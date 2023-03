Pasajeros del LIRR se quejan del nuevo servicio a Grand Central Station

NUEVA YORK -- Los cambios en el servicio están llegando a Long Island Rail Road después de un comienzo difícil que involucró a Grand Central Madison que ha llevado a varios días de viajes caóticos.

En la estación Jamaica el jueves por la noche, los pasajeros describieron andenes y trenes abarrotados, así como confusión en las vías del tren cuando intentaban hacer transbordo.

"De hecho, cambiaron mi pista tres veces, lo que da como resultado que las personas suban y bajen escaleras mecánicas y escaleras y se amontonen en las plataformas", dijo el viajero John O'Hara, quien tomó un video de personas luchando para llegar a nuevos carriles.

No hace falta decir que no fue la forma más agradable de terminar un largo día de trabajo.

"Se ha puesto peor de lo que lo he visto en mis 30 años de desplazamientos", dijo Ohara.

Las nuevas multitudes en el centro de transferencia y en otros lugares a lo largo de las líneas LIRR son algunos de los dolores de crecimiento relacionados con la apertura del Grand Central Madison de $ 11 mil millones y la expansión histórica de las líneas ferroviarias a Grand Central Terminal.

"No voy a decirles que la primera semana no ha sido accidentada. La primera semana ha sido accidentada, no hay dudas al respecto", dijo la presidenta interina de LIRR, Cathy Rinaldi. "Lo que estamos tratando de hacer es reaccionar a lo que estamos viendo".

Ella dijo que el hacinamiento proviene de los nuevos horarios que acortaron los trenes con destino a Penn Station y Brooklyn. Rinaldi reconoció que su equipo redujo la cantidad de vagones en ciertos trenes según el análisis de datos. Los funcionarios de tránsito pensaron que muchas de esas personas querrían viajar a Grand Central en su lugar.

"No creo que sea un error de cálculo, se basó en datos. Los datos recientes apuntan aún más a Grand Central Madison", dijo Rinaldi.

Los ingenieros están monitoreando las condiciones de la multitud en tiempo real y han realizado los siguientes cambios:

El servicio de transporte de las 7:07 a. m. de Jamaica a Brooklyn se expandió de ocho vagones a 10.

El de las 7:28 a. m. de Ronkonkoma a Penn Station también creció de ocho a 10.

La sucursal de Port Washington recibirá trenes más largos la próxima semana.

Aumentar el Transbordador de la Terminal del Atlántico de cada 12 minutos a cada 10 minutos

Mientras que algunos han estado disfrutando del nuevo horario, diciendo que ha reducido significativamente el tiempo de viaje para ellos, otros han tenido sus viajes cada vez más difíciles debido a los cambios.

Gerry Bringmann, del LIRR Riders Council, dijo que a pesar de que cada vagón agregado puede acomodar a 100 pasajeros adicionales, nadie debería esperar un cambio de la noche a la mañana, no después de una revisión del cronograma que eliminó las transferencias cronometradas en Jamaica.

"Esto tendrá que desarrollarse durante un mes más o menos. Este es solo el cuarto día", dijo Bringmann.

Aún así, Rinaldi dijo que estaba "muy segura" de que el servicio mejoraría en la segunda semana.

"Tendremos más frecuencia en el transbordador, tendremos trenes más largos, los trenes más concurridos serán más largos", dijo.