El área de Nueva York tendrá su primera ola de calor: aquí lo que debes saber

NUEVA YORK -- El área triestatal experimentará su primera ola de calor del año esta semana.

El lunes será el único día que no se sentirán esas temperaturas intensas ya que estarán en los 80 grados. Y es que se espera que llegue un calor peligroso a partir del martes con temperaturas que se podrían sentir por encima de los 100 grados. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) ya emitió una advertencia de calor en efecto para el martes y señaló que el riesgo será de menor a monerado.

Esta ola de calor, que se llama ola cuando son tres días o más con temperaturas en los tres dígitos, se da cuando el jueves marca el primer día de verano astronómico con el solsticio de verano, que es el día más largo del año con la noche más corta alas 4:50 de la tarde.

El día más caliente estaría pronósticado para el viernes cuando el calor estará de moderado a mayor y quizas hasta extremo.

Here is an update on the upcoming heat wave for this week. We have added northern Fairfield and northern New Haven counties to the heat advisory. The heat wave begins Tuesday and peaks Thursday and Friday. Stay tuned to https://t.co/wTqdsonfJ9 for all the latest updates. pic.twitter.com/ASjepmyf4S