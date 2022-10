Carcinógenos hallados en nuevas pruebas de escuela en NJ, dice madre científica

What to Know Una científica y madre exige respuestas después de que las pruebas que realizó encontraron toxinas y materiales que causan cáncer estaban presentes en la escuela, donde desde entonces más de 100 exalumnos han sido diagnosticados con tumores cerebrales.

NUEVA JERSEY -- ¿Se está propagando el cáncer en una escuela secundaria de Nueva Jersey? Una científica y madre exige respuestas después de que las pruebas que realizó encontraron toxinas y materiales que causan cáncer estaban presentes en la escuela, donde desde entonces más de 100 exalumnos han sido diagnosticados con tumores cerebrales.

"No estaba contento y sabía que no tomaron suficientes muestras, no analizaron el suelo ni las pruebas de agua subterránea para detectar PCB", dijo Komorek.

“El análisis puede respaldar los PCB por encima de los estándares federales y estatales, así como los pesticidas que fueron prohibidos en 1988”, dijo.

Los PCB son bifenilos policlorados, también conocidos como compuestos químicos altamente cancerígenos, cuya producción está prohibida desde 1979.

Todas las pruebas, tanto por parte de Komorek como del distrito, se produjeron después de que 108 personas de más de tres décadas que terminaron a principios de la década de 2000 que asistieron a la escuela fueron diagnosticadas con tumores cerebrales. El municipio de Woodbridge tomó la iniciativa en la investigación, gastando cientos de miles de dólares en pruebas en una escuela que graduó a aproximadamente 15,000 personas en los últimos 30 años.

La ciudad anunció en mayo que no se encontraron rastros de radiactividad en la escuela.

"Si viéramos algo que dijera que la escuela o los terrenos no son seguros, haríamos algo al instante. Y ese no es el caso. Todo lo que se encontró es normal", dijo el alcalde de Woodbridge, John McCormac. "Creo que deberíamos investigarlo, pero es lo que esperaría si enviara un mensaje de texto con calafateo desde un edificio construido en la década de 1960. Tendrá PCB, todos los tienen. Y el suelo estaba justo debajo de donde está el calafateo".

McCormac dijo que vio los hallazgos de Komorek y consultó con el superintendente de escuelas. Admite que no se recolectaron muestras de suelo o polvo cuando el municipio realizó sus propias pruebas, pero agrega que los hallazgos de Komorek necesitan una mayor validación.

"Los resultados que tenemos no son algo en lo que el Departamento de Salud, el DEP o cualquier otra persona pueda confiar. No fueron tomados por un especialista en remediación con licencia, así que asumo que nuestros consultores idearán un plan para hacer algunos pruebas, pero será oficial por pruebas estatales y federales", dijo el alcalde.

Independientemente de lo que decida hacer la ciudad, Komorek dijo que espera que vaya más allá de las pruebas que ya realizaron.

"No estoy segura de lo que propondrán, pero espero que esto incluya pruebas exhaustivas de suelo, suelo y agua", dijo.

Mientras tanto, Komorek ha sacado a sus dos hijas de Colonia High School, pero el alcalde advierte que no se debe llamar a esto un grupo de cáncer.

"La gente tiene que dejar de usar la palabra grupo de cáncer. Tienen que dejar de no ser eso, no va a ser eso. Hay PCB en todas partes", dijo.