Hombre muere atropellado por tren de la línea F tras pelea en concurrida estación de metro de Queens

NUEVA YORK -- El servicio de trenes se vio interrumpido en la hora punta de la tarde del lunes después de que una pelea en el andén se tornara mortal, confirmaron fuentes policiales.

Según las autoridades, dos hombres habrían comenzado a pelearse alrededor del mediodía en la estación Elmhurst Ave en Queens. La pelea comenzó en el andén, antes de que el hombre más joven, de 18 años, huyera hacia las vías y bajara al túnel donde murió atropellado por un tren de la línea F, dijo la policía.

La policía dijo que el cuerpo fue recuperado entre las paradas de Elmhurst y Jackson Heights-Roosevelt Avenue.

El segundo hombre, de 19 años, fue tratado por heridas menores. No estaba claro si se esperaba que enfrentara cargos criminales.

Los trenes de las líneas E/F/M/R se vieron gravemente afectados en ambas direcciones durante gran parte de la tarde.

Los agentes de policía y el personal de la MTA estaban en cada una de las estaciones afectadas redirigiendo a los pasajeros a medida que comenzaba la hora punta de la tarde.

E/F/M/R train service is severely disrupted while emergency teams assist someone and conduct an investigation after someone was struck by a train near Elmhurst Av.



