El Five Boro Bike Tour comenzará el domingo: ver mapa y cierres de carreteras

NUEVA YORK -- ¿Planeas pasar el domingo al aire libre o al menos moverte por la ciudad? Tendrás que esquivar algo más que gotas de lluvia.

El Five Boro Bike Tour recorrerá la Ciudad de Nueva York. La ruta de 40 millas comienza en el bajo Manhattan, sube por la Sexta Avenida hasta Central Park y atraviesa Harlem antes de cruzar brevemente hacia El Bronx. Luego regresa a FDR Drive, cruza el puente de Queensboro y entra en Long Island City.

Después sigue un viaje a través del puente Pulaski hacia Greenpoint antes de tomar la autopista Brooklyn-Queens y Gowanus Parkway. Desde allí, el recorrido llega al Puente Verrazzano y a Staten Island. La meta es en Fort Wadsworth.

Todo comienza en la intersección de Franklin Street y Church Street a las 7:30 a.m., aunque los participantes en la Ola 1 probablemente deberían estar allí antes de esa hora. Las olas 2 a 6 estallan entre las 8:05 a. m. y las 10:25 a.m. Los participantes cruzarán la línea de meta en Fort Wadsworth entre las 10 a.m. y el mediodía.

Se espera que más de 32,000 ciclistas se unan a la mayor marcha benéfica en bicicleta del mundo, según el sitio de la organización. Entonces, pase lo que pase, todos los conductores y cualquiera que intente moverse por la ciudad deben esperar ver algunos retrasos en el área cercana a la ruta para bicicletas.

Mapa de ruta del Five Boro Bike Tour:

Dónde comenzará cada ola en el bajo Manhattan:

Cierres de carreteras:

Aquí hay una lista de carreteras que estarán cerradas al tráfico debido al recorrido en bicicleta, según el Departamento de Transporte de la ciudad.

Porción de Manhattan:

Greenwich Street entre Battery Place y Morris Street

Trinity Place entre Morris Street y Liberty Street

Church Street entre Liberty Street y Canal Street

Chambers Street entre Broadway y West Broadway

Worth Street entre Broadway y West Broadway

Canal Street entre Broadway y la Sexta Avenida

Sexta Avenida entre Franklin Street y West 59th Street

Calle 59 Oeste entre 6ta Avenida y 5ta Avenida

Grand Army Plaza entre West 59th Street y East Drive

East Drive entre Grand Army Plaza y Center Drive

Center Drive entre 5th Avenue y East Drive

East Drive entre Center Drive y Adam Clayton Powell Jr. Boulevard

Adam Clayton Powell Jr. Boulevard entre West 110th Street y West 135th Street

Calle 135 Este / Oeste entre Adam Clayton Powell Jr. Boulevard y Madison Avenue

Madison Avenue entre East 135th Street y East 138th Street

Puente de Madison Avenue (con destino al Bronx)

Porción del Bronx:

Calle 138 entre el puente de Madison Avenue y la 3ra Avenida

3ra Avenida entre la Calle 138 y el Puente de la 3ra Avenida

Rider Avenue entre las calles 138 y 137

Calle 137 entre Rider Avenue y 3rd Avenue

Puente de la Tercera Avenida (con destino a Manhattan)

Porción de Manhattan (continuación):

Harlem River Drive / FDR Drive (en dirección sur) entre el puente de la 3ra avenida y la calle 116 este

East 116th Street entre FDR Drive y Pleasant Avenue

Pleasant Avenue entre East 116th Street y East 114th Street

Harlem River Drive/FDR Drive (en dirección sur) entre la salida de 116th Street y 63rd Street

East 63rd Street entre FDR Drive (en dirección sur) y la salida del puente Queensboro

Salida del puente Queensboro entre East 63rd Street y East 60th Street

Nivel superior del puente Queensboro (con destino a Manhattan)

Porción de Queens:

Calle 21 entre Queens Plaza Sur y Hoyt Avenue Norte

Queens Plaza South entre 21st Street y Vernon Boulevard / Ruta alternativa

Hoyt Avenue North entre las calles 21 y 19

Calle 19 entre Hoyt Avenue North y Ditmars Boulevard

Bulevar Ditmars entre la calle 19 y Shore Boulevard

Shore Boulevard entre Ditmars Boulevard y Astoria Park South

Astoria Park South entre Shore Boulevard y 14th Street

Calle 14 entre Astoria Park South y 31st Avenue

Avenida 31 entre la calle 14 y Vernon Boulevard

Vernon Boulevard entre 31st Avenue y 44th Drive

44th Drive entre Vernon Boulevard y 11th Street

Calle 11 entre 44th Drive y Pulaski Bridge

Puente Pulaski (con destino a Brooklyn)

Porción de Brooklyn:

McGuiness Boulevard entre el puente Pulaski y la avenida Greenpoint

Java Street entre McGuinness Boulevard y Franklin Street

Avenida Greenpoint entre McGuinness Boulevard y Franklin Street

Franklin Street entre Java Street y North 14th Street

Kent Avenue entre North 14th Street y Williamsburg Street West

Williamsburg Street West entre Kent Avenue y Flushing Avenue

Flushing Avenue entre Williamsburg Street West y Navy Street

North Elliot Place entre Flushing Avenue y Park Avenue

Navy Street entre Flushing Avenue y York Street

York Street entre Navy Street y Gold Street

Gold Street entre York Street y Front Street

Front Street entre Gold Street y Old Fulton Street

Old Fulton entre Furman Street y Prospect Street

Cadman Plaza West entre Prospect Street y Tillary Street

Tillary Street entre Cadman Plaza West y Adams Street

Paseo del Puente de Brooklyn entre Tillary Street y Center Street

Furman Street entre Old Fulton Street y Atlantic Avenue

Atlantic Avenue entre Furman Street y Columbia Street

Columbia Street entre Atlantic Avenue y la entrada oeste de BQE Columbia Street

Autopista BQE/Gowanus entre la entrada oeste de BQE, Columbia Street y Verrazano

Nivel inferior del puente Verrazano (con destino a Staten Island)

Porción de Staten Island:

Bay Street entre New York Avenue y Hylan Boulevard

Hylan Boulevard entre Bay Street y Edgewater Street

Edgewater Street/Front Street entre Hylan Boulevard y Hannah Street

Hannah Street entre Front Street y Bay Street

Bay Street entre Hannah Street y Richmond Terrace

Richmond Terrace entre Bay Street y Nicholas Street Wall Street entre Richmond Terrace y Dead End3

Cierres de puentes y túneles

El nivel inferior del puente Verrazzano-Narrows con destino a Staten Island estará cerrado desde las 2:00 a.m. hasta las 7:00 p.m. el domingo, dijo la MTA. Además, debido a que BQE y Gowanus Expressway también estarán parcialmente cerradas, el tráfico no podrá acceder al puente por ese acceso desde aproximadamente las 9:30 a.m. hasta las 4:30 p.m.

Según la MTA, otros cierres del puente Verrazzano-Narrows incluirán:

Un carril con dirección a Brooklyn en el nivel inferior de 8:00 a. m. a 7:00 p.m.

La salida Bay St de 7:00 a. m. a 7:00 p. m.

La rampa de entrada de 92nd St al nivel inferior con destino a Staten Island aproximadamente de 12:01 a.m. a 7:00 p.m.

La rampa de entrada de Belt Parkway al nivel inferior con destino a Staten Island aproximadamente de 12:01 a.m. a 7:00 p.m.

La salida Lily Pond Ave de 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

La rampa de salida del puente Robert F. Kennedy hacia FDR Drive en dirección sur estará cerrada alrededor de las 7:45 a.m. a la 1:00 p.m. El tráfico tendrá que salir del puente RFK utilizando la rampa Second Avenue-East 125th Street.

El túnel Hugh L. Carey hacia Gowanus Expressway en dirección oeste y BQE estará cerrado desde las 9 a.m. hasta las 4 p.m., y el tráfico de salida se desviará hacia Hamilton Avenue. La salida Trinity Place en Manhattan también estará cerrada aproximadamente entre las 7 a.m. y las 4 p.m., según la MTA.