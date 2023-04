Alcalde de Jersey City, Steven Fulop, lanza campaña para gobernador

What to Know El alcalde de Jersey City, Steven Fulop, ha lanzado su campaña para gobernador del Estado Jardín.

NUEVA JERSEY -- El alcalde de Jersey City, Steven Fulop, ha lanzado su campaña para gobernador del Estado Jardín.

“Desde mi tiempo como infante de la marina de los EE.UU. hasta liderar la ciudad de Jersey City como alcalde, mi carrera siempre ha estado guiada por un fuerte deseo de enfrentar desafíos difíciles y encontrar soluciones que ayuden a mejorar la vida de las personas, y ahora me postulo para gobernador para traer esos mismos valores a Trenton", dijo Fulop. "Estoy lanzando mi campaña ahora porque creo que Nueva Jersey puede convertirse en un lugar aún mejor para todos nosotros, y compartiré mi visión en los próximos meses sobre cómo haré que suceda. Nunca me he retractado de una pelea antes, y estoy listo para trabajar duro para todas las personas de nuestro gran estado para brindar los resultados que New Jersey merece ".

Fulop ha vivido toda su vida en Nueva Jersey, creció en Edison y sus padres eran dueños de un tienda en Newark. Se graduó de la Universidad de Binghamton en 1999 y pasó un tiempo estudiando en la Universidad de Oxford en el Reino Unido, según su biografía en el sitio web de Jersey City. Después de la universidad, se unió a Goldman Sachs, la firma de banca de inversión, trabajando en Chicago y luego en Manhattan y Jersey City.

El alcalde Fulop fue elegido concejal que representaba el centro de la ciudad de Jersey City en 2005 y sirvió durante ocho años antes de convertirse en alcalde en 2013. Antes de ser elegido para dirigir la ciudad, sirvió en el Cuerpo de Marines de EE.UU. y se alistó poco después de los ataques del 11 de septiembre.

Entre sus logros como alcalde, Fulop llevó a Jersey City a convertirse en la primera ciudad del estado, y la sexta ciudad del país, en garantizar licencia por enfermedad remunerada. Ha emprendido la reforma de la seguridad pública, al mismo tiempo que fue pionero en nuevas ideas para ayudar a los presos a reinsertarse en la sociedad. También hizo de Jersey City una de las ciudades más verdes de la nación.

Bajo su liderazgo, la ciudad de Jersey City, que está directamente al otro lado del río Hudson de Manhattan, también ha experimentado un gran renacimiento del desarrollo económico.

Según la página web de Politico, "la candidatura de Fulop en sí está lejos de ser una sorpresa. Anunció que no buscaría la reelección como alcalde en enero en lo que fue ampliamente visto como un anuncio pre-gubernamental".

Sin embargo, sorprende que lo anuncie dos años antes de las elecciones, según el informe.

"Los posibles candidatos a menudo se abstienen de anunciar formalmente sus candidaturas porque, si aceptan financiamiento público como la mayoría, se limitan a $7.3 millones antes de las primarias. Sin embargo, un súper PAC dirigido por el socio comercial de su esposa llamado Coalition for Progress, que casi oficialmente se considera de Fulop, tiene $6.2 millones en el banco", informa Politico.