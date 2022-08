Nueva York exige a solicitantes de asilo proporcionar documentos no existentes

Lo Que Debes Saber Las familias migrantes que buscan ayuda del sistema de refugios de la ciudad de Nueva York dicen que se les pide que entreguen documentos que en muchos casos ya no existen.

El sistema de refugios de la ciudad, que ya estaba bajo presión por los problemas de personal y las crecientes tasas de desalojo, ahora se enfrenta a cientos de inmigrantes que vienen de Texas cada semana.

La ciudad admitió el jueves que hubo dos noches que las familias tuvieron que dormir en el piso de la oficina de admisión de PATH en El Bronx, en lugar de solo una noche que habían reconocido anteriormente. También dijeron que cinco familias se vieron afectadas en esas dos noches, en lugar de cuatro, el número que la ciudad declaró en el pasado.

NUEVA YORK - La ciudad de Nueva York dice que está preparada para recibir a los solicitantes de asilo con los brazos abiertos, pero al menos para algunas familias, la ciudad solo los albergará si pueden presentar documentos cuidadosamente detallados después de un viaje traicionero y, a menudo, mortal de miles de millas a través de desiertos y selvas.

Para las personas que huyen aquí en busca de una vida mejor, las profundidades de la burocracia pueden ser difíciles de comprender, pero la grabación de una llamada telefónica obtenida por nuestra estación hermana NBC News 4 deja al descubierto lo difícil que se ha vuelto la situación.

En una conversación de seis minutos, una trabajadora social de la ciudad le dijo a una solicitante de asilo embarazada que no era elegible para recibir refugio, pero la trabajadora social no pudo decirle por qué, porque la documentación del caso no mencionaba la razón. Entonces, esa trabajadora de la ciudad le dijo a la mujer que tenía que ir al centro de admisión del refugio PATH y preguntarles ella misma. Una vez que lo resolvió todo, dijo la trabajadora social, esta asilada embarazada tuvo que reunir toda la documentación adicional que fuera necesaria y entregársela a la trabajadora social a las 4 p.m. para seguir siendo elegible para quedarse en un refugio.

Caridades Católicas ha dicho anteriormente que documentó múltiples casos en los que los solicitantes de asilo llegaron a la frontera de Texas con documentos, solo para que se les incautara todo. Legal Aid Society, por su parte, le dijo a News 4 que ha manejado múltiples casos en los que se les dijo a las personas que necesitaban proporcionar documentación que no tenían, de los países de los que tenían que huir.

News 4 obtuvo copias de los documentos entregados a una familia, diciendo que no eran elegibles ya que no proporcionaron un historial de vivienda de dos años "completo, preciso y verificable". (Como explica Legal Aid en su sitio web, es el procedimiento operativo estándar de la ciudad exigir a las familias que proporcionen dicho historial cuando buscan refugio).

El Departamento de Servicios Sociales, por su parte, ha insistido repetidamente en que estaba haciendo todo lo posible para satisfacer las necesidades de los cientos de migrantes que llegan o son enviados a la ciudad de manera regular. En un comunicado el jueves por la noche, un vocero del DSS dijo que el departamento ha estado "respondiendo a la necesidad imprevista de servicios de refugio a una velocidad extraordinaria mientras equipa a nuestros equipos con recursos adicionales, como intérpretes de habla hispana, y brinda orientación integral para brindar el mejor apoyo y abordar las circunstancias únicas de los solicitantes de asilo recién llegados que necesitan refugio".

Si bien el portavoz no abordó por qué se les pedía a los solicitantes de asilo que proporcionaran documentación que no tenían de sus países de origen, un funcionario del DSS dijo que el departamento está buscando cambiar el proceso de admisión para atender específicamente a los solicitantes de asilo.

El DSS, que previamente reconoció haber violado la ley el 18 y 19 de julio y no haber colocado a cuatro familias en un refugio dentro del plazo legal, también emitió una declaración anterior diciendo que había descubierto a una quinta familia que no había sido colocada a tiempo y que hubo dos noches en el que las familias no fueron ubicadas, dejándolas dormir en la oficina de admisión de PATH en El Bronx.

"Seguimos comprometidos a cumplir con nuestra obligación moral y legal de brindar servicios de refugio a todos los que lo necesiten, independientemente de su estatus migratorio, así como a ser transparentes cuando no hayamos cumplido con esta obligación mientras continúa este proceso. Estamos orgullosos del increíble trabajo nuestros equipos dedicados y el personal de primera línea, que continúan haciéndolo a pesar de los desafíos extraordinarios para asegurarse de que estamos conectando a las personas vulnerables con los servicios de refugio", dijo una portavoz.

En respuesta a la violación adicional de la política con respecto a la reubicación de familias, Legal Aid dijo que están "preocupados de que esta Administración no nos haya proporcionado un plan sobre cómo aumentarán la capacidad de los refugios". El grupo dijo que la tasa de vacantes en el sistema de refugios era solo del 0.18 por ciento a partir del miércoles y ha estado por debajo del uno por ciento desde el 3 de junio.

"Sin aumentar la tasa de vacantes, existe el riesgo de que la Ciudad se quede sin camas disponibles y veremos más violaciones", decía un comunicado de Legal Aid.

"CON LOS BRAZOS ABIERTOS"

La pesadilla burocrática está poniendo a prueba la supuesta apertura del alcalde Eric Adams a los inmigrantes que vienen a la ciudad, ya sea voluntariamente o porque el estado de Texas los ha traído aquí en autobús.

"Nueva York es una ciudad de inmigrantes, y siempre recibiremos a los recién llegados con los brazos abiertos", dijo Adams el 1 de agosto. De hecho, ha usado esa línea de "con los brazos abiertos" en declaraciones y comunicados de prensa al menos tres veces en los últimos mes.

Pero como dice el refrán, "el diablo se esconde en los detalles". PATH, el centro de admisión de refugios de la ciudad en El Bronx, por lo general les pide a quienes buscan refugio que proporcionen ciertos tipos de registros, como dónde han vivido durante los últimos dos años, quiénes fueron los propietarios, etc. Es un esfuerzo para garantizar que los clientes realmente necesiten refugio y no puedan regresar a donde vivían antes.

Para un residente de la ciudad de Nueva York que atraviesa tiempos difíciles, esa puede ser una carga soportable. Pero para alguien que caminó de Venezuela a Estados Unidos para huir de un régimen opresor, ese papeleo puede ser poco más que una fantasía.

Y, sin embargo, PATH sigue exigiendo exactamente ese papeleo. No solo de la mujer embarazada, sino también de al menos otras dos familias.

News 4 ha hecho una crónica de la historia de la familia Urbaez, que llegó de Venezuela a Texas, solo para recibir documentos de las autoridades federales que los dirigieron al lugar equivocado en la ciudad de Nueva York.

Sin refugio, dicen que terminaron sin hogar durante días, durmiendo en el automóvil de un buen samaritano en un momento dado. Finalmente, llegaron a PATH en 151 E. 151st en El Bronx, para conseguir un refugio adecuado.

Pero dijeron que PATH quiere dos años de sus registros de vivienda, y la poca documentación que tenía la familia fue incautada en la frontera. Sin papeles y sin una manera fácil de obtener nuevos papeles, la familia ahora está atrapada en un bucle burocrático.

PATH los colocó condicionalmente durante 10 días, luego les notificó que no son elegibles para refugio porque no proporcionaron la documentación requerida, lo que los obligó a regresar a PATH y esperar todo el día para explicar su situación y obtener otra ubicación de 10 días. (la familia Urbaez proporcionó copias de su papeleo a News 4 para ilustrar sus preocupaciones). Según Anabel Urbaez, esta misma rutina ya le ha pasado tres veces.

Los abogados de la Legal Aid Society, que representa a las familias en busca de refugio, dicen que la ciudad está violando su propia política para los asilados establecida en 2017, y señalan que los esfuerzos por comunicarse con el país de origen para verificar la residencia no tenían sentido y podrían poner en peligro a las familias que huyen de la persecución.

"Los trabajadores no están capacitados o no siguen la política", dijo Kathryn Kliff, abogada de Legal Aid. "Es realmente frustrante que no sigan sus propias políticas… seguimos planteando esto como un problema".

Un funcionario del DSS dijo que, de acuerdo con la política del departamento, todas las familias pasan por un proceso de revisión de elegibilidad y que aquellas que no son elegibles pueden volver a presentar una solicitud.

El mismo tipo de maraña de papeleo le sucedió a la familia Mayora, también solicitantes de asilo que ahora se encuentran en Nueva York y se abren camino a través del sistema de servicios sociales de la ciudad.

Luisandra Mayora dice que el 16 de agosto le dieron 24 horas para salir de un refugio porque no hizo la llamada requerida para una cita a las 9 a.m., excepto que dice que ni siquiera le dieron el papeleo con el número para llamar hasta 2:30 p.m., y no solo eso, dijo Mayora, sino que el papeleo fue en inglés y ella solo habla español.

Eso la dejó llorando, sin saber qué hacer a continuación, todo mientras trataba de cuidar a un niño que estaba enfermo con fiebre.

“Esto no es mi culpa. Les dije a los trabajadores sociales que no era nuestra culpa. Que era su culpa. Porque aquí no hay nadie que hable español, solo gente que habla inglés”, dijo Mayora.

“Todos los días estoy pendiente de todo el papeleo que ponen debajo de nuestra puerta. Entonces en este caso nunca me enviaron ningún papeleo, ni lo pusieron debajo de la puerta”.

Legal Aid intervino a principios de esta semana y ayudó a la familia Mayora a resolver su situación.

"Nadie debería tener que hacer eso en la ciudad de Nueva York. Tenemos derecho a un refugio, y esta familia era claramente una familia migrante sin ningún otro lugar adonde ir. Así que infligir ese tipo de miedo, dolor y trauma es simplemente amable". de frustración cuando parece que ya hay maneras de hacer esto más fácil", dijo Kliff de Legal Aid.

Si bien no abordó el caso específico de la familia Mayora, un funcionario del DSS dijo que hay intérpretes de habla hispana en PATH y que el departamento no solo brinda servicios en el idioma escrito y hablado de preferencia de la persona, sino que también ofrece traducciones de documentos.

En términos más simples, el gobierno de EEUU dice que estas familias tienen un temor razonable de persecución en Venezuela y pueden vivir legalmente en los Estados Unidos por el momento, pero la ciudad de Nueva York todavía quiere que demuestren que realmente no tienen en cualquier otro lugar para ir.

PESQUISA DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION (DOI) DE NUEVA YORK

El Departamento de Investigación (DOI, por sus siglas en inglés) de la ciudad ahora está investigando si el Departamento de Servicios Sociales trató de encubrir violaciones de la ley en PATH, incluida al menos una noche en la que las personas permanecieron en las instalaciones horas después de la fecha límite legal para ubicarlas en un refugio.

La ciudad ha dicho que el comisionado del DSS, Gary Jenkins, quien ha trabajado en el departamento durante más de 30 años, no sabía que era ilegal que las personas pasaran la noche en PATH. El ayuntamiento también ha negado el encubrimiento, incluso cuando el DSS despidió a su vocera, quien ha alegado presión en el departamento para ocultar las fallas en PATH.

“No me gusta ir a PATH porque no me gusta la forma en que tratan a las personas”, dijo Anabel Urbaez a NBC News 4 en una entrevista el sábado pasado. “Me siento horrible cada vez que voy al PATH. Me siento mal porque cada vez que voy allá te tratan mal y me da miedo volver, y tengo miedo de terminar en la calle con mis hijos”.

Jenkins dijo en una entrevista con WCBS que la afirmación de que encubrió intencionalmente las violaciones es una "acusación falsa" y que le había dicho a la vicealcaldesa Ann Williams-Isom "en una hora" que las familias no habían sido ubicadas a las 4 a.m., insistiendo en que esto sólo se mantuvo durante unas pocas horas más.

"Desafortunadamente nos caímos y no cumplimos con nuestro mandato legal", dijo Jenkins en la entrevista.

La afirmación a la que se refería se produce después de que News 4 informara que una portavoz del DSS fue despedida después de rechazar los esfuerzos de los líderes del departamento para ocultar violaciones legales en el sistema de refugios. Los correos electrónicos y los mensajes de texto proporcionados al I-Team sugieren que la Comisionada Adjunta de Información Pública, Julia Savel, se había resistido a los esfuerzos de Jenkins para ocultar las condiciones de hacinamiento en el sistema de refugios para personas sin hogar de la ciudad a sus superiores en el Ayuntamiento, a los medios de comunicación y al público.

Pero además de negar cualquier tipo de campaña para ocultar la información, Jenkins también negó que Savel fuera despedido por el incidente.

"Hay casos documentados en los que no fue profesional con sus compañeros, sus subordinados y con la alta dirección", dijo Jenkins a WCBS. "No estaba en el mejor interés de la agencia mantenerla empleada en la agencia".

En respuesta a esas afirmaciones, Savel dijo en un comunicado el jueves que su desempeño "nunca estuvo en duda y trabajé incansablemente" para que la administración ayudara a los necesitados.

"Cuando llegué al centro de admisión de PATH con Gary Jenkins y su jefa de personal, Karen St. Hilarie, la noche del 20 de julio, cuando se hicieron públicas múltiples violaciones del derecho a la vivienda, estaba al tanto de toda la información compartida por mis colegas y líderes con señoría, por lo que tanto Gary como el ayuntamiento solicitaron mi aporte. El momento en que me negué a emitir una declaración falsa a la prensa afirmando que la ciudad estaba cumpliendo con el mandato legal, según las instrucciones de Gary, fue el momento en que fui excluida y él comenzó el encubrimiento activo", dijo Savel en un comunicado. "Durante el tiempo que trabajé para la ciudad, sostuve la verdad, la transparencia y la decencia por encima de todo hasta el día en que me despidieron injustamente. No puedo decir lo mismo de Gary Jenkins".