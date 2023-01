Hombre hispano es víctima de agresión y robo en Newark

NUEVA JERSEY -- Un residente de Newark fue golpeado y robado a solo unos pasos de su casa el viernes.

El ataque tuvo lugar poco después de las 11 p.m., en el mismo barrio en el que vive la víctima Tony Torres desde hace 10 años. Torres estaba hablando por teléfono cuando dice que lo golpearon por la espalda.

Después del golpe en la espalda de Torres, el agresor fue captado en imágenes de vigilancia mientras buscaba en los bolsillos de la víctima mientras yacía en la acera, tomando su billetera y saliendo corriendo de la escena.

La billetera de la víctima contenía $400 en efectivo, tarjetas de crédito y débito y otros documentos importantes.

“Cuando estoy terminando de hablar por teléfono siento que me golpean por detrás y me caigo a la acera y me noquea”, dijo Torres. "Me desmayé."

Cuando quedó inconsciente en la acera, la víctima solo pudo volver a ponerse de pie agarrándose de un hidrante cercano.

Cuando el presunto agresor abandonó el lugar luego de registrar los bolsillos de Torres, no se percató del celular de la víctima, que salió volando tras la patada en la espalda.

Torres, de origen mexicano, recuperó su teléfono celular antes de regresar a casa.

Tras lo cual, la policía llegó a su casa, tomó el informe de lo sucedido y el martes tuvo que recorrer varios cuarteles para encontrar un documento oficial.

Se les pide a los residentes de Newark que se comuniquen con la policía si tienen alguna pista para este caso, lo que se puede hacer llamando al 877-695-8477.