Se espera más lluvia en el área de NY para este fin de semana: ¿Podré ver el eclipse solar?

Las temperaturas en nuestra área empiezan a bajar y para este fin de semana se espera un poco más de lluvia, pero sobre todo más frío.

Aunque últimamente parece haber llovido casi todos los fines de semana, este será el sexto fin de semana consecutivo con lluvia en Central Park, el pronóstico mejora y la próxima ronda de lluvias no será tan fuerte, lo que permitirá disfrutar más del otoño al aire libre. Mira aquí algunas actividades.

Sin embargo, debido a esa nubosidad, posiblemente las personas no podrán ver el eclipse solar este sábado. Pero aquí algunos eventos que se llevarán a cabo en nuestra área.

Cómo será el pronóstico para el resto de la semana

Una racha de mal tiempo ya ha azotado la región durante los primeros fines de semana de la temporada, y este fin de semana no será diferente. Entonces, ¿qué pasa con el resto de la semana antes de esa fecha?

Los próximos dos días parecen bastante tranquilos. Las temperaturas del otoño realmente se han asentado en el área y nuestras mañanas deberían comenzar frías antes de las tardes estacionales.

Las nubosidad aumenta el viernes y el tiempo será más fresco, pero debería permanecer seco.

Luego para el sábado las cosas empeoran a medida que continúa la racha de mala suerte del fin de semana.

Después de un comienzo seco el sábado, la lluvia llega durante la tarde, aunque el momento de su llegada aún no está del todo claro. La lluvia durará toda la noche, aunque no será tan intensa como se pensaba anteriormente y no provocará un evento de alto impacto.

Se espera que los períodos de lluvia traigan una pulgada o menos de lluvia a gran parte del área triestatal a principios de la próxima semana, aunque algunas áreas en el este de Long Island y en la costa de Nueva Jersey podrían recibir hasta dos pulgadas. Las preocupaciones sobre inundaciones han disminuido un poco a medida que los totales de alto nivel parecen más bajos.

Algunas lluvias ligeras podrían persistir hasta el domingo por la mañana, pero disminuirán lentamente y desaparecerán por la tarde. Las temperaturas se mantienen frescas, con un viento racheado y frío que se mantiene en los 50 grados.

Una vez que las cosas se secan, seguramente se enfrían. Espere que las temperaturas de la próxima semana se mantengan estancadas en los 50 grados, casi 10 grados por debajo del promedio, hasta al menos el jueves. Y hay otro sistema de baja presión llegará a nuestra región el martes, lo que traerá más lluvias al área.