‘La entrada más fabulosa en la historia de la Met Gala’: Las entradas y looks más emblemáticos de años pasados

NUEVA YORK -- La Met Gala es conocida como "la noche más importante de la moda", ¡y con razón!

Mientras que muchos de nosotros observamos desde la comodidad de nuestros sofás a las innumerables celebridades caminando por la alfombra desfilando sus "looks" durante unos pocos minutos de esplendor… son esos pocos minutos subiendo las escaleras del Museo Metropolitano de Arte todo lo que se necesita para disfrutar de las elegantes entradas y moda que dan de qué hablar a nivel mundial.

El tema de este año es "Bellezas durmientes: el despertar de la moda". Sin embargo, la referencia no es al cuento de hadas, sino a prendas atesoradas de la vasta colección del Costume Institute, algunas demasiado frágiles para colgarlas en posición vertical. Los conservadores del museo los colocarán en vitrinas, como la propia Bella Durmiente.

Y con Zendaya, Jennifer López, Bad Bunny y Chris Hemsworth como copresidentes del evento repleto de estrellas este año, seguramente se producirán momentos de moda deslumbrantes.

En honor al gran evento, repasamos las 10 entradas y looks más emblemáticos de la Met Gala.

Transformación alucinante del vestido de Blake Lively

Blake Lively ha sorprendido en cada alfombra de la Met Gala a la que ha asistido, pero su momento cumbre en la moda llegó en 2022.

El ícono de la moda cerró la alfombra roja de la Met Gala 2022 en el Museo Metropolitano de Arte de la Ciudad de Nueva York el 2 de mayo de 2022 con no uno, sino dos looks de Versace Atelier, en el año que fue copresidente del evento.

Lively, que llegó del brazo de su marido Ryan Reynolds, hizo su entrada con un look cobrizo espectacular y arrollador que presentaba un lazo gigante en su cadera derecha. Sin embargo, una vez que estuvo frente a los fotógrafos, un equipo de asistentes desenredó la tela en la cintura, revelando una apariencia verde debajo que hacía referencia a la Estatua de la Libertad para el tema de esta noche de "In America: An Anthology of Fashion".

Lively incluso cambió los guantes de ópera de cobre por unos verdes en un sorprendente giro de estilo para representar la pátina verde que ahora cubre a Lady Liberty debido a la oxidación.

Su look final estuvo adornado con cristales y presentó arquitectura art decó del Empire State Building en su corpiño. El tren de Lively incluso tenía "una constelación de la estación Grand Central" y "muchas pequeñas referencias" a la Gran Manzana, como le dijo a E! News exclusivamente en la alfombra roja.

La fiesta de 2022 fue la decimocuarta vez que Lively desfiló por la alfombra de la Met Gala.

Las imágenes no le harán justicia a este vestido, ¡así que aquí tienes un vídeo!

Lady Gaga se cambia de ropa tres veces durante una espectacular entrada de 16 minutos

Lady Gaga, que nunca se desvía de una entrada llamativa, tocó las notas más cursis en la Met Gala 2019 con sus cuatro conjuntos, desnudándose hasta quedarse con un sostén, bragas y medias de red en el transcurso de una entrada que tal vez nunca sea superada.

El tema de ese año fue "Camp: Notas sobre la moda" y definitivamente fue uno de los looks más cursis de la noche -- tal como lo pedía el tema.

El evento de este año estuvo copresidido por Lady Gaga, Serena Williams y Harry Styles, junto con el diseñador de Gucci Alessandro Michele y la editora de Vogue Anna Wintour.

Brandon Maxwell, quien creó la revelación de Gaga, la ayudó a subir las escaleras del Museo Metropolitano de Arte mientras posaba con varios ayudantes. Maxwell la desnudó aún más, dejando al descubierto un vestido de fiesta asimétrico negro sin tirantes debajo con un enorme polisón lateral. Luego se volvió a desnudar para lucir un vestido rosa que recuerda al de Marilyn Monroe en "Los caballeros las prefieren rubias", caminando de un lado a otro de la alfombra. Pero ella no había terminado. Momentos después, se volvió a desnudar para posar con un brillante conjunto de sujetador y braguitas, con enormes zapatos de plataforma.

¡Todos saluden a Billy Porter!

Otro look asombroso de la Met Gala con el tema "Camp" de 2019 fue gracias al artista Billy Porter, ¡quién entendió la tarea!

Porter caminó por la alfombra de la Met Gala con un traje dorado de inspiración egipcia del diseñador de moda The Blonds que se abrió para mostrar un par de majestuosas alas.

Sin embargo, en lugar de caminar por la alfombra, fue llevado por seis hombres en lo que Vogue denominó "la entrada más fabulosa en la historia de la Met Gala".

Kim Kardashian causa controversia con vestido icónico de Marilyn Monroe de $4.8 millones de dólares

Los fans de Kim Kardashian sabían que su look en la Met Gala 2022 dejaría todos boquiabiertos en la alfombra roja. De hecho, muchos de ellos predijeron que usaría exactamente el vestido con el que apareció.

El vestido en cuestión no es un vestido normal: Marilyn Monroe lo usó una vez mientras cantaba "Feliz cumpleaños" para el entonces presidente John F. Kennedy en 1962. Con un precio original de $12,000, el vestido diseñado por Jean Louis contiene más de 2,500 cristales cosidos a mano y, según se informa, tuvieron que coser a Monroe adentró del vestido porque le quedaba muy apretado.

Kardashian llegó a la Met Gala con su entonces novio Pete Davidson, que vestía un esmoquin negro y gafas de sol, junto con Kardashian, que vestía el vestido nude ceñido a la figura de Monroe. Incluso cambió su característico cabello negro por un peinado rubio platino.

Kardashian le dijo a Vogue en la alfombra roja que originalmente no le quedaba el vestido, pero se desafió a sí misma a perder 16 libras en tres semanas, y lo hizo.

El vestido fue comprado por última vez en 2016 por Ripley's Believe It or Not! por $4.81 millones a través de una subasta de arte y obtuvo el título del vestido más caro del mundo. Desde entonces, el icónico vestido ha estado en exhibición en el museo Ripley's en Orlando, Florida.

Y aquí es donde entra Kim Kardashian.

Kardashian compartió anteriormente que su apariencia planeada para la Gala no se podía adaptar, y los fanáticos asumieron que usaría archivos antiguos basándose en esta pista.

Semanas después, Kardashian y Davidson visitaron el mismísimo Ripley's Believe It or Not! Museo que albergaba el vestido. Estos hechos, más el obvio "Gilded Glamour" (el tema de la Gala 2022) del vestido más caro del mundo, llevaron a los fanáticos a conectar fácilmente los puntos para predecir su aspecto exacto en la Met Gala.

Jared Leto trae un accesorio sorprendente… ¡su cabeza!

El cantante y actor Jared Leto obtuvo su mejor momento en la Met Gala 2019, mostrando un busto de su propia cabeza con un vestido rojo exagerado.

Rihanna: La reina de la Met Gala

Getty Images

Rihanna es aclamada por muchos, no sólo como un ícono de la moda, sino como la “Reina de la Met Gala”, ya que su llegada es siempre una de las más esperadas.

En la Met Gala de 2015, la cantante Rihanna lució una bata amarilla con adornos de piel diseñada por el diseñador de moda chino Guo Pei.

La cantante, magnate de la moda y el maquillaje le dijo a Vogue que el conjunto tardó dos años en confeccionarse antes del evento.

Lil Nas X sorprende en cristales

Lil Nas X asistió a la Met Gala 2023 con el tema “Karl Lagerfeld: A Line Of Beauty” cubierto de cristales de pies a cabeza.

Katy Perry ilumina la alfombra

La Met Gala 2019 produjo otra entrada fantástica, esta cortesía de Katy Perry.

La cantante "iluminó" la alfombra de llegada vestida de un candelabro en funcionamiento.

El vestido mágico de Zendaya

¡Aquí está otra obra maestra de 2019!

La actriz y cantante Zendaya rindió homenaje a sus raíces de Disney con este vestido estilo Cenicienta diseñado a medida por Tommy Hilfiger.

Al comienzo de su paseo por la alfombra, el vestido era de color gris, pero gracias a una varita "mágica" (y algunas luces LED geniales), su vestido se transformó en un vestido brillante e impresionante hecho para cuentos de hadas.

El mensaje de AOC

La congresista de Nueva York Alexandria Ocasio-Cortez asistió a la Met Gala 2021 luciendo un vestido blanco hasta el suelo en el evento formal.

Pero es lo que había en la espalda del vestido de Brother Vellies by Aurora James lo que hizo que la gente hablara. En letras grandes y de color rojo brillante estaba el mensaje "Impuestos para los ricos".

"Se trata realmente de tener una conversación real sobre justicia y equidad en nuestro sistema, y ​​creo que esta conversación es particularmente relevante mientras debatimos el presupuesto y el proyecto de ley de reconciliación", dijo.

Algunos en las redes sociales pensaron que el mensaje podría verse como un poco hipócrita, ya que se produjo en un evento que cobra decenas de miles de dólares por cada entrada y en el que la representante Ocasio-Cortez se encuentra entre las celebridades de Hollywood.