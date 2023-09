NYC presenta plan para que todas las empresas usen contenedores de basura a partir de marzo

What to Know El alcalde Eric Adams reveló este martes el siguiente paso en su guerra contra las ratas: el uso obligatorio de contenedores de basura con tapa dura para todos los negocios.

Todas los negocios de la Ciudad de Nueva York que venden alimentos ya deben cumplir con esta regla.

Los contenedores serían obligatorios para todas las empresas a partir del 1 de marzo de 2024.

NUEVA YORK -- Las ratas son un gran problema en la Ciudad de Nueva York y, según los funcionarios de la ciudad, las bolsas de basura son una de las principales razones.

Recibe actualizaciones de lo que acontece en el área triestatal directo al buzón de tu correo electrónico. Suscríbete a los boletines de Telemundo 47.

Teniendo esto en cuenta, el alcalde Eric Adams reveló este martes el siguiente paso en su guerra contra las ratas: el uso obligatorio de contenedores de basura con tapa dura para todos los negocios.

Todas los negocios de la Ciudad de Nueva York que venden alimentos ya deben cumplir con esta regla.

“El enemigo público No. 1, muchos de ustedes no lo saben, son las ratas y nos vamos a deshacer de ellas, pero el enemigo público No. 2 son nuestras bolsas de basura”, dijo Adams.

Adams, junto con la comisionada de Sanidad, Jessica Tisch, explicaron las reglas, que incluirían:

Los contenedores serán obligatorios para todas las empresas a partir del 1 de marzo de 2024.

Hay un período de gracia de un mes.

Se comenzarán a imponer multas si las empresas siguen sacando su basura en bolsas afuera sin el uso de un contenedor de basura: $50 por la primera infracción, luego $100 y luego $200 por cada infracción adicional.

"Avisamos a las empresas con varios meses de antelación para que puedan hacer los preparativos necesarios", dijo Tisch.

Sin embargo, algunos neoyorquinos se muestran escépticos de que algo tan básico como un contenedor de basura marque la diferencia cuando se trata de ratas.

Casi a diario, los neoyorquinos publican fotografías de infractores a las que el Departamento de Sanidad de la Ciudad de Nueva York sigue con advertencias y citaciones, lo que hace que la aplicación de la ley sea un desafío constante.

Según la ciudad, "la contenedorización comercial total sacará 20 millones de libras de basura, la mitad de los desechos de la ciudad, de las calles de la ciudad de Nueva York todos los días".

Un concejal de la ciudad cuyo distrito forma parte de la siguiente fase (contenedores de basura residencial) casi se marea con la confianza de que la guerra contra las ratas está dando un giro. Actualmente se está llevando a cabo un piloto de contenedorización residencial y recolección mecanizada en 14 escuelas y 10 bloques residenciales en la sección de Hamilton Heights de Manhattan.

“Tenemos ratas huyendo”, dijo Shawn Abreu, miembro del Concejo de la Ciudad de Nueva York. “Estamos hundiendo su barco. Qué bueno conocerte, Mickey. Vuelve a Florida. Has emitido tu último chillido. Has llegado al final de la carrera de ratas”.

La comisionada de saneamiento le dijo a nuestra cadena hermana NBC 4 New York que el departamento enviará anuncios publicitarios a todos los negocios de la ciudad y tocará puertas para correr la voz. Todo eso antes de ese período de gracia de un mes antes de las multas.