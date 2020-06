NYC entra a la Fase II de reapertura: parques infantiles, servicios de restaurantes en el exterior y otros

Lo que debes saber La ciudad de Nueva York inicia la Fase II el lunes 22 de junio. Se espera que hasta 300,000 personas más vuelvan a trabajar. Las regiones de Long Island y Mid-Hudson entran a la Fase III a finales de esta semana.

La Fase II permite la reapertura de restaurantes con servicio solo al aire libre, las tiendas minoristas pueden vender en persona, reabren los trabajos de oficina, las peluquerías, barberías y más. Los parques infantiles de la ciudad de Nueva York también reabrirán el lunes, mientras que los deportes que se realizan en equipo, como el baloncesto y el fútbol, siguen prohibidos.

Nueva Jersey también da su próximo paso el lunes, día en que reabren los salones de belleza, salones de tatuajes, masajes y más. El gobernador Phil Murphy advirtió que el número de muertos en el Estado aumentará a medida que el Estado busca agregar casos 'probables' a su recuento.

La ciudad de Nueva York poco a poco regresa a la “normalidad” el lunes, día en el que reabren otros tipos de negocios que el alcalde describe como "la pieza más grande de nuestra economía", ya que con esto se busca que la ciudad se recupere de todos los efectos ocasionados por el brote de coronavirus más mortal del país.

Los neoyorquinos pueden desde el lunes ir a los restaurantes y comer solo al aire libre por primera vez desde marzo. Los compradores pueden una vez más visitar las tiendas (pero no los centros comerciales). Las personas que necesitan un corte de cabello ahora podrán ir al salón; sin embargo, para hacerse la manicure o un masaje tendrán que esperar porque todavía no es permitido. Los niños pueden regresar a los parques infantiles. Los trabajadores de oficina pueden volver a sus trabajos, aunque se aconseja que aquellos que pueden trabajar de forma remota lo continúen haciendo.

Se espera que hasta 300,000 personas más regresen a trabajar a partir del lunes, además de los cientos de miles que ya lo hicieron cuando la ciudad ingresó a la Fase I, aunque todos los retornos tan esperados vienen con muchas restricciones. Las empresas deben permitir solo la mitad de su capacidad con medidas de bioseguridad obligatorias para evitar la propagación de COVID-19, como la implementación del distanciamiento físico y el uso de coberturas faciales. Los inspectores de la ciudad tomarán nota de los infractores y para empezar intentarán educarlos en lugar de multarlos.

El corazón del plan de la Fase II de la ciudad de Nueva York es la iniciativa del alcalde Bill de Blasio de los restaurantes con servicios en el exterior, que se enfoca en proporcionar más espacio temporal a los restaurantes a través de asientos en la acera, aceras, calles abiertas, plazas peatonales y asientos en el patio trasero / patio. Vea todos los detalles sobre ese plan, que de Blasio dijo que podría salvar hasta 5,000 restaurantes y 45,000 empleos, aquí o aquí.

¿Cuántos neoyorquinos aprovecharán el día 1? Abrir las puertas es una cosa. Lograr que las personas entren es otro desafío completamente diferente.

El virus ha cobrado la vida de más de 22,000 personas en la ciudad de Nueva York y podría ser responsable de más de 27,000 muertes. El número de muertos de la ciudad ha sido de un solo dígito en los últimos días, y el gobernador Andrew Cuomo agregó solo 15 más en todo el Estado el domingo. Las infecciones también han disminuido: aproximadamente el 1 por ciento de las aproximadas 30,000 personas examinadas cada día son positivas, pero la ciudad aún agrega cientos de casos nuevos cada día. Los neoyorquinos son tan cautelosos como ansiosos.

Eve González, una trabajadora de la industria alimentaria, le dijo a la agencia de Associated Press que le preocupa que las restricciones se puedan estar quitando demasiado pronto.

"Me muero por salir, pero la salud de las personas es más importante", dijo González, de 27 años

Las reaperturas regionales por fases no han causado picos estadísticamente significativos en la infección hasta ahora en Nueva York, incluso cuando casi la mitad de los Estados de la nación lidian con nuevos brotes. Muchos de ellos carecen de los sólidos estándares de reapertura de Nueva York. Cuomo y de Blasio instan a los neoyorquinos a continuar su compromiso con las medidas de mitigación que se aplanaron, luego doblaron la curva COVID en primer lugar.

"Todos nos beneficiamos cuando trabajamos juntos. Demostramos que al final, el amor gana, que no importa cuán oscuro sea el día, el amor trae la luz", dijo Cuomo el viernes en su sesión informativa de COVID-19 número 111 ° y la última que realizó. "Si pudiéramos lograr esta tarea imposible de derrotar a este virus mortal, no hay nada que no podamos hacer. Y estaremos mejor".

La ciudad de Nueva York fue la última región del Estado en ingresar a la Fase II y será la única en ese paso más adelante esta semana, una vez que las regiones de Mid-Hudson y Long Island hagan su incursión a la Fase III, cuando los restaurantes tendrán permitido prestar servicios en el interior y abran los negocios de cuidado personal.

La educación y las artes / entretenimiento hacen parte de la cuarta y última fase del plan de reapertura del gobernador Cuomo. Si bien los campamentos de verano en Nueva York pueden abrir a fines de mes, los padres quedan en el limbo en relación con la escuela en septiembre.

En la ciudad de Nueva York, el objetivo sigue siendo comenzar la escuela como estaba programado para el 10 de septiembre. Pero es casi seguro que no se verá igual que en años anteriores. Una carta reciente que el canciller del Departamento de Educación, Richard Carranza, envió a los superintendentes, directores y otras personas, dio un primer vistazo de los posibles ajustes, incluidos los horarios divididos, el distanciamiento físico y el aprendizaje combinado (tanto remoto como en persona) para proteger la salud de los pequeños y los trabajadores.

Los parques infantiles son un primer paso en la reapertura de actividades para niños, dijo el alcalde Bill de Blasio la semana pasada cuando se le preguntó sobre los deportes en equipo como el fútbol y el baloncesto y las piscinas. "Tomémoslo con calma" y veamos cómo eso, junto con el resto de la Fase II, va primero, dijo. El alcalde sigue comprometido a intentar reabrir las playas de la ciudad antes de tratar de abordar el problema de las piscinas, que son mucho menos propicias para poder mantener el distanciamiento físico.

En Nueva Jersey estos puntos ya están abiertos y el lunes da el siguiente paso para reabrir los servicios de cuidado personal como los salones de belleza, las tiendas de tatuajes y los salones de masajes, así como los deportes organizados sin contacto. Dentro de una semana, los centros comerciales cerrados pueden volver a abrir en el Estado Jardín con limitaciones.

Nueva Jersey se une a Nueva York para celebrar una de las tasas de transmisión de COVID-19 más bajas del país, pero continúa clasificándose entre los principales Estados en términos de nuevas muertes diarias y hospitalizaciones totales por cada 100,000 residentes.

El número actual de víctimas mortales en el Estado es de 12,870, pero el gobernador Phil Murphy advirtió la semana pasada que se esperaba que aumente "significativamente" el lunes a medida que Nueva Jersey se muda para agregar posibles muertes por COVID-19, casos en los que no hubo un diagnóstico confirmado de COVID-19, o un equivalente fue catalogado como causa de muerte, hasta el momento. La transición de la Ciudad de Nueva York a esa contabilidad, que hizo hace meses de acuerdo con las pautas de los CDC, sumó hasta 5,000 nombres al total.

En el área triestatal, se han confirmado casi 42,000 muertes por COVID-19, junto con más de 600,000 casos. A nivel nacional, NBC News estima que más de 120,000 han muerto a medida que el total del caso asciende a cerca de 2.3 millones.

A nivel mundial, los casos diarios de COVID alcanzaron un nuevo récord el viernes, con casi la mitad de ellos procedentes de los Estados Unidos cuando la Organización Mundial de la Salud advirtió que la pandemia de coronavirus había entrado en una "fase nueva y peligrosa".