Tercer cheque de estímulo: Esto es lo que deben saber los beneficiarios de SSDI, SSI y otras ayudas federales

Cientos de miles de contribuyentes han recibido los cheques de estímulo de $1,400 y cientos de miles más verán los pagos en cheques impresos y tarjetas prepagadas durante las próximas semanas, pero los beneficiarios del Seguro de Ingreso Suplementario y la Compensación por Discapacidad del Seguro Social, además de otros beneficios federales, tienen dudas sobre cómo y cuándo recibirán la ayuda financiera.

El pasado 12 de marzo, el IRS emitió una declaración oficial con los detalles de cómo emitirá el dinero, aunque hasta ahora no ha divulgado la fecha exacta de cuándo los beneficiarios de SSDI, SSI, jubilación ferroviaria y beneficios de Asuntos de Veteranos verán los fondos.

¿DEBO EMPRENDER UNA ACCIÓN ADICIONAL PARA RECIBIR LA AYUDA?

No, en caso de que no tenga dependientes que ahora califican para recibir el cheque, de lo contrario, deberá presentar una declaración para actualizar su información ante la agencia tributaria.

El IRS dijo el pasado 12 de marzo que aquellos que reciben fondos del Seguro Social y otros beneficiarios federales recibirán el nuevo pago de la misma manera que sus beneficios habituales. Eso significa que no necesita emprender ninguna acción.

Pero si usted tiene dependientes que ahora califican para recibir la ayuda, usted necesita presentar una declaración de impuestos aunque en general no lo haga.

La nueva ley otorga el tercer cheque a los dependientes de todas las edades, incluidos los adultos jóvenes de 17 a 24 años y los dependientes adultos mayores. También aumenta la cantidad reservada para esos dependientes a $ 1,400 cada uno. Otro cambio: esta vez, los cheques serán más "específicos" que en las dos primeras rondas, lo que significa que los contribuyentes solteros que ganan $ 75,000 o menos por año pueden obtener el monto total, mientras que aquellos que ganan más de $ 80,000 por año no obtendrán el dinero. Eso significa que algunas familias podrían obtener más dinero, mientras que otras obtendrán menos o nada.

Tiene hasta el 17 de mayo para presentar una declaración y así actualizar su información en caso de que tenga dependientes que califican para recibir la ayuda financiera.

SOY MAYOR DE 65 AÑOS Y TENGO DEPENDIENTES. ¿QUÉ PASA SI NO OBTUVE DINERO POR ELLOS CON EL PRIMER O SEGUNDO CHEQUE?

Si tiene 65 años o más y tiene un hijo dependiente de 16 años o menos que calificaron para los $ 500 adicionales bajo la Ley CARES, o $ 600 adicionales bajo la ley de diciembre, entonces tendrá que reclamar su pago de estímulo como Crédito de Reembolso de Recuperación al declarar sus impuestos esta temporada.

¿CUÁNDO RECIBIRÉ EL DINERO SI RECIBO SSDI, SSI Y OTROS BENEFICIOS FEDERALES?

En la declaración del 12 de marzo, la agencia tributaria dijo que la fecha de pago para quienes reciben el Seguro Social y otros beneficios federales "se anunciará en breve". Asimismo, la página web de preguntas y respuestas del Seguro Social para el tercer pago de estímulo señala que pronto ampliará su sección.

El IRS anunció el lunes que ha procesado un nuevo lote de cheques de estímulo, que tendrá una fecha de pago el miércoles 24 de marzo. Pero en la actualización no ofreció nuevos detalles sobre cuándo verán los pagos aquellos que reciben beneficios federales. Sin embargo, la agencia tributaria aún trabaja en esos detalles.

Está la parte relevante de la actualización del lunes:

“El IRS está trabajando directamente con la Administración del Seguro Social, la Junta de Jubilación Ferroviaria y la Administración de Veteranos para obtener información actualizada de 2021 para los destinatarios a fin de garantizar que envíe pagos automáticos a la mayor cantidad de personas posible. Se proporcionará más información sobre cuándo se realizarán estos pagos en IRS.gov tan pronto como esté disponible”.

¿EXISTE UN CALENDARIO DE PAGOS QUE ME AYUDE A ESTIMAR CUÁNDO RECIBIRÉ MI CHEQUE?

Según la última información del IRS, el primer grupo de pagos de $1,400 se emite ahora mediante el depósito directo y, según se informa, en cheque impreso, aunque todavía no se emiten las tarjetas prepagadas.

El IRS y el Tesoro utilizarán la información en sus archivos para enviarle un cheque automáticamente. Las personas que ya presentaron una declaración de impuestos de 2020 este año para reclamar el dinero de estímulo faltante pueden encontrar que el IRS usará esta información en lugar de los datos de 2019.

El Gobierno cuenta con un programa de divulgación que permitirá a los contribuyentes saber si cumplen los criterios para recibir los fondos y ofrecerá ayuda si es necesario.

Cualquier pago faltante de un tercer cheque puede pagarse como parte de la temporada de impuestos 2021 (en 2022), dentro de un año.

TENGO UN DEPENDIENTE MAYOR QUE PUEDE CALIFICAR, ¿PERO NO ESTOY SEGURO A QUIÉN EL IRS CONSIDERA UN ADULTO MAYOR?

Cualquier persona de 65 años o más a fines de 2020 se considera un adulto mayor en sus impuestos de ese año y en adelante. El IRS señala que se considera que tiene 65 años el día antes de cumplir 65 años.

¿QUÉ FACTORES FINANCIEROS PUEDEN INFLUIR SOBRE LA CANTIDAD DE DINERO QUE RECIBIRÉ DE ESTÍMULO?

Si tiene una pensión o inversiones que están sujetas a impuestos, estas afectarán su ingreso bruto ajustado y, por lo tanto, los criterios sobre si recibirá un cheque de estímulo. Lo mismo ocurre con los intereses de una cuenta bancaria. Sin embargo, el interés de los bonos exentos de impuestos no está incluido en su ingreso bruto ajustado, por lo que no afectará los criterios para recibir el pago de estímulo.

¿QUÉ ES UN INGRESO BRUTO AJUSTADO Y DÓNDE PUEDO ENCONTRAR EL MÍO?

Su ingreso bruto ajustado es todo el ingreso que genera, menos ciertos ajustes.

Su ingreso bruto no incluye ningún beneficio del Seguro Social a menos que:

Está casado, pero presenta la declaración por separado y vivió con su cónyuge en algún momento de 2019.

La mitad de sus beneficios del Seguro Social más sus otros ingresos brutos y cualquier interés exento de impuestos es más de $ 25,000 si presenta una declaración de soltero (o $ 32,000 si está casado y presenta una declaración conjunta).

Si alguno de esos es su caso, puede consultar las Instrucciones para los Formularios 1040 y 1040-SR o la Pub. 915, Beneficios del Seguro Social y de Jubilación Equivalente para Ferroviarios para calcular la parte imponible de los beneficios del Seguro Social que debe incluir en el ingreso bruto.

Para más información y calcular su ingreso haga clic aquí.

¿TENGO QUE DECLARAR IMPUESTOS ESTE AÑO PARA RECIBIR DINERO DE ESTÍMULO?

Un no declarante es una persona que no está obligada a pagar impuestos al IRS durante la temporada de impuestos. El requisito de presentar una declaración de impuestos depende de sus ingresos brutos, que son todos los ingresos que recibe en forma de dinero, bienes, propiedades y servicios que no están exentos de impuestos.

Las personas que se consideran no declarantes no necesitan hacer nada para recibir un tercer cheque de estímulo, según el IRS. Sin embargo, si reclama dinero de estímulo faltante en un Crédito de Reembolso de Recuperación, incluso los no declarantes deberán presentar una declaración de impuestos este año. Es posible que pueda utilizar un formulario especial y presentar la solicitud de forma gratuita si cumple el límite de ingresos.

Si tiene 65 años o más, debe declarar impuestos en las siguientes circunstancias:

Contribuyente soltero con al menos $ 13,850 en ingresos brutos.

Jefe de familia con al menos $ 20,000 en ingresos brutos.

Casado que presenta una declaración conjunta (si uno de los cónyuges tiene 65 años o más, $ 25,700 en ingresos brutos; si ambos cónyuges tienen 65 años o más, $ 27,000 en ingresos brutos).

Casado que presenta la declaración por separado (cualquier edad).

Viudo (a) calificado (a) de 65 años o más con al menos $ 25,700 en ingresos brutos.

En el año fiscal 2019, el IRS presentó el Formulario 1040-SR, Declaración de impuestos de EEUU para personas mayores. Este formulario es básicamente el mismo que el Formulario 1040, pero tiene un texto más grande y cierta información útil para los contribuyentes mayores.

TELEMUNDO 47 actualizará esta guía una vez que el IRS brinde más detalles.