Asilo en Nueva York: Guía sobre el proceso y ayuda para inmigrantes

NUEVA YORK - Nueva York ha reportado recientemente una crisis debido a un excesivo flujo de inmigrantes en busca de asilo, provenientes mayormente de América Central y del Sur, según las autoridades neoyorquinas.

El alcalde Eric Adams pidió fondos federales ya que miles de familias migrantes están siendo enviadas al sistema de albergues para personas sin hogar de la Ciudad de Nueva York desde estados fronterizos que, según el alcalde, no los quieren. Los gobernadores de Arizona y Texas han negado que estén enviando familias con boletos de ida y criticó a Adams por estar contento con las políticas de inmigración de Biden hasta que la crisis tocó su propio patio.

La ley de inmigración de Estados Unidos en el Título 8 establece que “cualquier extranjero que esté físicamente presente en los Estados Unidos o que llegue a los Estados Unidos puede solicitar asilo”, ya sea en un puerto de entrada o no, independientemente de su estado.

ELEGIBILIDAD DE ASILO EN EEUU

Si estás en territorio norteameriano puedes solicitar asilo sin importar tu país de nacionalidad o estatus migratorio actual si has sido perseguido o tienes temor de ser perseguido por razones de raza, religión, nacionalidad, opinión política, o por pertenecer a un cierto grupo social.

Las tres formas de obtener asilo en Estados Unidos son:

El proceso afirmativo;

La Entrevista de Méritos de Asilo después de una determinación positiva de temor creíble; y

El proceso de defensa de asilo.

Para ser elegible debes:

Estar físicamente presente en Estados Unidos (no importa la forma como llegó) por menos de un año desde la fecha de su última entrada, a menos que pueda demostrar que cualifica para una excepción de este requisito, y

Demostrar que usted fue perseguido o que teme ser perseguido por su raza, religión, nacionalidad, opinión política, o por pertenecer a un cierto grupo social.

Si eres elegible para recibir asilo, es posible que se te permita permanecer en los Estados Unidos. Para solicitar asilo de manera afirmativa o defensiva, se debe presentar un Formulario I-589, que es la solicitud oficial de asilo y suspensión de deportación, dentro de 1 año de su llegada a los Estados Unidos. Los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) ofrecen una guía completa con los pasos para llenar el formulario I-589, el cual debe hacerse en inglés.

DESCARGA EL FORMULARIO PARA APLICAR POR ASILO AQUÍ (EN INGLÉS)

Los residentes del área triestatal: Nueva York, Nueva Jersey o Connecticut, pueden presentar sus solicitudes de asilo a las siguientes direcciones:

Si lo envías por medio del Servicio Postal de EEUU (USPS)

USCIS California Service Center

P.O. Box 10881

Laguna Niguel, CA 92607-0881

Si lo envías por FedEx, UPS o DHL:

USCIS California Service Center

Attn: I-589

24000 Avila Road

2nd Floor, Room 2312

Laguna Niguel, CA 92677

¿QUÉ SUCEDE DESPUÉS DE PRESENTAR TU FORMULARIO?

USCIS te enviará una:

Notificación de recibo que confirma que han recibido la petición;

Notificación de servicios biométricos, si corresponde;

Notificación para presentarse a una entrevista, si corresponde, y

Notificación de su decisión.

Si le otorgamos el estatus de asilo, este no tiene límite de tiempo. Sin embargo, podemos cancelar su estatus de asilo por ciertas razones, como, por ejemplo, si es convicto de ciertos crímenes o si descubrimos fraude es su solicitud de asilo.

Cada año, miles llegan a Estados Unidos en busca de protección porque han sufrido persecución o temen que sufrirán persecución debido a:

La raza

Religión

Nacionalidad

Pertenencia a un determinado grupo social

Opinión política

Solo puede presentar esta solicitud si está físicamente presente en los Estados Unidos y no es ciudadano estadounidense.

Puedes incluir a tu cónyuge e hijos que se encuentran en los Estados Unidos en tu solicitud de asilo afirmativo o defensivo al momento de presentar la solicitud o en cualquier momento hasta que se tome una decisión final sobre su caso. Para incluir a su hijo en su solicitud, el niño debe ser menor de 21 años y soltero.

Si usted está en procedimientos de remoción expedita e indica que tiene intención de solicitar asilo, expresa temor de persecución o tortura, o expresa temor de regresar a su país, será referido a USCIS para una verificación de temor creíble. Un oficial de asilo de USCIS le hará una entrevista para determinar si usted tiene temor creíble de persecución o tortura.

Si un oficial de asilo determina que usted tiene temor creíble de persecución o tortura, USCIS podría:

Retener su solicitud de asilo y programarle una segunda entrevista, conocida como Entrevista de Méritos de Asilo, para determinar si usted es elegible para asilo. Si es necesario, el oficial de asilo determinará si usted demostró elegibilidad para suspensión de remoción o protección bajo la Convención Contra la Tortura (CAT) a base del registro ante consideración de USCIS; o

Expedirá una Notificación de Comparecencia ante un juez de inmigración de la Oficina para la Revisión de Casos de Inmigración (EOIR) del Departamento de Justicia para consideración de su solicitud de asilo, suspensión de remoción, o protección bajo CAT. Cuando presentes el Formulario I-598, Solicitud de Asilo y Suspensión de Remoción con el tribunal de inmigración, esto lo coloca a usted en el proceso de “defensa de asilo”.

COSTO DE LA SOLICITUD DE ASILO

UCSIS no cobra por someter la solicitud de asilo. (Nota: Si acudes a un proveedor de servicios con fines de lucro para ayudarte con el proceso, posiblemente involucre un costo; así que infórmate antes de iniciar cualquier proceso de asilo o migratorio).

Si tiene una solicitud de asilo pendiente con UCSIS, puede consultar el estado de su caso haciendo clic aquí. Necesitará el número de recibo que le proporcionamos después de presentar su solicitud.

A finales de mayo, el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Justicia comenzaron a implementar un proceso para garantizar que las personas sujetas a deportación acelerada que califiquen para asilo reciban ayuda rápidamente, y aquellos que no califiquen sean expulsados rápidamente. Mira cómo funciona el nuevo proceso aquí.

AYUDA Y ASESORÍA GRATIS PARA INMIGRANTES

HISPANIC FEDERATION

La Federación Hispana se dedica a proveer información, referencias y servicios directos a la comunidad de forma gratuita. Si usted está en necesidad de ayuda o si tiene alguna pregunta o inquietud llame a la línea telefónica: 844-HF-AYUDA (844-432-9832), o envié un correo electrónico a aquí. Todas las consultas serán tratadas de forma confidencial.

Ofrecemos programas, asistencia o recursos en las siguientes áreas:

CONTACTO:

55 Exchange Place, 5th Floor

New York, NY 10005

Tel.: 212-233-8955

Fax: 212.233.8996

Línea de Ayuda: 844-HF-AYUDA (844-432-9832); 866-HF-AYUDA (866-432-9832)

Para más información sobre Hispanic Federation visita su página web aquí.

COALICIÓN POR LA LIBERTAD DE LOS INMIGRANTES

La Coalición por la Libertad de los Inmigrantes, también conocida como la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes del Norte de Manhattan (NMCIR), es una organización sin fines de lucro fundada en 1982 para educar, defender y proteger los derechos de los inmigrantes.

Reconocida por la Junta de Apelaciones de Inmigración, la Coalición se compromete a ampliar el acceso a los servicios legales de inmigración, participando en la elaboración de políticas y la organización comunitaria.

La Coalición se enfoca en educar, organizar y defender a la comunidad inmigrante con los siguientes temas:

Reunificación familiar

Ciudadanía

Peticiones basadas en la familia

Deportación

Cívico/ESL

La Coalición por la Libertad de los Inmigrantes opera de lunes a jueves de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y los viernes de 8 am a 1 pm.

CONTACTOS:

Debido a la pandemia de COVID-19, no se están aceptando visitas sin cita previa y todas las consultas legales iniciales se realizarán virtualmente. Puede llamarlos o contactarse por vía a un correo electrónico para servicios legales al: info@coalitionfreedom.org .

Tel.: (212) 781-0355

5030 Broadway, Suite 639

Nueva York, NY 10034

HORARIO:

Lunes – Viernes: 8:00 AM – 5:00 PM

Sábado: Cerrado

Domingo: Cerrado

Para más información sobre NMCIR visita su página web aquí.

MAKE THE ROAD NEW YORK | SE HACE CAMINO NUEVA YORK

Make the Road New York asegura que están disponibels para brindar seguridad, apoyo y solidaridad. La entidad brinda ayuda en especial a todo inmigrante con un historial individual de abuso y explotación, según destaca en su página web.

Make the Road New York se enfoca en cuatro estrategias:

Servicios legales y de supervivencia para abordar la discriminación, el abuso y la pobreza;

para abordar la discriminación, el abuso y la pobreza; Educación Transformativa para desarrollar las habilidades de los miembros de la comunidad para liderar nuestra organización, nuestro movimiento y la sociedad;

para desarrollar las habilidades de los miembros de la comunidad para liderar nuestra organización, nuestro movimiento y la sociedad; Organización comunitaria para transformar los sistemas y las estructuras de poder que afectan a nuestras comunidades; y

para transformar los sistemas y las estructuras de poder que afectan a nuestras comunidades; y Innovación de políticas para reescribir reglas injustas y hacer que nuestra democracia realmente rinda cuentas ante todos nosotros.

CONTACTOS:

Se Hace Camino Nueva York cuenta con varias oficinas en Nueva York:

Bushwick, Brooklyn

301 Grove Street

Brooklyn, NY 11237

T: (718) 418-7690

F: (718) 418-9635

Jackson Heights, Queens

92-10 Roosevelt Avenue

Jackson Heights, NY 11372

T: (718) 565-8500

F: (718) 565-0646

Port Richmond, Staten Island

161 Port Richmond Avenue

Staten Island, NY 10302

T: (718) 727-1222

F: (718) 981-8077

Brentwood, Long Island

1090 Suffolk Avenue

Brentwood, NY 11717

T: (631) 231-2220

F: (631) 231-2229

White Plains, Westchester County

46 Waller Ave

White Plains, NY 10605

T: (914) 948-8466

F: (914) 948-0311



Para más información sobre Make the Road Nueva York visita su página web aquí.

CONSULADOS

Aquí está la lista de importantes consulados en nuestra área para más información.

1.- Consulado de México

27 E 39th St, New York, NY 10016

Tel.:212-217-6400

Teléfono de emergencia: 917-459-2143

Email: emergenciasnuy@sre.gob.mx

Página web: https://consulmex.sre.gob.mx/nuevayork/index.php/espanol/

Calendario del consulado sobre ruedas: https://consulmex.sre.gob.mx/nuevayork/index.php/espanol/consulado-sobre-ruedas-csr

2.- Consulado de la República Dominicana

Manhattan

1501 Broadway Suite 410, New York, NY 10036

Tel.:212-768-2480

El Bronx

5536 Broadway, El Bronx, NY 10463

Tel.:718-561-8184

Página web: http://www.consuladord-ny.net/

3.- Consulado de Haití

Dirección:815 2nd Ave, New York, NY 10017

Tel.:212-697-9767

Página web: http://www.haiti.org/consular-offices/

4.- Misión Permanente de Cuba en las Naciones Unidas

Dirección: 315 Lexington Avenue, New York, NY, 10016

Tel.: 212-689-7215

Página web: http://www.cubadiplomatica.cu/onu/EN/Mission.aspx

5.- Consulado de Guatemala

276 Park Ave S #2, New York, NY 10010

Tel.:212-686-3837

Email: consnewyork@minex.gob.gt

Página web: http://www.consuladoguatemalanuevayork.org/

6.-Consulado de El Salvador

Manhattan

46 Park Ave, New York, NY 10016

Tel.:212-889-3608

Email: consuladonyc@rree.gob.sv

Long Island

151 Alkier St

11717 Brentwood, New York

Tel.:631-273-1355

Página web: http://consuladonuevayork.rree.gob.sv/

7.-Consulado de Honduras

255 W 36th St 10018 New York

Tel.:212-714-9451

Email: denuncuiaconsular@sre.gob.hn

Página web: https://www.citaconsular.com/#/home

8.- Consulado de Nicaragua

820 2nd Ave #802, New York, NY 10017

Te.:212-986-6562

Página web: https://www.embassypages.com/nicaragua-consuladogeneral-nuevayork-estadosunidos

9.-Consulado de Panamá

Dirección: 1212 Ave. of the Americas, 6th Floor, New York, NY

Tel.:212-840-2450 / 1

Web: http://www.nyconsul.com/

10.- Consulado de Colombia

Manhattan

Dirección: 10 E 46th St, New York, NY 10017

Tel.:(212) 798-9000

Web: http://nuevayork.consulado.gov.co/

Newark

Dirección: McCarter Hwy & NJ-21 & I-280, Newark, NJ 07102

Tel.: 862-279-7888

Página web: http://newark.consulado.gov.co/

11.- Consulado de Venezuela

Dirección: 7 E 51st St, New York, NY 10022

Tel.:646-283-5900

Página web: http://nuevayork.consulado.gob.ve/

12.-Consulado de Ecuador

Manhattan

800 Second Ave, Suite 200.

New York, NY, 10017.

Domingo de 9:00 am a 3:00 pm

Lunes a jueves de 8:00 am a 2:00 pm

Correo: cecunewyork@cancilleria.gob.ec

Queens

25-14 Queens Plaza North.

Long Island City, NY 11101.

Martes a sábado de 9:00am a 3:00pm

Correo: cecuqueens@cancilleria.gob.ec

OFICINA DE SERVICIOS COMUNITARIOS

25-14 Queens Plaza North.

Long Island City, NY 11101.

Lunes a viernes de 9:00am a 5:00 pm

Correo: ce.comunidadny@gmail.com

Página web: https://ecuadorny.com/

13.- Consulado del Perú

Manhattan

Dirección: 241 E 49th St, New York, NY 10017

Tel.:646-735-3901

Paterson, Nueva Jersey

Dirección: 100 Hamilton Plz # 1220, Paterson, NJ 07505

Tel.:973-278-3324

Página web:http://www.consulado.pe/paginas/Inicio.aspx

14.-Consulado de Brasil

Dirección: 225 E 41st St, New York, NY 10017

Tel.:917-777-7777

Web: http://novayork.itamaraty.gov.br/en-us/

15.-Consulado de Bolivia

211 E 43rd St #1004, New York, NY 10017

Tel.: (212) 687-0530

Email: consulado.bolivia.ny@gmail.com

Página web: http://www.bolivianyc.org/

16.-Consulado de Chile

Dirección: 600 3rd Ave #2808, New York, NY 10016

Tel.: 212-980-3706

Página web: https://chile.gob.cl/nueva-york/

17-Consulado de Paraguay

Dirección: 801 2nd Ave #600, New York, NY 10017

Tel.: 212-682-9440

Página web: http://www.mre.gov.py/Sitios/Home/Index/consulpar-ny

18.- Consulado de Argentina

12 W 56th St, New York, NY 10019

Tel.: 212-603-0400

Página web: http://cnyor.mrecic.gov.ar/

19.-Consulado de Uruguay

Dirección: 420 Madison Ave, New York, NY 10017

Tel.: 212-753-8191

Págian web: http://www.uruguaynewyork.org/

20.- Consulado de Costa Rica

Dirección: 15 W 37th St 12 floor, New York, NY 10018

Tel.:: 212-509-3066

Página web:https://consuladocrny.simplybook.me/v2/