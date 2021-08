El amor de su padre llevó a Jordan Windle de un orfanato de Camboya a los JJOO

Lo que debes saber La gente le decía a Jerry Windle que nunca sería padre. Ahora está viendo a su hijo, Jordan, competir en los Juegos Olímpicos.

Jordan Windle representa a los Estados Unidos en el equipo de clavadismo olímpico de EE. UU. Después de quedar segundo en las pruebas olímpicas.

Si bien su padre no estará allí para verlo competir debido a las restricciones de COVID sobre los espectadores, Jordan dijo que está "súper emocionado".

TOKIO - La gente le decía a Jerry Windle que nunca sería padre.

Ahora está viendo a su hijo, Jordan, competir en los Juegos Olímpicos.

"Había tanta homofobia e intolerancia en torno al concepto de que una persona gay sea un padre", dijo Jerry Windle a Hoda Kotb de TODAY. "Incluso las personas que me amaban decían que no puedes ser papá si vas a ser gay".

Les demostró que estaban equivocados.

Un día, recuerda, "comencé a hojear una revista y había una historia de un hombre que adoptó a un niño de Camboya, y no mencionaba a una madre".

"La historia pasó a hablar sobre la relación cercana entre el padre y su hijo, y algo hizo clic en mi cabeza … El artículo enumeraba (el número de un servicio de adopción), así que llamé al número y dije ' Acabo de leer un artículo, ¿es posible que una sola persona adopte un niño? y dijeron 'Sí, lo es' ".

Meses después, sostenía en brazos a un niño muy enfermo en un orfanato de Camboya. Desnutrido y luchando contra las infecciones, Jordan luchaba por mantenerse con vida. Fue amor a primera vista.

"Tenía 2 años pero pesaba 16 libras. No sabía si viviría o moriría", dijo Jerry. "Le prometí que haría todo lo que pudiera, que él no tendría que sufrir nunca más. Como padre, haría todos los sacrificios que pudiera para aprovechar todas las oportunidades".

"Por lo general, puedo escuchar (a mi papá) entre todos en la audiencia, lo cual es increíble. No tenerlo en los Juegos Olímpicos será diferente", dijo Jordan. "Ojalá estuviera allí, pero eso no cambia realmente lo que voy a hacer: divertirme, lucir un poco y montar un espectáculo para todos. Esa será mi intención y espero que se sienta orgulloso".

El camino de Jordan a los Juegos Olímpicos comenzó a una edad temprana. Cuando tenía solo 7 años, un hombre llamado Tim O'Brien le dijo a Jerry que su hijo le recordaba al legendario clavadista Greg Louganis. El padre de O'Brien, el Dr. Ron O'Brien, había sido el entrenador olímpico de Louganis y entrenó al equipo de Estados Unidos durante ocho Juegos Olímpicos.

"Dijo que acababa de ver algo en Jordan, y era algo fisiológico pero también inexplicable, entonces Jordan dijo que quería ir a clases de clavadismo y yo dije 'Está bien, si es algo que quieres hacer, hagámoslo, '", Dijo Jerry. "Y así, a los 7 años, comenzó y ganó su primer campeonato nacional juvenil dos años después, lo que es casi sin precedentes para alguien que acaba de meterse en un deporte".

"Sé el arduo trabajo que ha puesto en ello, se lo ha ganado, y estoy realmente emocionado y orgulloso de que con su cuerpo técnico, haya podido lograr una hazaña tan asombrosa", dijo Jerry.

A los 16, Jordan regresó a Camboya para competir en una exhibición de buceo que estaba destinada a inspirar a los niños pequeños del país. Jerry dijo que la pareja recibió un saludo masivo cuando aterrizaron en el aeropuerto.

"Había un mar de medios … No lo esperábamos, no sabíamos cuánto conocía la gente de Camboya a Jordan, y lo conocían a él por Internet … es una especie de héroe nacional en Camboya ", dijo Jerry. "Nos bajamos del avión y comencé a buscar por todos lados, pensando que Angelina Jolie acababa de llegar o algo así. Realmente pensamos que o el rey de Camboya o Angelina Jolie estaba aquí, alguien importante".

"Y luego empezaron a gritar su nombre camboyano, 'Pisey', y pensamos 'Santo cielo, Jordan, esto es para ti'", recordó Jerry.

Jordan dijo que el viaje fue "increíble" y que se sintió como en casa durante la visita.

"Fui allí (para) montar una exhibición para huérfanos y niños en edad escolar que realmente no habían tenido la oportunidad de crecer, y fue extraordinario", dijo Jordan. "Poder hablar con ellos, a través de un traductor, y compartir de dónde vengo en mi vida y cómo pude convertirme en quien soy hoy gracias a mi padre fue increíble".

"Le dijo algo a la multitud que no estaba escrito, pero realmente me toco el corazón", dijo Jerry, señalando que estaba parafraseando el discurso de Jordan. "Él dijo 'sabes que soy como tú, soy un hijo de Camboya', y continuó diciendo que la única diferencia entre él y ellos era que se le dio una oportunidad. Y luego miró al los funcionarios del gobierno de Camboya y dijo 'Espero que les den a todos estos niños la oportunidad que me dio mi papá' ".

Ahora, seis años después, Jordan competirá por Estados Unidos en los Juegos Olímpicos y, en su corazón, también representará a Camboya. Recientemente se tatuó la bandera de Camboya en el brazo para que la gente pueda verla cuando se sumerge.

"Es un gran honor para mí", dijo Jordan. "Hay mucha gente, muchos más ojos puestos en mí, pero en todo caso, me emociona poder rendir al máximo y demostrar que todo este arduo trabajo, con suerte, puede dar sus frutos … Este ha sido un sueño hecho en realidad y es una oportunidad increíble de la que formar parte".

Si bien Jerry no ha podido viajar a Tokio y no estará en las gradas para las inmersiones olímpicas de Jordan, sabe que su hijo sentirá el apoyo de su hogar.

"Sé que Jordan sabe que estoy con él", dijo Jerry. "El hecho de que físicamente no pueda estar allí es increíblemente decepcionante, porque me encanta el espectáculo que ofrece … aunque no puedo estar allí con él, vamos a tener una gran fiesta de observación aquí en California, y sé que hay otra en Florida con familiares y amigos. Es decepcionante, pero al mismo tiempo, este es el viaje de Jordan y este es el pináculo del mismo, y quiero que disfrute de esta experiencia lo mejor que pueda. … eso es lo que siempre he querido para él ".

Jordan dijo que mientras compite en Tokio, estará pensando en su padre.

"Les digo a todos, cuando me preguntan por qué hago clavado, es exclusivamente por mi papá y cuánto le encanta verme", dijo Jordan. "Sin él haciendo todos los sacrificios, y sin su amor y apoyo durante todo el tiempo que hemos estado juntos, realmente no estaría donde estoy hoy. Tengo que agradecerle por todo, todos mis logros. Ha sido un camino increíble a su lado él, y todavía estamos rodando".

