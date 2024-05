NYPD: Hombre agarra a mujer por el cuello con un cinturón antes de agresión sexual en El Bronx

NUEVA YORK -- En un video inquietante, se ve a un hombre siguiendo a una mujer en El Bronx, luego le coloca un cinturón alrededor del cuello antes de agredirla sexualmente, según la policía.

El incidente ocurrió alrededor de las 3 a.m. del 1 de mayo cerca de East 152nd Street y Third Avenue en el vecindario Melrose, dijo la policía. El hombre, que aún no ha sido identificado, fue visto en un vídeo caminando detrás de una mujer de 45 años.

Luego sacó un cinturón y lo arrojó alrededor del cuello de la mujer por detrás, según la policía, antes de agredir sexualmente a la víctima mientras estaba inconsciente.

Aún no se ha hecho ningún arresto. El rostro del hombre estaba cubierto, como muestra el video, pero cualquier persona que tenga información que pueda ayudar a conducir a una agresión debe comunicarse con la policía.

Una investigación de la Unidad de Víctimas Especiales está en curso.