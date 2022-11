CNBC: Solo el 60 % de las ofertas de trabajo de NYC incluyen rangos de salarios: aquí quién cumple y quién no

NUEVA YORK -- La implementación de la ley de transparencia salarial de la Ciudad de Nueva York el 1 de noviembre fue una especie de desastre: durante los primeros días, los neoyorquinos denunciaron a las empresas por publicar rangos de pago de $2 millones, eliminar publicaciones y publicitar bandas de seis cifras que ponían a prueba el requisito de la ley de publicar "rangos salariales de buena fe".

A partir del 1 de noviembre, el 46% de todas las ofertas de trabajo de la Ciudad de Nueva York incluían rangos de salario, según datos de decenas de miles de anuncios de trabajo de Glassdoor, la plataforma de búsqueda de empleo.

Recibe actualizaciones de lo que acontece en el área triestatal directo al buzón de tu correo electrónico. Suscríbete a los boletines de Telemundo 47.

Ahora, varias semanas después, más empleadores enumeran sus rangos de pago, aunque la divulgación dista mucho de ser universal: el 60% de las ofertas de trabajo en la Ciudad de Nueva York tienen salarios proporcionados por el empleador a partir del 12 de noviembre, según Glassdoor.

Las empresas que no cumplan y sean denunciadas a las agencias de la ciudad que hacen cumplir la ley tienen 30 días para corregir sus publicaciones, de lo contrario, podrían recibir una multa de hasta $250,000 por infracción o llevarlas a los tribunales.

¿Quién está cumpliendo con la nueva ley de rango salarial?

Los negocios en algunos sectores son mejores que otros. Como era de esperar, las industrias que históricamente han publicitado los salarios tienen la mayor proporción de ofertas de trabajo con salarios proporcionados por el empleador, a mediados de noviembre:

Gobierno y administración pública: el 69% de los anuncios de lista pagan. Organizaciones sin fines de lucro y no gubernamentales: el 68 % de la lista de anuncios paga. Recursos humanos y dotación de personal: el 67% de los anuncios de lista pagan. Transporte y logística: el 63% de la lista de anuncios paga. (empate) Medios y comunicaciones: 61% de anuncios listados de pago. (empate) Restaurantes y servicio de comida: 61% de los anuncios de lista pagan.

Las empresas que están dispuestas a revelar el pago por adelantado entienden que pueden reducir su tiempo de contratación, especialmente en un mercado laboral ajustado. También puede ser un impulso para la reputación de su marca. Los trabajos que incluyen salarios en la lista generalmente reciben más solicitudes que los que no lo hacen, dice el director ejecutivo de Glassdoor, Christian Sutherland-Wong.

Los trabajadores favorecen abrumadoramente la transparencia salarial: los alienta a postularse para puestos de trabajo y mejora la experiencia de contratación. “Elimina la carga de sentir que tiene que haber una negociación larga y dura al final”, dice Sutherland-Wong. Para cuando los candidatos lleguen a la etapa de oferta, “la gente sabrá que está siendo transparente y que no los está despreciando. Los empleados aprecian saber cuál es su posición y saber que se les paga de manera justa”.

Mientras tanto, los empleadores de servicios profesionales son los que más tardan en agregar rangos salariales a sus ofertas de trabajo a partir de mediados de noviembre:

Farmacéutico y biotecnológico: el 29% de los anuncios de lista pagan. Tecnología de la información: 37% de los anuncios de lista pagan. Servicios financieros: 37% de la lista de anuncios paga. Manufactura: 41% de la lista de anuncios paga. Aeroespacial y defensa: 43% de los anuncios de lista pagan

Históricamente, estas profesiones han sido menos transparentes en cuanto a los salarios, dice Sutherland-Wong, por lo que su lenta adopción para cumplir con la ley no es del todo inesperada.

Los rangos salariales se ampliaron después de la entrada en vigor de la ley de Nueva York

Aunque la divulgación ahora es un requisito legal, muchas empresas continúan siendo bastante vagas acerca de sus rangos. En octubre, antes de que se promulgara la ley, los empleadores que optaron por proporcionar rangos de pago en los anuncios de trabajo tenían un rango de pago medio de $10,000. Para noviembre, ese rango de salario medio se amplió a $20,000.

Antes de que lo exigiera la ley, los trabajos con mayor transparencia salarial tendían a concentrarse en trabajos por horas y salarios bajos, como en la industria de servicios de alimentos, dice Sutherland-Wong.

Ahora que se requiere para todos los trabajos, los puestos bien remunerados con salarios mínimos y máximos más altos podrían estar elevando los rangos medios en general. Aún así, agrega Sutherland-Wong, es probable que muchas compañías ofrezcan rangos amplios para mantener las cosas flexibles para ellos mismos y al mismo tiempo cumplir técnicamente con la ley.

Y aunque los rangos de pago de seis cifras provocaron la ira de Internet, menos del 3% de las ofertas de trabajo activas diarias en noviembre tienen un rango de salario superior a $ 100,000, según Glassdoor.

Si bien las leyes como la de la Ciudad de Nueva York generalmente han tenido un buen comienzo, "aquí hay más trabajo por hacer y aún es pronto", agrega Sutherland-Wong. “Tomará algún tiempo para que las empresas se recompongan”.

La ley de Nueva York se está extendiendo a los estados vecinos

Como predijeron los expertos, la ley de la Ciudad de Nueva York está presionando a los empleadores en otros lugares para que promulguen sus propias políticas de transparencia salarial.

A partir de octubre, el 40 % de los puestos de trabajo en Nueva Jersey, Connecticut y el estado de Nueva York (excluida la Ciudad de Nueva York) enumeran rangos de salarios; en noviembre, esa participación aumentó al 46%.

Los expertos dicen que es solo cuestión de tiempo hasta que los requisitos lleguen al resto de los EE. UU.: Colorado instituyó su propia ley de divulgación de salarios en enero de 2021, y leyes similares llegarán a California, Washington y Rhode Island para 2023.

Glassdoor, que comenzó a enumerar los rangos salariales en las ofertas de trabajo en noviembre de 2020, dice que la práctica los responsabiliza de eliminar los sesgos salariales entre los grupos subrepresentados, especialmente al observar más de cerca las brechas salariales raciales y de género.

Eso no quiere decir que las empresas que no divulgan los rangos salariales no realicen también estas auditorías, pero una práctica formal y pública responsabiliza a las empresas de analizar y abordar las desigualdades salariales, "de lo contrario, los empleados lo harán ellos mismos", dice Sutherland-Wong.

“A las empresas que se inclinan por la transparencia generalmente les va mejor cuando se trata de pagar de manera justa, y aquellas que se inclinan hacia la transparencia son de las que debería estar atento. La gente tiende a hacer cosas malas en rincones oscuros que no haría a la luz del día”.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Jennifer Liu para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.