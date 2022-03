¡Atención padres! El lenguaje en código que usan los adolescentes: qué significa y cuándo preocuparse

Si bien la mayoría de los códigos que usan los adolescentes para comunicarse mediante mensaje de texto con sus amigos son completamente inocentes, la DEA y otros expertos en seguridad infantil advierten que puede haber más de lo que parece un conjunto de letras, números y emoticones.

Según las fuerzas del orden, la jerga de mensajes de texto podría servir como código para pensamientos suicidas, intimidación, sexo y drogas.

Según el Instituto Nacional de Salud Mental, el suicidio es la segunda causa de muerte entre los adultos jóvenes y adultos de 15 a 34 años. En los últimos años, el problema del suicidio adolescente ha adquirido una nueva dimensión, en parte debido a la proliferación de la tecnología.

Las autoridades señalan que supervisar la actividad en línea de su hijo adolescente no será útil si no puede entender la jerga.

Bark, una aplicación de control parental, tiene un base de datos que se nutre del análisis de unos 10 millones de mensajes de adolescentes por mes en 21 plataformas diferentes, incluidos mensajes de texto, correo electrónico, Instagram, Snapchat y YouTube.

Estos son algunos de los principales términos codificados que usan los adolescentes, según los datos de la plataforma.

POSIBLES BANDERAS ROJAS

53X: Sexo (sexo deletreado con números y letras)

KMS: Es una abreviatura de Internet para suicidarme. Generalmente se usa como una expresión melodramática de frustración o disgusto o una expresión más seria de incomodidad o tristeza.

KYS: Es un acrónimo de Internet que significa "suicídate", que se usa como una burla o una forma de acoso que se emite después de que alguien ha hecho algo que se considera vergonzoso o patético.

LH6: Es una abreviatura de mensaje de texto para "Tengamos sexo".

MOS: Mom Over Shoulder (mamá viendo la pantalla detrás de mí) también utilizado para advertir a la otra persona.

POS: Parent Over Shoulder (padre viendo la pantalla detrás de mí) también utilizado para advertir a la otra persona.

CD9: Significa Código 9 (Adultos alrededor). La abreviatura cibernética generalmente se usa con el significado de "Alerta para adultos" por parte de jóvenes que realizan una actividad en línea que desean ocultar a sus padres u otros adultos.

PAW: Parents are watching, mis padres están mirando

PIR: Parent in room, padre en la habitación

WTTP: Want To Trade Pictures?, ¿quieres intercambiar fotos?

LMIRL: Let's meet in real life?, encontrémonos en la vida real

1174: Lugar de encuentro para una fiesta

IWSN: I Want Sex Now (quiero sexo ahora)

CU46: See you for sex, nos vemos para sexo

FWB: El término “amigos con beneficios” (FWB, por sus siglas en inglés) puede significar diferentes cosas para diferentes personas. Para algunos, es simplemente sexo sin compromiso o estado civil. Podría ser con alguien que acabas de conocer o alguien con quien tienes un poco de historia. Para otros, es sexo con un amigo establecido.

ADR: ¿Cuál es tu dirección?

PAL: significa "Los padres están escuchando". La abreviatura PAL es un acrónimo utilizado por niños y adolescentes con el significado de "Parents Are Listening" para indicar al destinatario que los padres del remitente pueden ver o escuchar su conversación.

FYEO o 4YEO: For your eyes only, solo para tus ojos (puede indicar fotos explícitas)

GYPO: Get your pants off, quítate los pantalones

NIFOC: Naked in front of computer, Desnuda frente a la computadora

TDTM: Talk dirty to me, háblame sucio

OTROS ACRÓNIMOS COMÚNMENTE INOFENSIVOS

143: Te amo

2DAY: Today, hoy

4EAE: Forever and ever, por los siglos de los siglos

ADN: Any day now, cualquier día de estos

AFAIK: As far as I know, hasta donde yo sé

AFK: Away from keyboard, lejos del teclado

BFN: Bye for now, adiós por ahora

BOL: Be on later / Best of luck / Bust out laughing (Sigue más tarde / La mejor de las suertes / Rompe la risa).

BRB: Be right back, vuelvo enseguida

CTN: Can’t talk now, no puedo hablar ahora

DWBH: Don’t worry, be happy, no te preocupes, sé feliz

HAK: Hugs and kisses, abrazos y besos

ICYMI: In case you missed it, por si te lo perdiste

NAGI: Not a good idea, no es una buena idea.

EMOTICONES PARA DESCRIBIR CONDUCTAS ASOCIADAS A LAS DROGAS

Parecen imágenes inocentes, pero la combinación de emojis de galleta, muñeco de nieve, caja y paracaídas puede codificarse para "ha llegado un gran lote de cocaína". Un autobús escolar es un código para Xanax; un corazón azul, metanfetamina. Una hoja de arce representa todas las drogas.

La DEA advierte que los adolescentes ahora pueden comprar drogas en línea o en las redes sociales y pagar con aplicaciones como Zelle o Venmo. La agencia ha investigado casos en los que han muerto niños de hasta 14 años.

En un esfuerzo por educar a los padres y cuidadores sobre las nuevas formas en que se compran y venden las drogas, la DEA ha lanzado un "descodificador de emojis" que detalla varias formas en que los traficantes de drogas y las organizaciones criminales se comunican ahora con los clientes.

La DEA señala que "los emojis, por sí solos, no deberían ser indicativos de actividad ilegal, pero junto con un cambio en el comportamiento, un cambio en la apariencia o una pérdida/aumento significativo en los ingresos deberían ser una razón para iniciar una conversación importante".

Abre aquí para más detalles.