el bolsillo los nuevos aranceles?

Se espera que los nuevos y radicales aranceles de Trump, que se suman a los impuestos previos y las represalias a nivel mundial, aumenten los precios de los artículos de uso diario. Las guerras comerciales ya han sacudido los mercados financieros y sumido a las empresas en la incertidumbre, mientras los economistas advierten sobre un posible debilitamiento del crecimiento económico y una mayor desigualdad.

¿Qué impactos sentirán primero los consumidores y los trabajadores? ¿Y qué pueden hacer los hogares ante tanta incertidumbre? Esto es lo que necesita saber:

¿Qué son las tarifas y cómo me afectarán?

Los aranceles son impuestos sobre las mercancías importadas de otros países. Las empresas que compran productos extranjeros pagan los aranceles que se les imponen y, como resultado, se enfrentan a mayores costos que generalmente se trasladan a los consumidores.

Trump ha argumentado que los aranceles protegerán a las industrias estadounidenses de la competencia extranjera desleal y recaudarán fondos para el gobierno federal. Pero dado que gran parte de lo que compramos hoy depende de una cadena de suministro global, unos aranceles más elevados significan que probablemente veremos precios más altos desde el supermercado hasta la próxima reparación de su automóvil.

"Va a afectar a toda la economía", dijo Josh Stillwagon, profesor asociado de economía y director de la División de Economía de Babson College. "Hay un aumento inmediato de precios que se trasladará a los consumidores, básicamente tan pronto como los minoristas tengan que comprar nuevos productos".

¿Los aranceles afectarán a todos por igual?

No. Los expertos advierten que estos aranceles podrían agravar las desigualdades. Las familias de bajos ingresos, en particular, sentirán el aumento en el costo de productos básicos como alimentos y energía, con menos ahorros disponibles, lo que presionará significativamente sus presupuestos.

Los hogares de bajos ingresos a menudo "gastan una mayor parte de sus ingresos en bienes esenciales, ya sean alimentos u otros productos básicos como jabón o pasta de dientes", afirmó Gustavo Flores-Macías, profesor de gobierno y políticas públicas en la Universidad de Cornell, cuya investigación se centra en el desarrollo económico. Por ello, añadió, "incluso aumentos de precios relativamente pequeños" tendrán impactos desproporcionados.

La evidencia de esta disparidad solo aumentará en el caso de los artículos de mayor valor. Dipanjan Chatterjee, vicepresidente y analista principal de Forrester, señala los aranceles a los automóviles ya impuestos, explicando que los aumentos de precio proyectados de miles de dólares para un automóvil nuevo importado serán más fáciles de absorber para quienes tienen salarios más altos.

"Ese impuesto es más severo para quienes ganan menos", afirmó Chatterjee. "Así que es un impuesto regresivo".

¿Y qué pasa con los empleos?

Más allá de las presiones de precios más inmediatas, los expertos también advierten que los aranceles podrían contribuir al desempleo o a la reducción de los ingresos en el futuro. Trump ha argumentado que los aranceles traerán la manufactura de vuelta a EEUU., pero si las empresas sufren pérdidas de ganancias o cambian sus fuentes de suministro, podría haber despidos en todo el mundo.

“No se trata solo de la disminución de los precios y del poder adquisitivo”, dijo Flores-Macías. “A medida que los aranceles comiencen a afectar la economía, los empleos de las familias de bajos ingresos a menudo serán los primeros en desaparecer. Y esos sectores de la población son los más vulnerables”.

La economista Susan Helper, exasesora principal de estrategia industrial en la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca, afirmó que existen algunos casos en los que los aranceles podrían aumentar los salarios, pero no parece probable que este sea uno de ellos.

“No hay suficiente certidumbre para que las empresas inviertan y creen nuevos y mejores empleos”, afirmó. Se necesitan al menos unos años para obtener beneficios de una nueva instalación o fábrica, y no creo que la gente confíe en que las tarifas serán lo suficientemente estables como para obtener un retorno de la inversión.

¿Qué bienes de consumo se verán afectados?

Los aranceles anunciados por Trump el pasado miércoles, además de otros gravámenes ya vigentes, gravan las importaciones de casi todos los socios comerciales de Estados Unidos. Y los consumidores estadounidenses dependen actualmente de muchos productos fabricados en el extranjero.

Las frutas y verduras, la próxima compra de un teléfono, un pedido en la farmacia, ropa nueva o una visita a un mecánico que utiliza repuestos de automóviles fabricados fuera de EEUU podrían verse afectados.

El momento en que subirán los precios depende del inventario, afirmó Stillwagon. Gran parte de esto también dependerá de cómo las empresas se preparen y respondan a los nuevos gravámenes. Si bien es posible que las empresas se hayan abastecido de productos anticipándose a estos aranceles, se espera que algunas tiendas experimenten aumentos de precios más inmediatos.

Es probable que los precios de los alimentos perecederos aumenten primero, ya que los inventarios de los supermercados deben reponerse con mayor frecuencia. Pero otros artículos, como electrónicos, electrodomésticos, ropa y calzado, también podrían verse afectados en las próximas semanas y meses.

“Se estima que las pérdidas anuales para los hogares en la parte inferior de la distribución del ingreso ascienden a $980 solo con la política del 2 de abril”, según John Breyault, vicepresidente de políticas públicas, telecomunicaciones y fraude de la Liga Nacional de Consumidores, quien citó un análisis del Laboratorio de Presupuesto de Yale. Breyault afirmó que los aranceles afectarán desproporcionadamente a la ropa y los textiles, y se prevé que los precios de estas prendas aumenten un 17%.

Es probable que los consumidores también sientan las consecuencias de los aranceles en la compra de viviendas, afirmó Breyault. Se estima que los nuevos impuestos a los materiales de construcción aumentarán el costo promedio de una vivienda nueva en $9,200, según un análisis de la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas.

Redireccionar las cadenas de suministro para priorizar la producción nacional también es muy complejo y podría llevar años. Stillwagon señaló que hay algunos productos, como el plátano y el café, que Estados Unidos simplemente no puede sustituir a la misma escala de producción que otros países. E incluso para los bienes que se pueden fabricar en Estados Unidos, es probable que siga habiendo inflación. “Una verdadera preocupación aquí es que esto no será solo un aumento de precio puntual”, dijo.

Para productos como el café, Helper predice que la gente probablemente absorberá los costos, mientras cambia sus preferencias de compra en cuanto a otros productos.

“Supongo que podrías cambiarte a Coca-Cola si solo te interesa la cafeína”, dijo con ligereza. “Probablemente será bueno para los vinos de California”.

¿Puedo hacer algo para prepararme?

Abastecerse de lo que sabes que necesitas es un comienzo, pero con límites.

“Si compras cosas con regularidad, semana tras semana, mes tras mes, creo que no es mala idea intentar abastecerse con antelación”, dijo Stillwagon. Pero es importante evitar las compras de pánico como las que se vieron al comienzo de la pandemia de COVID-19, añadieron él y otros. Eso podría provocar que la escasez se presente antes y que los precios suban más rápido.

Tampoco conviene comprar un montón de artículos que con el tiempo se desperdicien.

“Si planeas abastecerte de consumibles, asegúrate de tener un plan para almacenarlos correctamente para no tener que tirar esa bolsa de 9 kilos de camarones, por ejemplo, en unas semanas”, dijo Breyault.

También puede ser el momento de buscar sustitutos. Desde productos electrónicos hasta ropa, Flores-Macías afirma que podría haber opciones de segunda mano o reacondicionadas más asequibles. Chatterjee señaló que los consumidores podrían empezar a comparar precios de marcas reconocidas con marcas blancas o genéricas en las grandes cadenas minoristas. Otros podrían optar por soluciones caseras, dijo, como cultivar sus propias verduras.

En general, los expertos afirman que es necesario evaluar el presupuesto y los hábitos de consumo para el futuro.

“Este no es un huracán que durará siete días y luego todo volverá a la normalidad. Y hay que abastecerse de papel higiénico (temporalmente)”, dijo Chatterjee. “Por lo que sabemos, esto podría persistir hasta que llegue una nueva administración y cambie la política comercial”.

¿Hay algo a lo que prestar atención en los próximos meses?

Según Breyault, los consumidores deberían estar atentos a un uso aún mayor de la llamada "shrinkflation" en los pasillos de los supermercados. La "shrinkflation" es una táctica que utilizan los fabricantes de bienes de consumo para ocultar los aumentos de precios modificando el diseño de los envases.

"Los consumidores pueden prepararse para la inflación que los aranceles probablemente exacerbarán si se acostumbran a revisar el precio unitario de los productos en el supermercado", afirmó Breyault. "Si bien no todos los estados lo exigen, donde sí lo exigen, los consumidores pueden comparar más fácilmente el precio unitario de un producto (por ejemplo, cereales) con el de otro".

_ The Associated Press recibe apoyo de la Fundación Charles Schwab para la elaboración de reportajes educativos y explicativos que mejoran la educación financiera. Esta fundación independiente es independiente de Charles Schwab and Co. Inc. AP es la única responsable de su periodismo.

Parte de este artículo fue traducido al inglés de NBC News. Para leerlo ir aquí.