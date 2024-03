Abogados de Trump presentan moción contra la orden mordaza impuesta al expresidente en NY

Lo que debes saber Los abogados Trump presentaron el viernes una moción en la que refutan la orden mordaza que le impuso el martes un juez en Nueva York, para que no comente públicamente sobre testigos, fiscales, personal judicial o jurados en su inminente juicio penal por acusaciones de que pagó para silenciar acusaciones en su contra.

Los abogados dicen que “contrariamente a la sugerencia del Pueblo, el Tribunal no puede ordenar al presidente Trump que haga algo que la orden mordaza no requiere. Dicen que no es apropiada ninguna ampliación sobre la base de una carta de una página que cita solo dos casos y donde la respuesta del presidente Trump se ha restringido a una sola página que debe presentarse al día siguiente mientras el presidente Trump y su abogado defensor se preparan para el juicio".

El fallo del juez estatal Juan Merchán ordena a Trump "abstenerse" de "hacer o ordenar a otros que hagan declaraciones públicas sobre testigos conocidos o razonablemente previsibles sobre su posible participación" en el caso de falsificación de registros comerciales, así como sobre fiscales individuales, miembros del personal del tribunal, jurados y posibles jurados.

NUEVA YORK -- Los abogados Trump presentaron el viernes una moción en la que refutan la orden mordaza que le impuso el martes un juez en Nueva York, para que no comente públicamente sobre testigos, fiscales, personal judicial o jurados en su inminente juicio penal por acusaciones de que pagó para silenciar acusaciones en su contra.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

Los abogados dicen que “contrariamente a la sugerencia del Pueblo, el Tribunal no puede ordenar al presidente Trump que haga algo que la orden mordaza no requiere. Dicen que no es apropiada ninguna ampliación sobre la base de una carta de una página que cita solo dos casos y donde la respuesta del presidente Trump se ha restringido a una sola página que debe presentarse al día siguiente mientras el presidente Trump y su abogado defensor se preparan para el juicio".

El fallo del juez estatal Juan Merchán ordena a Trump "abstenerse" de "hacer o ordenar a otros que hagan declaraciones públicas sobre testigos conocidos o razonablemente previsibles sobre su posible participación" en el caso de falsificación de registros comerciales, así como sobre fiscales individuales, miembros del personal del tribunal, jurados y posibles jurados.

La orden no se aplica al juez ni al fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg.

El miércoles Trump escribió en un mensaje en redes sociales, que la orden mordaza es “ilegal, antiestadounidense, anticonstitucional” y aseveró que el juez Juan M. Merchan “está ilegalmente tratando de privarme de mi derecho bajo la Primera Enmienda de hablar en contra de la politización de la justicia”.

El juez dijo que la medida era necesaria ahora porque "las declaraciones extrajudiciales previas del acusado establecen un riesgo suficiente para la administración de justicia" y "no existen medios menos restrictivos para prevenir dicho riesgo".

El portavoz de la campaña de Trump, Steven Cheung, calificó la orden de "inconstitucional" y argumentó que impide que Trump "participe en un discurso político central, que tiene derecho al más alto nivel de protección según la Primera Enmienda".

Los abogados de Trump habían argumentado en documentos judiciales que, debido a que es el presunto candidato republicano a la presidencia, "debe tener acceso ilimitado al público votante para responder a los ataques de sus oponentes políticos".

Merchan dijo que esos argumentos "no lo convencieron" y que los comentarios públicos de Trump sobre el caso han ido "mucho más allá de defenderse de los ataques".

El juez señaló que las declaraciones anteriores de Trump en este caso y en otros incluían un lenguaje “amenazante, incendiario” y “denigrante” y dijo que ataques similares “indudablemente correrían el riesgo de impedir la administración ordenada de la Corte”.

Merchan también sugirió que tenía conocimiento de primera mano sobre ser objeto de los comentarios de Trump, y citó "la naturaleza y el impacto de las declaraciones hechas contra este Tribunal y un miembro de la familia", entre otras.

El fallo se dictó horas después de que Trump criticara al juez, a su hija, Bragg, y al exabogado de Trump, Michael Cohen, un testigo clave en el caso, en su plataforma de redes sociales, Truth Social. La publicación se refirió a Cohen como un "mentiroso y delincuente", y también se refirió a un exfiscal del caso, Mark Pomerantz, como un "abogado basura".

Cohen dijo en un comunicado que estaba agradecido por la acción del juez.

"Quiero agradecer al juez Merchan por imponer la orden mordaza, ya que he estado bajo un ataque implacable por parte de los partidarios del MAGA de Donald", dijo. "Sin embargo, conociendo a Donald tan bien como yo, intentará desafiar la orden mordaza empleando a otros dentro de su círculo para que cumplan sus órdenes; sin importar las consecuencias".

Cohen se declaró culpable en 2018 de cargos penales que incluían hacer tratos secretos para mujeres que afirmaban haber tenido aventuras con Trump.

El caso del fiscal del distrito se centra en los pagos que Trump hizo para reembolsar a Cohen los $130,000 que le pagó a una de las mujeres, la estrella de cine para adultos Stormy Daniels, para que guardara silencio sobre su presunto encuentro sexual con Trump en 2006.

Trump ha negado haberse acostado con Daniels, pero ha reconocido haberle pagado a Cohen. Se declaró no culpable de los cargos de “falsificar repetida y fraudulentamente registros comerciales de Nueva York”.

Está previsto que el caso vaya a juicio el 15 de abril.

Parte de este artículo fue escrito originalmente para NBC news. Para leer el artículo en inglés ir aquí.