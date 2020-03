Hoboken impone toque de queda a vida nocturna ante crisis del coronavirus

Días después de que los funcionarios de Hoboken anunciaran el primer caso positivo de coronavirus en la ciudad, el alcalde declaró un toque de queda nocturno obligatorio para intentar detener la propagación del virus.

El alcalde Ravinder Bhalla detalló el toque de queda en un blog de la ciudad el sábado por la noche, describiendo los detalles de un toque de queda nocturno que se extenderá desde las 10 p.m. y termina a las 5 a.m. cada noche. El toque de queda está programado para comenzar el lunes por la noche.

Se requerirá que todos los residentes de Hoboken permanezcan en el interior durante las horas de toque de queda, excepto en casos de emergencia y trabajo requerido, dijo el alcalde.

"Mientras escribía este mensaje un sábado por la noche, recibí una llamada de nuestro jefe de policía Kenneth Ferrante notificándome de una pelea en un bar en el centro de Hoboken, con al menos una persona cayendo y perdiendo el conocimiento, y nuestra policía tuvo que esperar durante más de 30 minutos para que llegue una ambulancia, porque nuestro EMS está inundado de llamadas de servicio", dijo el alcalde en un comunicado en línea. "Desafortunadamente, este es un factor que contribuye a que no podamos continuar con las operaciones en las barras que pueden provocar llamadas de servicio que se retrasan en parte debido a esta crisis de salud pública".

Además del toque de queda nocturno, los restaurantes y bares dentro de los límites de la ciudad solo podrán ofrecer opciones de comida para llevar y entrega, dijo el alcalde. Los establecimientos de alimentos y bebidas no podrán sentar a los consumidores durante el toque de queda obligatorio.

Los bares que no sirven comida no podrán servir alcohol a partir del domingo a las 11 a.m.

"Va a ser difícil. Los altos alquileres y las tiendas vacías que ya están aquí", dijo Mike Citarella, dueño de Pig & Parrot. "Nunca sobreviviremos con solo la recogida y entrega".

La ciudad de Hoboken anunció una serie de medidas para ayudar a contener la propagación, vigente desde el sábado 14 de marzo hasta al menos el 20 de marzo: suspender la limpieza de calles, cerrar campos, instalaciones recreativas y parques infantiles; cuidado de día de cierre y campamentos emergentes para niños y limitación de los servicios del Ayuntamiento sin contacto en persona solamente. Las actividades de alto nivel ya habían sido canceladas.

Además, la Oficina de Manejo de Emergencias de Hoboken ha activado el Equipo voluntario de respuesta a emergencias de la comunidad (CERT), que entregará volantes con información sobre COVID-19 en las estaciones de tránsito.