Guía de voto: Elecciones primarias 2022 en NJ, esto es lo que debes saber

Este 7 de junio, el Estado Jardín celebrará sus elecciones primarias. Los votantes deben saber que este año hay un nuevo mapa del Congreso, por lo que los residentes pueden votar en distritos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos diferentes a los de años anteriores.

FECHAS CLAVE

31 de mayo: Fecha límite para solicitar la boleta por correo.

3-5 de junio: Período de votación anticipada en persona.

7 de junio: día de las elecciones

¿QUIÉN PUEDE VOTAR?

Para registrarse en Nueva Jersey debe:

Ser ciudadano de los Estados Unidos

Tener al menos 17 años (debes tener 18 para votar)

Ser residente del estado y del condado 30 días antes de la elección

No estar cumpliendo una sentencia o en libertad condicional o probatoria como resultado de una condena por cualquier delito procesable bajo las leyes de este u otro estado o de los Estados Unidos

Aquí puedes encontrar más información sobre la restauración de los derechos de voto.

¿ES POSIBLE VOTAR EN PERSONA ANTES DEL DÍA DE LAS ELECCIONES?

Sí. Los residentes pueden votar en los centros de votación temprana a partir del 3 de junio para las primarias y el 29 de octubre para las elecciones generales. Los horarios pueden variar, pero los lugares de votación anticipada estarán abiertos al menos de 10 am a 8 pm de lunes a sábado, y de al menos 10 am a 6 pm los domingos. No es necesaria una cita. Se harán adaptaciones para los votantes con discapacidad.

Abre aquí para encontrar los sitios de votación temprana de tu condado.

Hasta ahora, estos son los condados que ofrecen la votación:

¿CUÁNDO SE ABREN LAS URNAS?

Las urnas abren el martes 7 de junio de 6 a.m. a 8 p.m., y podrás votar siempre y cuando estés en la fila antes de que se cierren los centros. Visita el portal de información para votantes del estado para encontrar un centro de votación en tu área.

¿SE NECESITA IDENTIFICACIÓN PARA VOTAR?

Si tu información de votante no puede ser verificada, el personal electoral podría pedirte que muestres una identificación en las urnas o que proporciones una copia de tu identificación para votar por correo.

Pero si no tienes una identificación, es posible que puedas emitir una papeleta provisional de papel.

Según el estado, las formas aceptables de identificación incuyen tu licencia de conducir de Nueva Jersey, una identificación militar o de estudiante. También puedes proporcionar otro documento que confirme tu nombre y tu dirección, como una factura de servicios públicos o un estado de cuenta bancario.

¿QUÉ SE CONSIDERA UN VOTANTE “INACTIVO”?

La forma principal en que los condados reciben esta información es a través de las boletas de muestra que se envían antes de cada elección.

Si una boleta de muestra se devuelve como imposible de entregar o indica que el votante se mudó fuera del condado/estado, ese votante se pone en estado "Inactivo" y se le envía un aviso de confirmación informándole que tiene hasta la segunda elección general federal después de la fecha del aviso para actualizar su registro de votación o presentarse a votar y completar el formulario necesario o serán eliminados de las listas de votantes.

Los votantes inactivos no reciben boletas de muestra y no califican para recibir una boleta de voto por correo hasta que vuelvan a estar en estado activo.

Para actualizar su registro al estado activo a través del registro de votante en línea o utilizando un formulario de registro en papel.

CÓMO VERIFICO MI REGISTRO

Abre aquí para verificar si estás registrado.

REGISTRO DE VOTANTES EN LÍNEA

Necesitará su fecha de nacimiento y una de las siguientes formas de identificación para usar el sistema de registro de votantes en línea de New Jersey: una tarjeta de identificación actual y válida emitida por la Comisión de Vehículos Motorizados (MVC) de New Jersey o los últimos 4 dígitos de su Número de Seguridad social.

Para usar su número de seguro social, debe tener la capacidad de firmar en pantalla o cargar su firma para completar el proceso de registro. Si no tiene ninguna de las formas de identificación, aún puede registrarse por correo para votar.

Abra aquí para registrarse en línea.

REGISTRO DE VOTANTES POR CORREO

Descargue aquí el formulario de registro de votantes de Nueva Jersey. Asegúrese de leer las instrucciones detenidamente y de completarlas en su totalidad. Envíe el formulario completo a su oficina electoral local. Aquí encontrarás el que te corresponde.

PLAZOS IMPORTANTES DEL VOTO POR CORREO

Si planea solicitar una papeleta de voto por correo, ya sea por correo o en persona, tome en cuenta los siguientes plazos:

POR CORREO POSTAL: Aquí puede descargar la solicitud de voto por correo de su condado para enviarla por correo al secretario electoral de su condado. También puede llamar a su secretario y pedir que le envíen una solicitud por correo. Las solicitudes enviadas por correo deben recibirse a más tardar el 31 de mayo para contar en las elecciones primarias y el 1 de noviembre para las elecciones generales.

EN PERSONA: Deberá recoger y completar una solicitud en la oficina del secretario electoral de su condado, o entregar ahí la solicitud que se puede descargar del sitio web de la División de Elecciones después de completarla. La fecha límite para devolver una solicitud es el 6 de junio a las 3 p.m. para las elecciones primarias y el 7 de noviembre a las 3 p.m. para las elecciones generales.

Puedes devolver la papeleta una vez completada por correo o en persona:

POR CORREO POSTAL: Envíe su papeleta por correo a la oficina de la junta electoral de su condado. La papeleta de voto debe tener matasellos del 7 de junio a las 8 p.m. o antes y ser recibida a más tardar el 13 de junio. La papeleta de voto para las elecciones generales debe tener matasellos del 8 de noviembre y ser recibida a más tardar el 14 de noviembre.

EN PERSONA: Entregue su papeleta en la oficina de la junta electoral de su condado o en un buzón electoral oficial antes de las 8 p.m. del día de las elecciones.

FORMULARIO NACIONAL DE REGISTRO DE VOTANTES

Imprima y complete el Formulario Nacional de Registro de Votantes. Casilla 6 - Número de identificación: Se requieren los últimos cuatro dígitos de su número de Seguro Social o el número de su licencia de conducir de Nueva Jersey para registrarse como votante. Si no posee ninguna de estas identificaciones, escriba "NINGUNA" en el formulario. El Estado le asignará un número que servirá para identificarlo a efectos del registro de votantes. Casilla 7 - Elección de partido: Nueva Jersey requiere que se registre en un partido para participar en las elecciones primarias partidistas. Debe registrarse en el partido en cuyas primarias le gustaría votar. Casilla 8 - Raza o Grupo Étnico: Lo puede dejar en blanco. Esta información no es necesaria. Revise la sección "¿Quién puede votar?" sección anterior y verifique que cumpla los criterios. Firme el formulario. Envíe el formulario completo a su oficina electoral local. Si se está registrando para votar por primera vez en su jurisdicción y está enviando por correo esta solicitud de registro, la ley federal requiere que presente una prueba de identificación la primera vez que vote. La prueba de identificación incluye: Una identificación con foto actual y válida o una factura de servicios públicos actual, extracto bancario, cheque del gobierno, cheque de pago o documento del gobierno que muestre su nombre y dirección. Más información aquí.

REGISTRO DE VOTANTES EN PERSONA

Debido a COVID-19, los servicios en persona pueden tener disponibilidad limitada. Póngase en contacto con su oficina electoral local para confirmar. Consulte la guía de los CDC sobre el registro y la votación seguros en persona.

También puede registrarse para votar en persona. Comuníquese con su oficina electoral local para obtener información sobre cuándo y dónde registrarse para votar.

Obtenga más información visitando la Secretaría de Estado de Nueva Jersey o comunicándose con su oficina electoral local.

INSCRIPCIÓN EL DÍA DE LAS ELECCIONES

Nueva Jersey no ofrece registro el día de las elecciones.

VOTANTES MILITARES Y EN EL EXTRANJERO

Los militares en servicio activo, sus familias y los ciudadanos en el extranjero pueden registrarse para votar y solicitar su boleta de voto en ausencia utilizando la Solicitud de Tarjeta Postal Federal (FPCA). El proceso de la FPCA se realiza por correo, pero su estado puede ofrecer otras opciones para solicitar y devolver boletas. Comuníquese con su funcionario electoral para obtener más información sobre los métodos de entrega y devolución, incluidos el correo electrónico, el fax y los portales estatales en línea.

PARA SEGUIR EL PROCESO DE LA FPCA:

Complete la solicitud de tarjeta postal federal (FPCA) o descargue una copia. Su funcionario electoral puede tener preguntas, así que proporcione una dirección de correo electrónico o un número de teléfono donde puedan comunicarse con usted. Envíe la solicitud a su funcionario electoral. Complete y envíe su boleta tan pronto como la reciba. Los estados comienzan a enviar boletas de voto en ausencia al menos 45 días antes del día de las elecciones. Si no ha recibido su boleta 30 días antes del día de las elecciones, comuníquese con su oficina electoral local.

Si después de enviar su FPCA, su boleta no llega, comuníquese primero con su funcionario electoral. Todavía puede votar usando la boleta federal de voto en ausencia por escrito (FWAB, por sus siglas en inglés). Imprima, firme y envíe por correo su FWAB a su oficina electoral local.

Si envía una FWAB por correo y luego recibe su boleta de voto en ausencia regular, debe completarla y enviarla por correo.

El Programa Federal de Asistencia para la Votación ofrece información adicional sobre la votación militar y en el extranjero en Nueva Jersey. También puede llamar al 1-800-438-VOTE o enviar un correo electrónico a vote@fvap.gov.

VERIFIQUE EL ESTADO DE SU REGISTRO DE VOTANTE

Puede buscar su registro de registro de votante y verificar que su información sea correcta mediante la herramienta de búsqueda de registro del estado.

CONTIENDAS EN LA BOLETA ELECTORAL