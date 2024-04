NJ ofrece recompensa a residentes que trabajan desde casa para apelar el impuesto sobre la renta de NY

El teletrabajo, una novedad de la era de la pandemia que se ha convertido en una alternativa permanente para muchas personas, hace que algunos empleados de Connecticut y Nueva Jersey en empresas con sede en Nueva York se pregunten por qué todavía tienen que pagar impuestos sobre la renta personal a Nueva York.

Sus estados de origen también se lo preguntan.

Cansada de perder cientos de millones de dólares en ingresos fiscales cada año, Nueva Jersey ofrece ahora un crédito fiscal estatal a los residentes que trabajan desde casa y apelan con éxito su evaluación fiscal de Nueva York. Connecticut está considerando una medida similar.

La recompensa del Estado Jardín, un reembolso equivalente a aproximadamente la mitad del reembolso de los impuestos sobre la renta que una persona pagó a Nueva York durante el período 2020-2023, ha sido reclamada hasta ahora por un litigante ganador desde que el estado hizo la oferta en julio, según la División de Impuestos del estado. Ese contribuyente recibió un reembolso de $7,797.02 por sus esfuerzos. Los funcionarios esperan que la ganancia inesperada de esa persona anime a otros a seguir su ejemplo.

Otro residente de Nueva Jersey que está aceptando la oferta del estado es Open Weaver Banks, un abogado fiscal que prefiere trabajar desde casa a afrontar un viaje "horrible" a la Gran Manzana. También presentó uno de un número creciente de impugnaciones similares.

“El proceso de realizar el reembolso y la apelación no me intimida en absoluto”, dijo Banks, socio fiscal de Hodgson Russ LLP. “Estoy en el equipo de Nueva Jersey aquí. Me gustaría ver a más residentes haciendo esto. Creo que tienen razón".

Nueva York exige que los viajeros de fuera del estado que trabajan para empresas con sede en Nueva York paguen impuestos sobre la renta de Nueva York, incluso si han dejado de ir físicamente a la oficina la mayoría de los días de la semana, a menos que puedan satisfacer requisitos muy estrictos para lo que constituye una oficina central de buena fe.

Una oficina central cerca de una pista especializada para probar autos nuevos, por ejemplo, podría calificar si no pudiera replicarse en Nueva York. Pero un trabajador con equipo científico especializado instalado en su casa que podría duplicarse al otro lado aún tendría que pagar, según un memorando del Departamento de Impuestos del Estado de Nueva York.

Cuando la naturaleza del trabajo cambió en 2020, Nueva York debería haber “suavizado” estos requisitos, dijo Banks. “Y no lo hicieron. Simplemente están esperando y luchando contra las reclamaciones".

Ambos estados vecinos han implementado reglas fiscales de “represalia” que afectan a los neoyorquinos que trabajan de forma remota para empresas con sede en Connecticut o Nueva Jersey, pero estas fuerzas laborales son mucho más pequeñas y sus pagos de impuestos generales no compensan la diferencia.

Los contribuyentes de otros estados pagaron a Nueva York casi $8.8 mil millones en 2021 en impuestos, aproximadamente el 15% de los ingresos totales del impuesto sobre la renta del estado, según la Comisión Ciudadana de Presupuesto de Nueva York. De eso, $4.3 mil millones provinieron de los contribuyentes de Nueva Jersey y $1.5 mil millones de los contribuyentes de Connecticut.

No está claro cuánto de eso se ganó en casa. Pero los empleados de empresas con sede en Nueva York fuera del estado que trabajan de forma remota están apelando cada vez más sus facturas de impuestos, dijo recientemente a los legisladores estatales Amanda Hiller, comisionada interina y asesora general del Departamento de Impuestos y Finanzas de Nueva York.

Hiller reconoció que la política de Nueva York de décadas de antigüedad, conocida como una “regla de conveniencia del empleador”, ha creado una carga financiera para Nueva Jersey y Connecticut, que otorgan créditos fiscales a sus residentes por los impuestos sobre la renta que han pagado a Nueva York no están sujetos a doble imposición.

La División de Impuestos de Nueva Jersey dijo que el objetivo a largo plazo del estado es revocar por completo la norma de Nueva York, algo que probablemente requerirá una impugnación legal por parte de un contribuyente para tener éxito ante la Corte Suprema de Estados Unidos. Podría ser una tarea difícil: New Hampshire intentó demandar a Massachusetts por cobrar temporalmente el impuesto sobre la renta a aproximadamente 80,000 de sus residentes que trabajaron desde casa durante la pandemia, y la Corte Suprema rechazó la denuncia sin comentarios.

Los funcionarios de Nueva Jersey estiman que se podrían obtener hasta 1,200 millones de dólares anuales si los residentes que trabajan desde casa para empresas de Nueva York pagan impuestos en casa. Connecticut podría recuperar unos 200 millones de dólares, dicen sus funcionarios.

El gobernador de Connecticut, Ned Lamont, propuso una iniciativa similar a la de Nueva Jersey que necesita la aprobación legislativa final. Sin embargo, no está claro si podrá aprobarse antes de que finalice la sesión el 8 de mayo.

“Creemos que es una extralimitación inconstitucional por parte del estado de Nueva York”, dijo recientemente Jeffrey Beckham, secretario de la oficina de presupuesto del estado de Connecticut. "Creemos que nuestros residentes deberían pagarnos impuestos y pagarían una tasa más baja".

De hecho, la tasa impositiva estatal marginal máxima sobre la renta, a partir del 1 de enero, para las personas físicas en Nueva York es del 10.90%. La tasa máxima de Connecticut es del 6,99% y la de Nueva Jersey es del 10,75%, según la Tax Foundation.

“Estas leyes perjudican a muchísima gente”, dijo Edward Zelinsky, residente de Connecticut, experto en derecho tributario y profesor de la Facultad de Derecho Cardozo de la Universidad Yeshiva en la Ciudad de Nueva York. “Si bien a Nueva York y otros estados les gusta fingir que se trata de personas ricas, las personas más perjudicadas por esta regla suelen ser personas de ingresos modestos, ingresos medios, personas que no pueden pagar abogados”.

Zelinksy ha estado intentando, hasta ahora sin éxito, desafiar la norma fiscal de Nueva York durante unos 20 años, incluido un caso pendiente sobre los ingresos que obtuvo trabajando desde casa mientras su escuela estaba cerrada debido a las restricciones de COVID-19.

Un pequeño número de estados, incluidos Arkansas, Delaware, Nebraska y Pensilvania, tienen normas fiscales similares a las de Nueva York. Nueva Jersey y Pensilvania tienen un acuerdo recíproco sobre impuestos sobre la renta.

Andrew Sidamon-Eristoff, que se encuentra en la posición única de ser extesorero del estado de Nueva Jersey y excomisionado de Impuestos y Finanzas de Nueva York, cree que eventualmente el litigante adecuado "lo llevará ante el tribunal adecuado para impugnarlo".

Pero el exsenador estatal de Nueva Jersey Steven Oroho, un contador que viajó durante casi dos décadas a la ciudad de Nueva York y que como legislador presionó para abordar la inequidad, dijo que es escéptico sobre el compromiso de Nueva Jersey con el esfuerzo, que coloca la carga financiera de un desafío legal potencialmente largo y costoso para el contribuyente individual.

"Nueva York es muy, muy agresiva y, lamentablemente, en mi opinión", dijo Oroho, "Nueva Jersey ha sido extremadamente pasiva".