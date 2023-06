El centro TKTS para boletos con descuento de Broadway en Times Square celebra 50 años

Qué saber El stand de TKTS en Times Square se ha convertido en un símbolo de la vibrante escena teatral de la Ciudad de Nueva York.

El stand ofrece boletos con descuento para el mismo día para espectáculos de Broadway y fuera de Broadway.

Durante sus 50 años de historia, TKTS ha vendido más de 68.8 millones de teletipos.

NUEVA YORK -- Cuando Jay-Z y Alicia Keys filmaron el video de "Empire State of Mind", su San Valentín para la Ciudad de Nueva York, naturalmente terminaron en Times Square, cantando en escalones de vidrio rojo iluminados. No era un mero decorado: eran dos iconos de Nueva York parados sobre otro.

Recibe actualizaciones de lo que acontece en el área triestatal directo al buzón de tu correo electrónico. Suscríbete a los boletines de Telemundo 47.

Su escenario fue la parte superior del stand de TKTS, que se ha convertido en parte del ADN visual y financiero de la ciudad y en una parte clave para mantener Broadway en funcionamiento. Esta semana ese stand está celebrando su 50 cumpleaños, con la ciudad celebrando el miércoles con canciones y discursos.

“Está tan intrínsecamente vinculado con la ciudad”, dice Victoria Bailey, directora ejecutiva de la organización sin fines de lucro TDF, anteriormente conocida como Theatre Development Fund, que administra el stand. “Siempre ha sido un símbolo”.

Es una taquilla de descuento donde los espectáculos de Broadway y fuera de Broadway en el mismo día pueden ser más asequibles para aquellos que se resisten a los precios que superan los $300 por asiento para algunos musicales. Alrededor del 30% de las personas que hacen fila son espectadores de Broadway por primera vez.

Se venden miles de boletos en el stand todos los días, ya que las distintas taquillas de los teatros comerciales calculan cuántos boletos a precio completo pueden vender y luego envían el resto a TKTS. El teatro obtiene todos los ingresos por boletos y TDF recibe una tarifa de servicio de $7 por boleto, lo que ayuda a financiar sus programas educativos, comunitarios y de divulgación.

Se han vendido unos 68.6 millones de entradas desde el stand durante sus 50 años, con más de $2,600 millones que se destinaron a los espectáculos. A pesar del auge de los rivales en línea y las aplicaciones que venden boletos de teatro con descuento, hacer fila en el stand es tan fundamental como arrullar la Estatua de la Libertad o tomar una foto con un Elmo disfrazado que se encuentra cerca.

El stand actual acristalado se inauguró en 2008 como parte de un proyecto de renovación de $18 millones que evoca un anfiteatro griego o la famosa escalinata española de Roma, donde los visitantes pueden sentarse en los 27 escalones y observar la escena de la calle. Jay-Z y Keys pueden haber tenido los pasos para ellos solos en su video, pero normalmente es un lugar muy concurrido.

“Hay tantas personas que siguen regresando incluso después de la pandemia y se pararán en esa línea para venir a ver espectáculos. Y nos lo agradecen. Eso es algo que no sucedía tan a menudo antes. Pero ahora sucede más y me encanta”, dice Ann Ramirez, supervisora de TKTS.

TDF creó cabinas satélite de TKTS en Brooklyn, en el World Trade Center y en el Lincoln Center, y ayudó a desarrollar cabinas en Boston, Washington, D.C., Chicago, Denver, Pittsburgh, Filadelfia, San Francisco, Toronto, Londres y Sídney.

El primer puesto fue un experimento temporal que quedó en Times Square. Abrió sus puertas el 25 de junio de 1973, utilizando un remolque abandonado donado por el departamento de Parques con agujeros perforados para las ventanillas de boletos. Entonces el barrio era diferente: sórdido y peligroso.

“Broadway se estaba desmoronando en ese entonces”, dice Robert Mayers, quien junto con su socio comercial John Schiff diseñaron el stand y el logotipo. “Querían hacer un experimento porque el área estaba en mal estado”.

Mayers y Schiff recibieron solo $5,000 para el presupuesto de capital y alquilaron andamios para moverse alrededor del stand. Tejieron una tela de plástico translúcido con el icónico logo entre las barras y fijaron focos en el marco.

“Es un tipo de vocabulario muy teatral”, dice Mayers. “Lo vimos como una cometa gigante. Se suponía que debía ser alegre, relacionado con el teatro y hacer una declaración visual en un lugar muy concurrido".

Pensaron que se mantendría durante un año o dos, en el mejor de los casos. En cambio, ganó premios de diseño y duró décadas. Su influencia se puede ver en las aplicaciones abreviadas y sin vocales y en los títulos de empresas actuales: Flickr a Unbxd y DNCE.

“Noté que cada vez que ves películas de los años 70 u 80 y están en Nueva York, siempre hay una escena en Times Square o Duffy Square donde pasa la cámara y ves la cabina de TKTS. Siempre disfruto de eso”, dice Mayers.

Si el stand fue un intento de estabilizar el vecindario, sigue siendo una señal de que la ciudad está abierta para los negocios, pasos importantes después de eventos como el 11 de septiembre, la supertormenta Sandy y la pandemia de coronavirus.

“Hablas con los ujieres, hablas con la gente de vestuario, hablas con la gente detrás del escenario y hablan sobre la cabina como lo que los ha mantenido empleados a lo largo de los años”, dijo Bailey, quien fue allí para comprar boletos en la universidad y más tarde envió boletos a la cabina como gerente general de Broadway.

En estos días, los visitantes hacen sus selecciones de una lista de espectáculos en tableros electrónicos que se actualizan continuamente. TDF también tiene una aplicación de teléfono gratuita que enumera sus ofertas en tiempo real.

El personal está disponible para ayudar con chaquetas rojas o camisetas con el logotipo de TKTS y el eslogan impreso "¿Tienes preguntas?" Son aficionados al teatro, han visto todos los espectáculos que se ofrecen y conocen las mejores y peores butacas de los distintos teatros de la ciudad. La mayoría de los clientes completan la fila en menos de 45 minutos, más tiempo en días festivos.

El consejo es ser flexible: haya decidido dos o tres espectáculos posibles para cuando llegue a la ventana. Bailey se da cuenta de que las personas en la fila a menudo se ayudan entre sí con recomendaciones e intercambian información sobre los programas.

Las entradas para megaéxitos como "Hamilton" y "Wicked" generalmente no aparecerán en el stand, ya que no es necesario que ofrezcan descuentos. Los nuevos espectáculos a menudo lo hacen hasta que se convierten en un boleto caliente, como después de ganar un premio Tony o críticas favorables. Pero, eventualmente, la mayoría de los espectáculos terminan listados en el stand.

“Llega un punto en la evolución de un espectáculo en el que necesitan ayuda”, dice Bailey, quien ganó un Tony este año por su trabajo ayudando al teatro. "Programas como 'A Chorus Line', 'The Wiz', 'Chicago', 'The Phantom of the Opera', esos programas duraron años adicionales debido a la cabina".

En un día reciente, el stand tenía un 50 % de descuento en "Camelot", "A Beautiful Noise, the Neil Diamond Musical", "Good Night, Oscar", "Grey House", "New York, New York", "Once Upon a One More Time”, “Hadestown” y “Chicago”. Las entradas para "The Sign in Sidney Brustein's Window" con Oscar Isaac y Rachel Brosnahan costaron tan solo $50.

A diferencia de otros vendedores de boletos pagados que deambulan por Times Square promocionando un musical o una obra en particular, los representantes de TKTS no pueden recomendar un solo espectáculo, sino que ofrecen una variedad de opciones apropiadas para el visitante: familiar, dramático, ligero, aterrador.

Una vez en la ventana, los vendedores de boletos escanean rápidamente un plano del teatro en busca de asientos disponibles y ofrecen opciones a los visitantes, como que las parejas pueden sentarse separadas con una vista despejada o sentarse juntas con una "vista parcial" y arriesgarse a perderse algo en el escenario.

Además de ver los programas ella misma, a Ramírez le encanta ver a sus clientes habituales y saber qué les ha gustado y qué no.

“Aquí es donde obtenemos mucha información”, dice ella. “Regresarán y me contarán todo el negocio, dime quién estuvo en él, quién fue malo, quién fue bueno. ¿Fue bueno, no fue así?