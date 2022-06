Votación anticipada inicia el viernes en NJ; esto es lo que debes saber

Si eres un residente de Nueva Jersey registrado para votar, no tienes que esperar hasta el 7 de junio para elegir a tus representantes.

Este viernes 3 de junio puedes ejercer tu voto temprano en aproximadamente 130 sitios en todo el Estado Jardín.

Según la División de Elecciones de Nueva Jersey, los lugares de votación anticipada estarán abiertos al menos de 10 a.m. a 8 p.m. los días 3 y 4 de junio, y de 10 a.m. a 6 p.m. el 5 de junio. La votación anticipada no será una opción el lunes.

Los 12 escaños de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de Nueva Jersey están en la boleta electoral de este año, junto con las contiendas locales y del condado.

Consulta nuestra guía de voto en el Estado Jardín para más detalles.

Para encontrar un lugar de votación anticipada en tu área abre aquí. No es necesaria una cita para una votación anticipada.

Las personas con una boleta de voto por correo tienen tres opciones antes de las 8 p.m. el martes:

Envíalo por correo, para recibirlo antes del 13 de junio

Colóquelo en una de las urnas electorales seguras de su condado

Entréguelo en persona a la Junta Electoral del condado (las boletas de voto por correo no se pueden devolver a los lugares de votación)

Hasta el jueves, se habían devuelto aproximadamente 220,000 boletas de voto por correo completas para las elecciones del 7 de junio, según la secretaria de Estado interina de Nueva Jersey, Tahesha Way.

"Con ese número, ya superamos las primarias del año pasado", dijo Way.

La fecha límite ha pasado en este ciclo para enviar una solicitud remota para recibir una boleta de voto por correo. Pero aún puede obtener una boleta de voto por correo en persona del secretario de su condado, antes de las 3 p.m. el lunes.

Los votantes registrados pueden emitir su voto en persona en su lugar de votación el día de las elecciones de 6 a.m. a 8 p.m.

¿QUÉ ES LA VOTACIÓN ANTICIPADA?

La nueva medida, convertida en ley la primavera pasada, permite a los votantes registrados visitar los lugares de votación centralizados en "mega sitios" para emitir su voto antes del día formal de las elecciones, el 7 de junio.

¿POR QUÉ N.J LO OFRECE COMO UNA OPCIÓN?

La legislación se promulgó como un esfuerzo por ampliar el acceso a la votación en el estado.

“El objetivo de la votación anticipada es la conveniencia, dar a los votantes más opciones. Hay muchas personas para quienes el día de las elecciones de 6 a.m. a 8 p.m. quizás no sea el momento más conveniente para que ellos y su familia vayan a votar. Esta es una oportunidad para hacerlo en la fecha que más le convenga”, dijo Alicia D’Alessandro, directora de comunicaciones de la División de Elecciones.

También es una práctica ampliamente adoptada por la mayoría del país. Un informe del Centro para la Innovación e Investigación Electoral que examina el acceso a la votación en los 50 estados y Washington, D.C., encontró que 32 estados ofrecen a los votantes acceso tanto a la boleta por correo como a la votación anticipada.

¿CUÁNDO COMIENZA LA VOTACIÓN ANTICIPADA?

La votación anticipada en persona para las elecciones primarias se realizará del 3 al 5 de junio. El horario es de viernes a sábado, de 10 a. m. a 8 p. m. y domingo, de 10 a. m. a 6 p. m. Los votantes pueden emitir su voto en cualquier lugar de votación dentro de su condado, pero solo dentro de su condado. Los lugares de votación se publicarán en el sitio web de la División de Elecciones del estado, vote.nj.gov.

La fecha límite para que una persona que era miembro registrado de un partido cambie de partido ya pasó. Eso debe hacerse 55 días antes de una elección. Pero los votantes no afiliados pueden presentarse en los lugares de votación y emitir su voto, aunque luego serán miembros registrados del partido que elijan.

¿QUÉ DEBO ESPERAR SI VISITO UN SITIO DE VOTACIÓN ANTICIPADA?

La votación anticipada requiere nuevos equipos, incluidos los libros de votación electrónicos donde los votantes firman sus nombres, reemplazando los antiguos de papel, una adición crucial, ya que los votantes pueden ir a cualquiera de los megasitios dentro de sus condados. Esta base de datos centralizada mantiene registros en tiempo real de quién votó y verifica la elegibilidad. Después de registrarse, se le entregará un recibo y se le dirigirá a una máquina de votación. Las máquinas son diferentes de las máquinas del día de las elecciones y tienen dos partes: un dispositivo de marcado de boletas y un tabulador de escaneo. El dispositivo de marcado de boletas tiene una pantalla táctil que permite a los votantes hacer sus elecciones e imprimirlas en una boleta de papel. Luego, el votante insertará la boleta de papel en un tabulador de escaneo separado.

Algunos de los nuevos equipos utilizados en el proceso provocaron problemas el año pasado, lo que provocó largas filas en algunos lugares de votación. Pero los condados estaban priorizando la capacitación, la educación y la transparencia para evitar los problemas técnicos que plagaron las elecciones generales del otoño pasado.

¿CUÁNDO SE CONTARÁN LAS BOLETAS DE VOTACIÓN ANTICIPADA?

Es posible que pueda emitir su voto antes como parte de la votación anticipada, pero eso no significa que los resultados estarán disponibles antes. Las boletas de votación anticipada no se pueden contar por adelantado, según la ley estatal.

Los resultados de las boletas emitidas durante la votación anticipada permanecerán confidenciales y solo se divulgarán después de que las urnas hayan cerrado el día de las elecciones.

Si bien los resultados de todos los tipos de votaciones (votación anticipada, día de las elecciones y votación por correo) deben estar integrados, existe cierto margen de maniobra para separar la integración de los resultados en "Resultados de la noche de las elecciones" del conjunto formal y certificado de resultados. Por ejemplo, las pautas estatales permiten que los condados publiquen conjuntos separados de resultados de la votación anticipada, el día de las elecciones y la votación por correo la noche de las elecciones.

¿QUÉ SUCEDE SI EL MARCO DE TIEMPO DE VOTACIÓN ANTICIPADA NO FUNCIONA PARA MÍ?

Hay otras formas de votar en Nueva Jersey. Los votantes pueden votar por correo y pueden solicitar una boleta por correo en persona en la oficina del secretario del condado hasta las 3 p. m. el 6 de junio. Y si los votantes deciden usar buzones, deben usar un buzón ubicado dentro de su condado. Una lista de buzones está disponible aquí.

También puede votar en persona en un lugar de votación de 6 a.m. a 8 p.m. el día de las elecciones. Los lugares de votación se publicarán en el sitio web de la División de Elecciones del estado.

¿TODAVÍA TIENE PREGUNTAS SOBRE LA VOTACIÓN ANTICIPADA?

Puede dirigir sus consultas al 1-877-NJ-VOTER (1-877-658-6837) o visitar el Portal de información para votantes de Nueva Jersey para obtener detalles adicionales.