Fuentes: no encuentran radiactividad en secundaria de NJ con varios casos de tumores cerebrales

NUEVA YORK -- Los resultados del estudio ambiental que se llevó a cabo en un campus de una escuela secundaria de Nueva Jersey envuelto en un misterio debido a un grupo de tumores cerebrales entre los graduados y trabajadores de la escuela se darán a conocer el jueves, pero antes de ese anuncio, fuentes cercanas a la investigación le dijeron a nuestra cadena hermana News 4 Nueva York que no se encontraron rastros de radiactividad en la escuela.

El alcalde de Colonia, John McCormac, anunciará en detalle el jueves por la tarde los resultados del Estudio de Evaluación Ambiental que se llevó a cabo para investigar los edificios y terrenos de la Escuela Secundaria Colonia (Colonia High School).

El análisis se llevó a cabo después de que más de 100 exalumnos y miembros del personal de secundaria fueran diagnosticados con cáncer durante las últimas décadas. El estudio fue para ver si el área posiblemente tenía contaminantes radiológicos que contribuirían a los diagnósticos de cánceres cerebrales y otros tumores o trastornos del sistema nervioso central entre estos ex alumnos, maestros y estudiantes actuales.

El anuncio llega inmediatamente después del desarrollo de que un hombre de Nueva Jersey que se graduó de la escuela secundaria que él cree que está relacionado con un grupo misterioso de tumores cerebrales que datan de hace décadas, y con su propio diagnóstico de cáncer, dice que consiguió que una fundación con sede en la Ciudad de Nueva York se inscribiera para ofrecer escáneres cerebrales gratuitos a personas de la comunidad que de otro modo no tendrían acceso. Solo necesita un lugar.

Más de 100 ex alumnos y personal de Colonia High School han sido diagnosticados con cáncer cerebral durante un período de 30 años. Ese período de décadas terminó a principios de la década de 2000, pero la publicidad reciente en torno a los casos provocó una nueva investigación exhaustiva y pruebas radiológicas en el edificio del Distrito Escolar del Municipio de Woodbridge. El análisis tomó varias semanas.

Al Lupiano es un científico ambiental y graduado de Colonia High School a quien se le diagnosticó un tumor cerebral benigno. Su esposa, Michelle, quien también asistió a la secundaria Colonia, también recibió un diagnóstico benigno, aunque los dos tuvieron 20 años de diferencia.

Sin embargo, la hermana de Lupiano, otra exalumna de Colonia, murió recientemente de cáncer cerebral, y MyCentralJersey.com informa que Al le prometió antes de morir que averiguaría por qué los tumores estaban ocurriendo en la comunidad específica. Él piensa que los casos provienen de suelo contaminado, pero no hay datos que lo demuestren en este momento.

A pesar de que los casos grupales terminaron hace casi dos décadas, Lupiano parece tan decidido como siempre a descubrir la causa, y entiende que los padres que envían a sus hijos a la escuela ahora pueden tener algunas preocupaciones a pesar de lo que les digan los funcionarios.

La escuela ha permanecido abierta porque no hay una amenaza evidente o perceptible en este momento, dijeron los padres que los funcionarios del distrito les dijeron, citando informes de investigadores locales, estatales y federales. Pero a medida que continúa el estudio, varias personas de la comunidad buscan algún tipo de tranquilidad.

Lupiano dice que tiene una solución, que ha negociado con la Fundación de Tumores Cerebrales (o Brain Tumor Foundation en inglés, BTF) con sede en Manhattan para proporcionar exámenes cerebrales de resonancia magnética gratuitos a cualquiera que quiera uno.

"Docenas de personas me han pedido que les ayude a encontrar la manera de hacerse un escáner cerebral ya que han tenido signos y síntomas de que algo puede estar mal, pero debido a la falta de seguro o a no poder pagar el deducible, no han podido hacerse una resonancia magnética", escribió Lupiano en una publicación de Facebook. "Con eso en mente, y después de muchas semanas de trabajo, pude negociar un acuerdo con BTF para brindar este servicio completamente GRATIS".

¿Pero donde? Está buscando un lugar para albergar las proyecciones a principios de junio y dice que ha tenido problemas para trabajar con los funcionarios locales para encontrar uno. Según MyCentralJersey.com, el problema surge de preocupaciones legales sobre el riesgo potencial de ofrecer un procedimiento médico con el que los funcionarios municipales no tienen experiencia.

La ciudad de Woodbridge dice que ha gastado cientos de miles de dólares en pruebas en una escuela que graduó a unas 15.000 personas en los últimos 30 años.

Los padres como Dawn Genoni están dispuestos a esperar esa actualización crítica.

"Tengo plena fe en que llegarán al fondo de esto y descubrirán qué está pasando", dijo anteriormente a News 4.

El gobernador Phil Murphy, cuya administración también ha sido presionada para involucrarse más, describió recientemente el grupo de tumores como inquietante, pero se hizo eco de los funcionarios del municipio de Woodbridge al enfatizar que era demasiado pronto para sacar conclusiones definitivas sobre la causa.

"Tenemos absolutamente preocupaciones", dijo el demócrata a NJ.com. "No sé si sabemos lo suficiente como para ser definitivos en términos de causalidad, etcétera".

En última instancia, si no es una fuente de radiación la que está causando estas enfermedades, Lupiano dice que se pueden hacer otras pruebas para identificar la causa.

"Esta es solo la punta del iceberg. Esta es solo una de muchas, muchas pruebas que se pueden realizar. Con frecuencia, en materiales peligrosos, nunca se encuentra en el primer disparo", dijo Lupiano.