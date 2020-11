El área triestatal sobrepasa el millón de casos de COVID-19; Cuomo advierte sobre más restricciones esta semana

Lo que debes saber Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut registró más de un millón de casos de COVID-19 el domingo.

El alcalde Bill de Blasio dice que cree que el cambio de la Ciudad de Nueva York a ser una zona naranja podría suceder la primera semana de diciembre; Cuomo dice que eso no está garantizado.

Nueva Jersey ha tenido incrementos de casos de COVID-19 más pronunciados que Nueva York. El gobernador Phil Murphy dice que los próximos meses serán brutales, pero espera recibir 130,000 dosis de la vacuna de Pfizer para Navidad si la FDA aprueba su uso.

Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut sobrepasaron una cifra colectiva de casos de COVID-19 el domingo, alcanzada por solo un par de estados (California y Texas). Esto cuando el área triestatal registró más de un millón de casos positivos de COVID-19.

Según un recuento de la base de datos de coronavirus de cada estado, los tres estados informaron un total de 1,003,719 resultados de pruebas positivas desde el inicio de la pandemia. Nueva York y Nueva Jersey reportaron 9,389 casos nuevos el domingo para llevar el total de más de un millón por primera vez.

La cifra se produce cuando los gobernadores de los estados restablecen nuevas restricciones para frenar la propagación del COVID-19, aunque ninguna restricción reciente ha sido tan estricta como las medidas de cierre que se activaron en la primavera.

Durante este fin de semana, el alcalde de la ciudad más grande de Nueva Jersey, Newark, dijo a su ciudad que se preparara para un aviso de permanencia en el hogar de 10 días a partir del 25 de noviembre.

"Desde el miércoles antes del Día de Acción de Gracias hasta el 4 de diciembre, vamos a cerrar la ciudad", dijo el alcalde de Newark, Ras Baraka, en una aparición radial en el programa Newark Today de WBGO 88.3 FM el viernes. “Queremos que la gente se refugie en su lugar. Solo queremos que la gente salga con fines esenciales. No salgas si no es necesario. No se mezcle con otras personas si no es necesario. Quédese (con) su familia en su hogar".

La oficina de Baraka no respondió a una solicitud de más detalles el viernes, y no estaba claro de inmediato cómo la ciudad de 280,000 habitantes haría cumplir las nuevas restricciones, particularmente para las vacaciones de Acción de Gracias. Se dejó un mensaje al departamento de policía de Newark.

Baraka recientemente instituyó toques de queda en tres áreas de la ciudad y otras restricciones en restaurantes y negocios no esenciales en respuesta al fuerte aumento en el número de casos de coronavirus en la ciudad.

Hace dos semanas, el gobernador Phil Murphy detuvo el servicio de comidas en el interior entre las 10:00 p. m. y a las 5:00 a. m., y la semana pasada redujo el límite de reuniones en interiores de 25 a 10 e instó a las personas de quedarse en casa para el día de Acción de Gracias.

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, se ha centrado hasta ahora en su enfoque de comunidades por alto riesgo de contagios para apuntar a los puntos calientes de COVID-19 dentro de una región determinada. Sin embargo, se han tomado algunas medidas a nivel estatal. Desde hace más de una semana, se ha ordenado que las áreas de comedor cierren a las 10:00 p. m. en bares, restaurantes y boleras. Los gimnasios también deben cerrar a las 10:00 p. m.

Las pequeñas reuniones sociales en hogares privados son el tercer "gran esparcidor" identificado por el rastreo de contratos, dijo Cuomo. Desde entonces, esos han estado limitadas a 10 personas.

Después del cierre de las escuelas públicas en la Ciudad de Nueva York, parece que los restaurantes y bares son los siguientes en cerrar a través del gobernador Andrew Cuomo.

En su segmento radial semanal del viernes, De Blasio dijo que lo espera la primera semana de diciembre, con base a las últimas cifras y proyecciones. Cuomo dice que no se garantiza que suceda en ese tiempo, pero se activará en función de cómo se ve la tasa de positividad de la ciudad, que él cree que estará muy influenciada por la actividad de Acción de Gracias.

"Depende completamente de lo que haga la gente. No voy a adivinar y no tengo una bola de cristal, excepto para decir que sea muy, muy cuidadoso", dijo Cuomo.

Cuomo sembró por primera vez las semillas de la adquisición el miércoles cuando anunció que haría la transición de la totalidad de la Ciudad de Nueva York a una zona naranja si la tasa de siete días de la ciudad alcanza el 3% y se mantiene en ese porcentaje durante 10 días seguidos. Los informes estatales de esa métrica difieren de los datos de la ciudad.

"Creo que es confuso e innecesario, pero también es irrelevante", dijo Cuomo sobre los informes del gobierno local sobre números diferentes del estado. Hasta el viernes, la Ciudad de Nueva York se mantuvo en 2.52%, según datos estatales, y aún no ha alcanzado el primero de lo que tendrá que ser 10 días del 3% o más.

Bajo las reglas de la zona naranja, las escuelas se mueven completamente a clases remotas, un punto discutible ahora para las escuelas públicas pero que afectaría a las escuelas privadas y autónomas, que no están sujetas al cierre de De Blasio. Hay una opción de "prueba", aunque Cuomo dijo que tendría que idear una nueva fórmula para la Ciudad de Nueva York dado el gran volumen de estudiantes. Espere que sea un componente clave para regresar al aprendizaje en persona en algún momento.

El gobernador destacó las nuevas comunidades que podrían ingresar a la designación de zonas de riesgo o avanzar más hacia una clasificación naranja o roja.

"Staten Island es un problema grave", advirtió Cuomo el domingo. El condado se convertirá en una zona roja si sus estadísticas no mejoran de inmediato. Partes de Long Island y Upper Manhattan están en camino de convertirse en zonas amarillas, según los datos del estado.

La tasa de positividad del estado alcanzó el 2.74% el domingo. Las hospitalizaciones en todo el estado aumentaron a 2,562, según el gobernador.