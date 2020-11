Se esperan más restricciones en la Ciudad de Nueva York debido a aumento de hospitalizaciones en algunas zonas

Lo que debes saber Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut registraron más de un millón de casos de COVID-19 el domingo. Una cifra alcanzada solo por un par de estados.

El Alto Manhattan, Staten Island y partes de Long Island enfrentan nuevas restricciones en la próxima semana según las proyecciones actuales, advirtió Cuomo el domingo.

Nueva Jersey ha tenido incrementos de casos de COVID-19 más pronunciados que Nueva York. El gobernador Phil Murphy dice que los próximos meses serán brutales, pero espera recibir 130,000 dosis de la vacuna de Pfizer para Navidad si la FDA aprueba su uso.

Se espera que el gobernador Andrew Cuomo anuncie más restricciones en partes de la Ciudad de Nueva York esta semana, ya que los pacientes de COVID-19 comenzaron a abrumar los hospitales antes de la temporada navideña, un período en el que el gobernador y los funcionarios de salud anticipan otro aumento de casos en el estado y el país.

El gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, dijo lo mismo el lunes y señaló que a pesar de todas las restricciones que ha impuesto el Estado, la gente, en última instancia, tiene que hacer lo correcto por sí misma.

"Hay mucho que puede hacer, por lo que le rogamos a la gente que mantenga el día de Acción de Gracias realmente pequeño, familia inmediata, no viaje y no baje la guardia solo porque está en casa", dijo Murphy en una entrevista en el programa Good Morning America. "Pensamos que esto va a empeorar antes de mejorar".

Pero el público no parece prestar atención a sus recomendaciones. Los datos de la TSA muestran que más de 900,000 personas viajaron cada día, desde el jueves hasta el domingo, en avión. Esta es la cantidad de viajeros más alta de cuatro días de volumen de viajes desde mediados de marzo. Los 1,048 millones de viajeros del domingo fueron la cifra más alta de un solo día desde el 16 de marzo.

Al comparar el aumento esperado en los casos de COVID-19 después de las reuniones de Acción de Gracias, con el aumento de peso promedio de los estadounidenses después de las vacaciones, Cuomo advirtió el domingo que "literalmente depende de usted" controlar la propagación del virus siguiendo las pautas de salud pública que se han repetido una y otra vez durante los últimos nueve meses.

"¿Y si la tasa sube? ¿Y qué?", Preguntó retóricamente Cuomo el domingo en su sesión informativa sobre el coronavirus. "La tasa sube; hay más restricciones para desacelerar la economía, eso es malo para los negocios. Las tasas suben, sobrecargas al sistema hospitalario, sobrecargas a los médicos, enfermeras, puedes tener posibles suministros de equipos. Los números aumentan y la gente muere . La gente muere. Punto".

Advertir a las personas que sigan las reglas y vigilen la tasa de infección de su comunidad es lo mejor que puede hacer, agregó. Su sombría advertencia se produce cuando Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut alcanzaron colectivamente un millón de casos positivos de COVID-19, una cifra alcanzada solo por California y Texas.

Nueva York ha aumentado su capacidad de pruebas desde el inicio de la pandemia, pero ha habido un aumento evidente en el interés por hacerse la prueba durante la semana pasada. Ya sea por la preocupación por el aumento en los casos dentro y alrededor de la ciudad o por las próximas vacaciones, las personas en la Ciudad de Nueva York se vieron en largas filas en varios sitios de prueba de COVID-19, y algunos experimentaron tiempos de espera de 3 a 4 horas.

El área de la ciudad que ha sido una preocupación particular para Cuomo es Staten Island, donde grandes secciones del condado ya son una zona amarilla. El gobernador dijo que esas áreas podrían volverse anaranjadas y otras rojas.

"Staten Island es un problema grave. Staten Island también es un problema en términos de sobrecarga de hospitales, y nos encontramos con un problema de capacidad hospitalaria en Staten Island con el que tendremos que lidiar durante los próximos días", dijo Cuomo.

El Dr. Brahim Ardolic, director ejecutivo del Hospital Universitario de Staten Island, calificó las condiciones como estresantes para cualquier persona en el cuidado de la salud.

"En las últimas dos semanas hemos visto un aumento dramático en la cantidad de personas que requieren atención hospitalaria como pacientes hospitalizados. Esto nos ha obligado a crear capacidad adicional para esos pacientes y a asegurarnos de que podamos atender a todos nuestros pacientes", dijo el Dr. Ardolic.

El Alto Manhattan, así como partes de Suffolk y el condado de Nassau, podrían unirse a la lista de comunidades designadas como zona amarilla, mientras que partes de Syracuse y Rochester podrían volverse anaranjadas, dijo Cuomo.

Más allá de las restricciones que podrían llegar esta semana, el gobernador advirtió sobre la terrible realidad que enfrentan los neoyorquinos tras las vacaciones.

Cuomo dice que continuará enfocándose en su enfoque de zonas de riesgo para apuntar a los puntos calientes de COVID-19 dentro de una región determinada. Sin embargo, se han tomado algunas medidas a nivel estatal. Desde hace más de una semana, se ha ordenado que los servicios de comida en el interior cierren a las 10:00 p. m. en bares, restaurantes y boleras. Los gimnasios también deben cerrar a las 10:00 p. m.

Las pequeñas reuniones sociales en hogares privados son el tercer "gran esparcidor" identificado por el rastreo de contratos, dijo Cuomo. Desde entonces, esos han estado limitados a 10 personas.

Las posibles consecuencias de esas interacciones durante el día de Acción de Gracias comenzarán a aparecer entre el 1 de diciembre y el 10 de diciembre, advirtió el gobernador, y el impacto colectivo del "período de hiperactividad social" de las festividades surgirá después de la víspera de Año Nuevo.

En el último evento ilegal fue una presunta reunión masiva ilícita en la que miles de invitados sin mascarilla supuestamente asistieron a una boda secreta en una sinagoga de Brooklyn a principios de este mes, Cuomo criticó la acción como "una falta de respeto". Los funcionarios de la ciudad dicen que están investigando.

Bajo las reglas de la zona naranja, las escuelas se mueven completamente a clases remotas, un punto discutible ahora para las escuelas públicas de la Ciudad de Nueva York después de que el alcalde Bill de Blasio ordenó el cierre de edificios debido a la tasa de positividad del 3% de la ciudad, pero que afectaría a las escuelas privadas y autónomas. En una zona roja, solo se permitirá la apertura de negocios esenciales y se prohibirá nuevamente comer en restaurantes. Las escuelas tendrán la opción de "probar fuera", reiteró Cuomo el domingo, aunque dijo que se necesitaría una nueva fórmula para la Ciudad de Nueva York dado el gran volumen de estudiantes. Espere que sea un componente clave para regresar al aprendizaje en persona en algún momento.

Cuando de Blasio anunció la semana pasada que los edificios de las escuelas públicas estarían cerrados al menos hasta el fin de semana de Acción de Gracias, algunos padres se preguntaron por qué las escuelas estaban cerrando cuando los restaurantes aún estaban abiertos.

De Blasio dijo que simpatizaba con esas quejas, pero agregó: "Mirando el propio sistema numérico del estado, estamos hablando una semana o dos antes de que estemos en ese estado de zona naranja".

Cuomo sembró por primera vez las semillas de la adquisición el miércoles cuando anunció que haría la transición de la totalidad de la Ciudad de Nueva York a una zona naranja si la tasa de siete días de la ciudad alcanza el 3% y se mantiene en ese porcentaje durante 10 días seguidos. Los informes estatales de esa métrica difieren de los datos de la ciudad.

"Creo que es confuso e innecesario, pero también es irrelevante", dijo Cuomo sobre los informes del gobierno local sobre números diferentes del estado. Hasta el domingo, la Ciudad de Nueva York se mantuvo en 2.54%, según datos estatales, y aún no ha alcanzado el primero de lo que tendrá que ser 10 días del 3% o más.

La tasa de positividad del estado alcanzó el 2.74% a partir del domingo. Las hospitalizaciones en todo el estado aumentaron a 2,562, según el gobernador.

Las cifras son aún más alarmantes al otro lado del río en Nueva Jersey. Newark, la ciudad más grande del estado, les dijo a los residentes que se prepararan para un aviso de permanencia en el hogar de 10 días a partir del 25 de noviembre.

"Desde el miércoles antes del día de Acción de Gracias, hasta el 4 de diciembre, vamos a cerrar la ciudad", dijo el viernes el alcalde de Newark, Ras Baraka, en una aparición radial en el programa Newark Today de WBGO 88.3 FM. “Queremos que la gente se refugie en su lugar. Solo queremos que la gente salga de sus casas con fines esenciales. No salgas si no es necesario. No se mezcle con otras personas si no es necesario. Quédese (con) su familia en su hogar inmediato ".

La oficina de Baraka no respondió a una solicitud de más detalles el viernes, y no estaba claro de inmediato cómo la ciudad de 280,000 habitantes haría cumplir las nuevas restricciones, particularmente para las vacaciones de Acción de Gracias. Se dejó un mensaje al Departamento de Policía de Newark.

Baraka recientemente instituyó toques de queda en tres áreas de la ciudad y otras restricciones en restaurantes y negocios no esenciales en respuesta al fuerte aumento en el número de casos de COVID-19 en la ciudad.

Hace dos semanas, el gobernador Phil Murphy detuvo el sevricio de comidas en el interior entre las 10:00 p. m. y a las 5:00 a. m., y la semana pasada redujo el límite de reuniones en interiores de 25 a 10 e instó a las personas a quedarse en casa para el día de Acción de Gracias.

A medida que la propagación descontrolada del país llevó a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades a renovar sus llamados para que los estadounidenses no viajen durante el día de Acción de Gracias, Estados Unidos superó los 12 millones de casos de COVID-19 durante el fin de semana, según un recuento de nuestra cadena hermana NBC News.

En una noticia prometedora, el Dr. Moncef Slaoui, jefe de Operation Warp Speed, le dijo a CNN que la vacuna Pfizer y BioNTech podría aprobarse y estar lista para las inmunizaciones el 12 de diciembre.

Hasta ahora, EE. UU. ha registrado más de 257,000 muertes relacionadas con COVID, según nuestra cadena hermana NBC News.