Tasa de reinfección de COVID en zonas de NY está relacionada a subvariante de BA.2

Una de las dos subvariantes de la cepa Ómicron BA.2 del COVID-19 altamente transmisible, que se cree es la base de una "propagación comunitaria significativa" en partes de Nueva York, es ahora la variante del COVID-19 dominante en la región definida por los CDC que incluye a Nueva York.

Según los datos de los CDC del martes por la noche, la subvariante BA.2.12.1 ahora representa aproximadamente el 52.3 % de todos los virus que circulan en la región de Nueva York, que para los fines de la agencia también incluyen Nueva Jersey, Puerto Rico y las Islas Vírgenes.

Eso es un aumento de una prevalencia estimada de alrededor del 21% hace dos semanas y del 12% la semana anterior, lo que ilustra el ritmo rápido al que la variante Ómicron y sus subvariantes han usurpado Nueva York y los EEUU.

En comparación, BA.2.12.1 representa aproximadamente el 19% de los casos estimados de COVID-19 en el país en este momento, según los CDC, una tasa de propagación mucho más baja que la observada en el noreste. Hace tres semanas, ese número nacional era del 3.3%, añadieron los CDC.

Si bien no existe evidencia científica en este momento para vincular BA.2.12.1 o BA.2.12, que es la otra subvariante de Ómicron, con resultados más graves de COVID o una menor efectividad de la vacuna, los funcionarios de salud dicen que los primeros datos indican la primera subvariante podría ser la cepa de coronavirus más contagiosa hasta el momento.

Los primeros hallazgos indican que las subvariantes podrían ser hasta un 27% más altas que la BA.2, que se decía que era hasta un 60 % más contagiosa que la cepa Ómicron original que se apoderó del mundo, lo que llevó a tasas de casos sin precedentes a principios de este año.

Ahora, más de dos años después de la pandemia, los funcionarios no dudan en instar a las personas a tomar mayores precauciones, ya sea que estén vacunadas o no, incluso cuando insisten en que no están haciendo sonar ninguna alarma de salud pública nuevamente.

Los funcionarios de salud de Nueva York levantaron una nueva bandera la semana pasada cuando reconocieron la tasa de aparición de subvariantes superior a la nacional en ciertos condados de las regiones central y occidental y dijeron que creían que BA.2.12.1 era la razón.

Para el mes de marzo, BA.2.12 y BA.2.12.1 aumentaron y tienen el 70% de prevalencia en el centro de Nueva York y más del 20 % de prevalencia en la región vecina de Finger Lakes, dijo el estado la semana pasada.

Los datos de abril indican que los niveles en el centro de Nueva York superaron el 90% a partir de la última actualización del estado, evidencia que, según dice, muestra que la región se enfrenta a la propagación comunitaria más extensa vinculada a subvariantes en los EEUU.

De los 14 condados de EEUU identificados por los CDC como de alto riesgo en términos de amenaza a nivel comunitario de COVID, 10 de ellos están en Nueva York, aunque según el último mapa de la agencia federal, parece que los problemas de Nueva York central se han ampliado.

Al menos la mitad de todos los condados de North Country se encuentran en esa zona de alto riesgo, que aún incluye gran parte del centro de Nueva York, algunos de Finger Lakes y ahora también se expande hacia el nivel sur.

A partir del miércoles, el centro de Nueva York posee las tasas de casos y positividad continua más altas por cada 100,000 residentes de las 10 regiones de Nueva York, y ni siquiera está cerca. La tasa de casos móviles para la región que incluye los condados de Cayuga, Cortland, Madison, Onondaga y Oswego tiene una tasa de positividad móvil del 13.2 %, muy por encima del siguiente Western más cercano, 12.3 %, y eclipsa la tasa móvil de la Ciudad de Nueva York 3.4 %.

La diferencia en casos por 100,000 es aún más marcada. El centro de Nueva York ocupa el primer lugar de forma continua, 52.9 casos nuevos por cada 100,000 durante un promedio de siete días, casi el doble del promedio estatal 30.7 y el promedio por debajo del estado de la Ciudad de Nueva York de 27.3.

Los datos de reinfección del estado también sitúan la tasa de reinfección de New York Central (6 por 100K) en un nivel sustancialmente más alto que en otras regiones del estado. Esa tasa se compara con un promedio móvil en todo el estado de 2.6 nuevas reinfecciones por cada 100,000 residentes y una de 2.2 por cada 100,000 residentes en la Ciudad de Nueva York.

Por ahora, las hospitalizaciones, el punto de referencia más crítico desde una perspectiva de salud pública, siguen siendo manejables, pero están comenzando a aumentar. Las hospitalizaciones por COVID en todo el estado de Nueva York ascienden a 1357, un aumento del 48 % en el último mes, aunque los datos del Departamento de Salud muestran que más de la mitad de los pacientes con COVID de Nueva York que fueron hospitalizados fueron admitidos por razones distintas al virus respiratorio.

La tasa de hospitalización del centro de Nueva York por cada 100,000 (12.07) también aumentó con respecto a la semana pasada y está muy por encima del promedio estatal (5.95) y de la ciudad (4.2).