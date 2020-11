Policía en varios condados de NY no hará cumplir edicto de límite de asistentes por fiesta

Si bien el gobernador Andrew Cuomo ordenó la semana pasada un límite de 10 personas por fiesta, un puñado de alguaciles en todo el estado ha dicho que no hará cumplir el edicto, el cual busca aminorar la elevada tasa de nuevos contagios a medida que se acercan las festividades.

Sin embargo, en los últimos días, los alguaciles de algunos condados del norte del estado de Nueva York se han manifestado de forma pública en contra de la orden del gobernador. Las fuerzas del orden expresaron que no utilizarán recursos policiales para hacer cumplir el límite de 10 personas en las reuniones del Día de Acción de Gracias en residencias privadas.

"A quién y cuántas personas invitas a tu casa es asunto tuyo", escribió el domingo el sheriff del condado de Fulton, Richard Giardino, en una publicación viral en Facebook.

Giardino agregó que confía en que los residentes de su condado harán lo correcto.

“Determinar cuántos comensales de pavo o tofu están presentes” no es una prioridad para su oficina, añadió.

Según los funcionarios de salud, el condado de Fulton informó el domingo una tasa de positividad del 1,2% entre los residentes a los que se les hizo la prueba del coronavirus.

En todo el estado, la tasa de positividad continúa aumentando de forma drástica, junto con el aumento de las hospitalizaciones. Hasta el martes, la tasa de positividad en el estado alcanzó el 3,1%. La Organización Mundial de la Salud recomienda que los gobiernos mantengan las tasas de positividad de las pruebas por debajo del 5%.

"La Oficina del Sheriff del condado de Fulton NO aplicará la directriz contra los residentes de nuestro condado", escribió Giardino sobre la orden del gobernador.

“Con franqueza, no estoy seguro de que pueda sustentar un desafío constitucional en la Corte por varias razones, incluida irrumpir en la privacidad en su casa. Y como alguacil con un título en derecho, no podría de buena fe intentar defenderlo [en] la corte, así que no lo haré".

El condado de Erie vio el lunes 272 nuevos casos positivos de COVID-19.

“No tengo planes de utilizar los recursos de mi oficina para romper la gran tradición de la cena del Día de Acción de Gracias", dijo el alguacil Timothy B. Howard dijo en un comunicado.

"Esta festividad nacional ha creado tradiciones familiares de larga data que están en el corazón de los Estados Unidos, y estas tradiciones no deben ser detenidas ni interrumpidas por los mandatos del gobernador Cuomo", escribió Howard. "Mi oficina respetará la santidad de su hogar y sus tradiciones, y los animo a seguir su corazón y actuar con responsabilidad, así como a hacer lo mejor para su familia".

El domingo, nueve personas en el condado de Erie murieron de COVID-19, más que cualquier otro condado de Nueva York, según cifras de la oficina del gobernador.

El alguacil Michael Zurlo, del condado de Saratoga, se unió a la lista de alguaciles desafiantes el lunes con un comunicado de prensa.

Zurlo informó a los residentes que su oficina dará prioridad a otras llamadas al 911.

"Hemos visto un aumento en una variedad de tipos de llamadas y tenemos que priorizar", dijo Zurlo en un comunicado de prensa. "No veo cómo dedicar nuestros recursos a contar los autos en las entradas de los ciudadanos o investigar cuánto pavo y aderezo han comprado sirva al bien público".

Zurlo dijo que su oficina "considera sacrosantas las residencias privadas de sus ciudadanos y, como siempre, las respetará".

"La Oficina del Sheriff del Condado de Saratoga no hará cumplir la directriz de Cuomo", añadió.

El lunes, el condado de Saratoga registró 47 nuevos casos positivos de coronavirus, según el Departamento de Salud del estado.

Los alguaciles de Fulton, Erie y el condado de Saratoga no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios de NBC News.

La oficina del gobernador no ha comentado sobre estos alguaciles y otros que se han pronunciado en contra de la orden.

Asimismo, el Departamento de Policía de Nueva York tampoco impondrá el límite en las reuniones familiares del Día de Acción de Gracias en la Gran Manzana, dijo el martes el alcalde Bill de Blasio.

“A veces los neoyorquinos infringen las reglas", dijo el alcalde. "Cuando se trata de la familia, nuestro mejor esfuerzo es educar a la gente y saber que la mayoría escuchará y seguirá la guía".

Sin embargo, el alcalde dijo que la policía actuará solo en reuniones grandes y descontroladas.