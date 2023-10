Dónde puedes ver el eclipse solar anular en el área de Nueva York

El cielo se oscurecerá por algunos minutos este octubre durante el eclipse solar anular, un evento único que se podrá ver en partes de Estados Unidos y América Latina.

De acuerdo con la NASA, el 14 de octubre de 2023, un eclipse solar anular se verá en Estados Unidos, en México y otros países del continente americano.

En nuestra área el eclipse será parcial, y si el tiempo lo permite, por ejemplo en la Ciudad de Nueva York se podría presenciar alrededor de la 1:22 p. m. cuando se cubrirá como máximo un 22% del sol. Las ciudades que lo tendrán por completo son San Antonio o Dallas.

Aquí te compartimos algunos eventos en la región para ver el eclipse parcial

Allegany State Park

El Parque Estatal Allegany celebrará el eclipse solar anular de 2023 el sábado 14 de octubre en Camp Allegany ubicado en el área de Red House del Parque Estatal Allegany. Los asistentes podrán disfrutar de una presentación del eclipse, refrigerios de galletas con temas lunares, una manualidad para llevar a casa con un visor estenopeico y la oportunidad de presenciar el eclipse a través de los lentes para eclipse que le proporcionamos. Este evento se llevará a cabo llueva o haga sol.

Más información aquí.

Liberty Science Center en Jersey City

El Liberty Science Center en Jersey City tendrá el 14 de octubre el Día del Eclipse del Anillo de Fuego donde las personas podrán aprender la ciencia astronómica detrás del eclipse que ocurrirá ese sábado.

Este tipo de eclipse se llama eclipse de “Anillo de Fuego” porque en algunas áreas, incluidas partes de EEUU, la Luna estará exactamente en el medio del disco solar, lo que provocará la aparición de un brillante anillo de luz solar que rodea la Luna.

Aquí en Nueva Jersey veremos un eclipse parcial.

El evento incluye:

Gafas de visualización solares seguras, gratuitas para todos los invitados con boleto y miembros de LSC, hasta agotar existencias. Estas gafas también serán estupendas para ver el eclipse del 8 de abril de 2024.

El Espectáculo del Eclipse en el Planetario Jennifer Chalsty a las 10:50 am.

Actividades prácticas de astronomía dirigidas por educadores STEM de LSC de 11:00 a. m. a 3:00 p. m.

Una transmisión web en vivo, de 12:00 a 2:30 p.m. Los expertos del planetario del LSC interpretarán vistas del eclipse desde otros lugares del mundo.

Telescopios solares en el césped del LSC para observar de forma segura los eclipses parciales (si el clima lo permite) de 12:00 a 2:30.

Para más información ir aquí.

The United Astronomy Clubs of New Jersey

Los Clubes Unidos de Astronomía de Nueva Jersey (UACNJ) organizarán una visualización pública gratuita del eclipse solar anular en el observatorio en el Bosque Estatal Jenny Jump en Nueva Jersey.

Todo el evento será al aire libre.

Un voluntario lo recibirá en el camino de entrada al observatorio para ayudarlo a encontrar el estacionamiento. La llegada es a las 11:00 am.

Tendrán cámaras digitales conectadas a algunos de nuestros telescopios para brindar una vista en vivo del eclipse.

Para más información ir aquí.

Rochester Museum & Science Center

Disfruta del eclipse parcial con información de expertos en astronomía. Las personas estarán acompañadas con los miembros del personal de RMSC y los voluntarios expertos de la Sección de Astronomía de la Academia de Ciencias de Rochester para ver el eclipse de forma gratuita y segura para la vista.

Momento del eclipse:

12:00 p. m.: comienza el eclipse parcial

1:13 p. m.: se alcanza el eclipse parcial máximo

2:27 p. m.: termina el eclipse parcial

Estarán disponibles para probar gratis telescopios con filtros solares y otros métodos para observar el eclipse.

Más información aquí.

Rice Creek Field Station

El 14 de octubre de 2023, un eclipse solar parcial será visible sobre Oswego, Nueva York. El público en general está invitado a la estación Rice Creek Field para una breve presentación y oportunidades de observación segura del eclipse parcial utilizando gafas solares y telescopios portátiles equipados para observación solar.

El eclipse comenzará a las 12:02 horas, alcanzará su máximo a las 13:14 horas y finalizará a las 14:27 horas. La breve conferencia está prevista para el mediodía, seguida de oportunidades de visualización.

Más información aquí.

Qué es un eclipse solar

Un eclipse solar se produce cuando la luna se interpone en el camino de la luz del sol y proyecta su sombra en la Tierra. Eso significa que durante el día, la luna se mueve por delante del sol y se pone oscuro.

Este eclipse total se produce aproximadamente cada año y medio en algún lugar de la Tierra. Un eclipse parcial, cuando la luna no recubre por completo al sol, se produce al menos dos veces por año, en algún lugar de la Tierra.

Medidas de precaución con este tipo de eventos

La NASA indica que al observar un eclipse solar parcial o anular directamente con los ojos, se debe mirar a través de gafas solares seguras o un visor solar portátil seguro en todo momento.

“Las gafas para un eclipse no son gafas de sol normales. Las gafas de sol normales, por muy oscuras que sean, no son seguras para ver el Sol”, indica la NASA.

Incluso, antes de comprar las gafas para ver el eclipse solar anular, las personas deben asegurarse de que compran las que cumplen con la norma internacional ISO 12312-2.

“Ver cualquier parte del Sol brillante a través de la lente de una cámara, binoculares o un telescopio sin un filtro solar especial asegurado en la parte frontal de la óptica provocará instantáneamente lesiones oculares graves”, advierte la NASA.

Y es que hay un dato muy importante a la hora de distinguir entre eclipse solar parcial, anular y total. Durante estos eclipses parciales y anulares, no hay un período de totalidad en el que la Luna bloquea por completo la cara brillante del Sol.

“Por lo tanto, durante los eclipses solares parciales o anulares, nunca es seguro mirar directamente el eclipse sin la protección ocular adecuada”, dice la organización.

Del mismo modo, expertos advierten que no se debe mirar al Sol a través del lente de una cámara, telescopio o cualquier dispositivo mientras se usa anteojos para eclipses, ya que los rayos solares concentrados pueden quemar el filtro y causar lesiones oculares graves.