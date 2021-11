Tasa de vacunación aumenta con el mandato de Nueva York; más de 22,000 trabajadores podrían estar en licencia sin goce de sueldo

Lo que debes saber Más de 22,000 trabajadores municipales de la ciudad de Nueva York podrían estar de licencia sin goce de sueldo tras entrar en vigencia el mandato de vacunas de la ciudad.

NUEV AYORK - Más de 22,000 trabajadores municipales de la ciudad de Nueva York podrían estar de licencia sin goce de sueldo tras entrar en vigencia el mandato de vacunas de la ciudad.

Los cinco condados se han estado preparando para la posibilidad de una escasez de trabajadores desde que el alcalde Bill de Blasio anunció el mes pasado que los empleados públicos que no presenten prueba de al menos una dosis de la vacuna COVID no recibirán pago y corren el riesgo de perder sus trabajos después de la fecha límite del lunes. El mandato ha aumentado las tasas de vacunación entre los miembros del FDNY, el Departamento de Policía de Nueva York, el departamento de saneamiento y otros trabajadores de la ciudad, pero el 9% de los 300,000 empleados de la ciudad aún no habían recibido la vacuna hasta el domingo, dijo el alcalde.

En las últimas 24 horas antes de la fecha límite, unos 2,000 empleados más recibieron su vacuna, dijo De Blasio. Más de la mitad de los trabajadores no vacunados han solicitado exenciones, que están siendo procesadas y no está claro si serán aprobadas por razones médicas y religiosas.

Se esperaba que se proporcionara una imagen más clara de la situación de la ciudad en términos de escasez de trabajadores más tarde el lunes, cuando la ciudad actualice su número total de trabajadores vacunados.

Los sindicatos que representan a los trabajadores del FDNY, la agencia con una de las tasas de vacunación más bajas de la ciudad, realizaron una conferencia de prensa el lunes temprano para abordar la fecha límite.

"Todo lo que pedimos es un poco de tiempo adicional", dijo el presidente de la Asociación de Oficiales de Bomberos del FDNY, Jim McCarthy, y agregó que los miembros tenían nueve días para tomar la decisión.

El presidente de la Asociación de Bomberos, Andrew Ansbro, dijo que el mandato fue puramente un movimiento político del alcalde. "Esta no es una ciudad en crisis. En este momento las tasas de COVID están cayendo en picado. Por qué nos están imponiendo esto, a todos, creemos que esto es una cuestión política", dijo.

Ansbro anunció el domingo que 2,000 bomberos llamaron a los enfermos el domingo porque estaban "sintiendo síntomas parecidos a los de la gripe, porque eso es lo que le hace la vacuna a la gente". El comisionado del FDNY, Daniel Nigro, confirmó la gran cantidad de licencias médicas, pero dijo que estaban en una aparente protesta por el mandato de vacunas de la ciudad.

Las fuentes le dijeron a nuestra estación hermana NBC New York que más de la mitad de los bomberos que dijeron estar enfermos no se vacunaron recientemente.

“La licencia por enfermedad falsa e irresponsable de algunos de nuestros miembros está creando un peligro para los neoyorquinos y sus compañeros bomberos. Necesitan regresar al trabajo o arriesgarse a las consecuencias de sus acciones ", dijo Nigro durante el fin de semana.

Mientras tanto, Nigro también ha tratado de apagar los rumores de que las estaciones de bomberos se vieron obligadas a cerrar en cada uno de los cinco condados. Él dice que cada vez que ve que una empresa queda fuera de servicio, los recursos se mueven para que esa empresa vuelva a estar en servicio. La comisión de bomberos enfatizó que el departamento no ha cerrado ninguna estación de bomberos y dijo que el tiempo de respuesta del FDNY a las llamadas no se ha visto afectado.

El FDNY está analizando la posibilidad de que el 20% de las empresas de bomberos se cierren y que el lunes haya un 20% menos de ambulancias en la carretera. Ansbro dijo que la proporción de empresas de bomberos que podrían tener que cerrar podría llegar al 40%. Y los trabajadores de saneamiento ya han protagonizado una desaceleración en las protestas del mandato.

Antes de que entrara en vigencia el último mandato, los empleados no vacunados podían realizar pruebas semanales negativas de COVID-19 para poder ir a trabajar, pero la opción de prueba ya no está disponible.

Hasta el domingo por la mañana, el departamento de policía, que emplea a unos 36,000 agentes y 19,000 empleados civiles, informó una tasa de vacunación del 84%. El departamento de bomberos dijo el domingo por la tarde que el 80% de sus empleados estaban vacunados: el 75% de los bomberos, el 87% de EMTS y el 90% de los empleados civiles.

El alcalde, desde que anunció sus planes de ampliar el mandato a todos los empleados de la ciudad hace más de una semana, insistió en que los socorristas y otras personas que sirven y protegen a la gente de la ciudad de Nueva York también deben protegerse a sí mismos, incluso de un virus que ahora ha matado. una estimación de más de 34,500 en los cinco condados solamente.

De Blasio se ha mantenido firme en esa afirmación incluso en medio de las crecientes protestas de los miembros y defensores del sindicato, la última de las cuales fue una manifestación de cientos de bomberos y otras personas frente a la propia residencia oficial del alcalde la semana pasada.

Los tribunales han ratificado el mandato del alcalde a pesar de las impugnaciones de los sindicatos de bomberos y una apelación en curso de la Police Benevolent Association, que representa al NYPD. De Blasio cree que su mandato, que dice haber promulgado en nombre de la salud pública, seguirá prevaleciendo. Muchos expertos están de acuerdo.

Los partidarios de los mandatos dicen que los neoyorquinos tienen derecho a no ser infectados por funcionarios públicos que no estén dispuestos a vacunarse, ya que las personas que se niegan a vacunarse son ahora un factor importante en la propagación continua del virus. Los mandatos también han recibido apoyo en los sistemas judiciales, como el viernes, cuando un panel federal de apelaciones confirmó el mandato de vacunas del estado de Nueva York para los trabajadores de la salud.