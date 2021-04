NY proporcionará una nueva asignación de vacunas contra el COVID para estudiantes universitarios

NUEVA YORK - El estado de Nueva York está enfocando su última campaña de vacunación contra el COVID-19 a los estudiantes universitarios para antes de que salgan a las vacaciones de verano.

El Estado proporcionará una nueva asignación directa de 35,000 vacunas a SUNY y universidades privadas para reforzar la protección de los estudiantes antes de que se vayan este semestre, anunció el lunes el gobernador Andrew Cuomo.

La asignación inicial incluirá 21,000 vacunas para ser administradas a estudiantes de SUNY y 14,000 vacunas para ser administradas en universidades privadas.

La asignación de vacunas por separado se administrará en parte a los estudiantes de SUNY en los sitios de vacunación masiva administrados por el Estado en dos ubicaciones de Long Island:

En Suffolk County Community College: Brentwood, Suffolk Federal Credit Union Arena, 1001 Crooked Hill Road, Brentwood.

Brentwood, Suffolk Federal Credit Union Arena, 1001 Crooked Hill Road, Brentwood. En SUNY Old Westbury, Clark Center: Puerta C, Store Hill Road y Cherry Road, Old Westbury.

Los estudiantes pueden hacer citas directamente a través de sus escuelas. Estas nuevas asignaciones permitirán a Nueva York vacunar de manera más eficiente a la población de estudiantes universitarios en asociación con los proveedores médicos del Estado, dijo Cuomo.

Cuomo dijo que SUNY tomaría la iniciativa como modelo para vacunar a los estudiantes en los campus universitarios. Dijo que las tasas de positividad están aumentando entre los jóvenes de 18 a 24 años, muchos de ellos matriculados en colegios y universidades, y quiere vacunar a tantos de ellos antes de que finalice el año escolar.

"Tiene todo el sentido del mundo utilizar las escuelas como base para la vacuna", dijo Cuomo. "El estado de Nueva York está anunciando que daremos asignaciones directas a colegios y universidades para que puedan vacunar a sus estudiantes en sus instalaciones y ayudarnos a acabar con el COVID. Nos enfocamos en las personas mayores al comienzo de este proceso, y eran la prioridad, pero necesitamos inmunidad colectiva y necesitamos que todos los neoyorquinos estén vacunados, y eso incluye a los jóvenes y estudiantes".

Por su parte, el canciller de SUNY, Jim Malatras, dijo que vacunar a los estudiantes antes de que se vayan a las vacaciones de verano es clave para restaurar la normalidad cuando regresen en el otoño.

"Nuestros estudiantes han sido un ejemplo brillante durante la crisis, con pruebas obligatorias semanales, políticas de máscaras y ayuda en la primera línea, y el resultado es una baja tasa de positividad en nuestros campus del 0.32 por ciento durante la última semana. Nuestros estudiantes han sido cristalinos claro en este tema: quieren vacunarse", dijo Malatras en un comunicado. "Entre los sitios existentes estatales y administrados por el condado en nuestros campus, los puntos de distribución emergentes específicos para estudiantes, las dosis de vacunas asignadas y una campaña masiva de concientización pública, no nos detendremos ante nada para vacunar a los estudiantes y ayudar a poner fin a esta pandemia".

El tema de las vacunas, específicamente, si los estudiantes deben estar completamente vacunados antes de regresar al campus en el otoño, ha sido un punto clave de debate para los colegios y universidades de EE. UU. en todo el país.

Universidades como Rutgers, Brown, Cornell y Northeastern dijeron recientemente a los estudiantes que deben vacunarse antes de regresar al campus el próximo otoño. Esperan lograr la inmunidad colectiva en el campus, lo que, según dicen, les permitiría aflojar las restricciones de espacio en las aulas y los dormitorios.

Pero algunas universidades dejan la decisión a los estudiantes y otras creen que no pueden exigir legalmente las vacunas. En Virginia Tech, los funcionarios determinaron que no pueden porque la Administración de Alimentos y Medicamentos de los EE. UU. solo ha permitido el uso de emergencia de las vacunas y no les ha dado su aprobación completa.