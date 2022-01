Desde lo virtual a lo presencial: conmemora el Día de MLK con estos eventos locales

Celebrado el tercer lunes de enero, el Día de Martin Luther King Jr. es el único feriado federal designado como un día nacional de servicio que celebra la vida y el legado del líder de los derechos civiles.

Cada año, en este día, individuos por todo el país se ofrecen como voluntarios con el objetivo de dejar un impacto positivo en la comunidad.

Con esto en mente, muchas organizaciones en nuestra área están organizando eventos para conmemorar al Dr. King.

Ya sea que decida ayudar a limpiar un parque, convertirse en mentor, ayudar a alguien que enfrenta dificultades o unirse a una discusión para obtener más información, hay numerosos eventos programados en el área tri-estatal para mantener viva la memoria y el legado de MLK.

El área triestatal conmemora el Día de Martin Luther King Jr. Ricardo Villarini nos amplia.

Hunger Free America MLK Serve-A-Thon en Nueva York

Hunger Free America ha honrado el Día de MLK con obras caritativas durante años. Este año, el Serve-A-Thon de la organización se centrará en una serie de eventos virtuales y presenciales, en asociación con otras organizaciones sin fines de lucro y el programa AmeriCorps VISTA.

A nivel local, los eventos Serve-A-Thon están programados del 14 al 17 de enero en las siguientes ubicaciones:

Sábado, 15 de enero, de 9:30 a. m. a 1 p. m. en Connected Chef Farm, ubicado en la 49-05 5th Street, en Long Island City, Queens;

de 9:30 a. m. a 1 p. m. en Connected Chef Farm, ubicado en la 49-05 5th Street, en Long Island City, Queens; Domingo, 16 de enero, de 9 a. m. a 5 p. m. en la despensa de alimentos Kehilat, ubicada en 150-62 78th Rd, Flushing, Queens, Nueva York;

de 9 a. m. a 5 p. m. en la despensa de alimentos Kehilat, ubicada en 150-62 78th Rd, Flushing, Queens, Nueva York; Lunes, 17 de enero, de 9 a. m. a 3 p. m. en la despensa de alimentos Kehilat, ubicada en 150-62 78th Rd, Flushing, Queens, Nueva York.

“A medida que avanza la pandemia mundial y la lucha por la justicia racial, es más importante que nunca elevar el mensaje de justicia de Martin Luther King Jr.”, dijo la organización.

Hunger Free America es una organización que se enfoca en la promoción de políticas para ayudar a individuos necesitados en EE.UU. La organización realiza investigaciones sobre los programas de beneficios alimentarios y los problemas que enfrentan los estadounidenses de bajos ingresos.

Para obtener más información sobre el Serve-A-Thon, haz clic aquí.

Parques de NYC (NYC Parks)

Para celebrar el Día de MLK, los Parques de NYC, mejor conocido como NYC Parks, tiene una serie de eventos de voluntariado para ayudar a limpiar y cuidar los parques en los cinco condados de la ciudad.

Para obtener más información y una lista de las ubicaciones participantes, haz clic aquí.

BAM CELEBRA EL DÍA DE MLK CON ARTE VISUAL

La Academia de Música de Brooklyn, también conocida como BAM, celebra el Día de MLK de este año con el proyecto de arte visual titulado, "Salvación: un estado de ser".

La exposición grupal de arte público, que explora el arte afroamericano como una forma de activismo visual, se mostrará en una cartelera digital ubicada en la esquina de las avenidas Flatbush y Lafayette del 14 al 21 de enero.

La exposición contará con obras de siete fotógrafos: Adama Delphine Fawundu, Genevieve Gaignard, Jamel Shabazz, Frank Stewart, Roscoè B. Thické III, Deborah Willis y Joshua Woods. El proyecto, encabezado por el curador general invitado de BAM, Larry Ossei-Mensah, tiene como objetivo iniciar un discurso cívico en Brooklyn en torno al legado del Dr. King y alentar a los espectadores a reflexionar sobre: ​​¿Qué es el amor? ¿Qué nos espera en el viaje hacia la liberación?

MUSEO DE LOS NIÑOS DE BROOKLYN

El Museo de los Niños de Brooklyn, ubicado en 145 Brooklyn Avenue (Brooklyn), está organizando eventos durante todo el fin de semana y el lunes para celebrar el legado de Martin Luther King, Jr.

Están programadas actuaciones interactivas, marchas de protesta, programas de arte comunitario y proyectos de voluntariado.

SÁBADO, 15 DE ENERO

Sesión AM: 10 a.m. – 1 p.m.

10:15 – 11:00 a.m.: Marionetas de sombras con Nehprii Amenii

12:00 – 12:45 p.m.: Títeres de sombras con Nehprii Amenii

En curso: ColorLab Community Dream Cloud

Sesión PM: 2 p.m. – 5 p.m.

4:00 – 4:45 p.m.: Elaboración de carteles y desfile musical con Fyütch

En curso: ColorLab Community Dream Cloud

DOMINGO, 16 DE ENERO

Sesión AM: 10 a.m. – 1 p.m.

10:15 – 11:00 p.m.: Marionetas de sombras con Nehprii Amenii

12:00 – 12:45 p.m.: Títeres de sombras con Nehprii Amenii

En curso: ColorLab Community Dream Cloud

Sesión PM: 2 p.m. – 5 p.m.

3:00 – 3:45 p.m.: Elaboración de carteles y desfile musical con Fyütch

En curso: ColorLab Community Dream Cloud

LUNES, 17 DE ENERO

Sesión AM: 10 a.m. – 1 p.m.

10:15 – 10:45 a.m.: Proyecto de voluntariado Repair the World

10:15 – 10:45 a.m.: Marionetas de sombras con Nehprii Amenii

10:45 – 11:30 a.m.: Elaboración de carteles de Fyütch y procesión musical

11:00 – 11:30 a.m.: Proyecto de voluntariado Repair the World

11:45 a.m. – 12:15 p.m.: Marionetas de sombras con Nehprii Amenii

11:45 a.m. – 12:15 p.m.: Proyecto de voluntariado Repair the World

12:15 – 1:00 p.m.: Elaboración de carteles de Fyütch y procesión musical

En curso: ColorLab Community Dream Cloud

Sesión PM: 2 p.m. – 5 p.m.

2:15 – 2:45 p.m.: Proyecto de voluntariado Repair the World

2:15 – 2:45 p.m.: Marionetas de sombras con Nehprii Amenii

2:45 – 3:30 p.m.: Elaboración de carteles de Fyütch y procesión musical

3:00 – 3:30 p.m.: Proyecto de voluntariado Repair the World

3:45 – 4:15 p.m.: Títeres de sombras con Nehprii Amenii

3:45 – 4:15 p.m.: Proyecto de voluntariado Repair the World

4:15 – 5:00 p.m.: Elaboración de carteles de Fyütch y procesión musical

En curso: ColorLab Community Dream Cloud

Para obtener más información sobre las actividades de fin de semana de MLK del museo, incluyendo los precios de las entradas, haz clic aquí.

Stamford JCC

Stamford JCC tiene una lista de eventos que se llevarán a cabo en la ciudad de Connecticut para honrar el legado de Martin Luther King Jr., incluyendo la limpieza de un parque, una campaña de donación, preparación de alimentos, así como una proyección de películas en persona y una discusión virtual de un libro.

Para obtener más información sobre los eventos programados, haz clic aquí.

Celebración virtual de Queens College

Queens College está organizando una celebración virtual de MLK con oradores, actuaciones y presentaciones de video.

El evento está programado para el domingo 17 de enero a partir de las 3 p.m.

Para obtener más información, haz clic aquí.

Otras oportunidades para ser voluntario

Hay innumerables otras oportunidades para ser voluntario en el Día de Servicio de MLK o durante todo el año. Los siguientes sitios web pueden ayudarlo a comenzar: