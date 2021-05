Investigación criminal contra la organización Trump en medio de la contienda para la Fiscalía de Manhattan

NUEVA YORK - Ocho días después de que Donald Trump cumpla 75 años el próximo mes, los votantes de la Ciudad de Nueva York emitirán sus últimos votos en una elección que seguramente tendrá consecuencias para el expresidente.

No es otra contienda para la Casa Blanca, sino una votación en las primarias del Partido Demócrata para elegir el próximo fiscal de distrito de Manhattan, la persona que probablemente terminaría manejando el enjuiciamiento si una investigación en curso sobre el negocio de Trump encuentra irregularidades criminales.

El actual fiscal de distrito, Cyrus Vance Jr., dejará el cargo a fin de año, lo que significa que es muy probable que pase la investigación de dos años a su sucesor.

El asunto de quién asumirá el cargo ha cobrado una nueva urgencia después del anuncio esta semana de que la oficina de la fiscal general del estado se había unido a la investigación criminal de Trump del fiscal del distrito: una mirada amplia a los pagos de dinero secreto, valoraciones de propiedades, estrategias fiscales, compensación ejecutiva y otas transacciones.

En un distrito sólidamente demócrata, es muy probable que las primarias del partido del 22 de junio decidan al ganador.

Los ocho candidatos han dejado en claro que no temen enfrentarse al expresidente, pero la mayoría ha sido cautelosos para mantenerse alejada de la retórica abiertamente anti-Trump.

"Si bien no puedo decir qué haré específicamente sin ver todos los hechos y la evidencia, si Donald Trump o cualquiera de los Trump cometió crímenes en Manhattan, los procesaré", dijo la candidata Eliza Orlins, defensora pública que una vez apareció como concursante en "Survivor".

“Es más vital ahora que nunca, que se entienda que la oficina del fiscal de distrito no es un cargo político”, dijo otra candidata, Lucy Lang, exasistente fiscal de distrito y exdirectora del Instituto de Innovación en la Fiscalía del John Jay College.

El campo robusto incluye a tres exfiscales en la oficina del fiscal de distrito de Manhattan, Lang, Liz Crotty y Diana Florence, y dos exfiscales federales, Tali Farhadian Weinstein y Alvin Bragg.

Tres candidatos nunca han sido fiscales, entre ellos Orlins, la abogada de derechos civiles Tahanie Aboushi y el miembro de la Asamblea estatal Dan Quart.

No ha surgido ningún pionero obvio en el campo abarrotado.

La investigación de Trump, que el expresidente ha denunciado como una "caza de brujas", tiene importantes implicaciones para su futuro político y el destino de su empresa.

Trump no es el único tema de discusión en la contienda, en medio de una renovada preocupación por la delincuencia callejera y el debate en curso sobre la justicia penal y el papel de los fiscales, renovado tras el asesinato de George Floyd en manos de la Policía de Minneapolis hace un año.

"Al comienzo de la contienda, tal vez el año pasado, mucha gente pensó que Trump sería un tema de conversación principal, pero realmente no parece ser el tema principal en esta cosecha de candidatos", dijo Christina Greer, profesora de ciencias políticas en la Universidad de Fordham. "Él está en una larga lista de problemas, pero el crimen y la forma en que el fiscal procesará casos particulares parecen ser los problemas más proféticos".

La ciudad ha visto más de 155 homicidios desde el comienzo del año, el número más alto para ese período desde 2011. Otras categorías de delitos importantes, incluidos robos y agresiones criminales, permanecen en gran parte donde estaban antes de la pandemia de coronavirus.

La contienda podría decidir si el próximo fiscal de distrito continuará con las reformas de la justicia penal, que en los últimos años han incluido la reducción de los enjuiciamientos por drogas y el encarcelamiento de menos acusados ​​durante largos períodos mientras esperan el juicio.

Crotty ha acumulado el respaldo de los sindicatos encargados de hacer cumplir la ley, quienes la ven como la candidata más enfocada en la seguridad pública. Otros candidatos han obtenido el apoyo de activistas y organizaciones reformistas.

La oficina de Vance dijo que continuará dirigiendo la investigación de Trump hasta el final de su mandato.

Ha contratado al exfiscal de la mafia Mark Pomerantz para ayudar en la investigación y, en febrero, obtuvo ocho años de declaraciones de impuestos de Trump, poniendo fin a una larga lucha legal.

El exfiscal de distrito adjunto en jefe de Vance, Daniel R. Alonso, quien no es candidato, dijo que es vital que el caso Trump quede “en manos de alguien que sepa lo que está haciendo, que sea competente, que tenga experiencia, que tenga juicio y que no piensa políticamente".

"Francamente, no creo que los votantes se estén enfocando lo suficiente en este tema", dijo Alonso.

Los candidatos, como mínimo, han intentado telegrafiar que no serán fáciles con los poderosos.

Orlins criticó a Vance por negarse a presentar cargos contra los dos hijos mayores de Trump, Ivanka y Donald Jr., en 2012 después de investigar las acusaciones de que defraudaron a clientes en un proyecto de condominio en Manhattan. Vance concluyó que no había pruebas suficientes de un delito.

"Creo que es posible que no estemos en esta situación en la que estamos, es posible que nunca hubiéramos tenido un presidente Donald J. Trump, si Cy Vance hubiera hecho esto antes, si hubiera presentado esos casos y no se hubiera negado a enjuiciar" dijo Orlins a la agencia The Associated Press.

La decisión de Vance en la investigación anterior de Trump fue uno de varios casos en su mandato de 12 años en los que los críticos dicen que cedió a intereses poderosos.

Vance fue criticado por retirar los cargos de violación contra el financiero francés Dominique Strauss-Kahn en 2011, declinar la posibilidad de procesar a Harvey Weinstein en 2015, cinco años antes de su eventual condena, y llegar a un acuerdo en 2016 con un ginecólogo bien conectado para evitar la prisión por presuntamente abusar sexualmente de pacientes.

Bragg dijo que acabaría con lo que él consideraba los "dos sistemas de justicia" de la oficina.

Aboushi dijo que "nunca pondrá una tarjeta de identificación o una cuenta bancaria por encima de la ley".

Crotty dijo: "Todo se reduce a cuáles son los hechos de su caso, y no importa cuán poderosa sea la persona, es lo poderosos que son sus hechos".

Farhadian Weinstein ha promocionado su experiencia en casos complejos de cuello blanco. Florence ha hablado de manera similar sobre su historial de persecución de fraudes inmobiliarios y de construcción, diciendo que está en "la mejor posición" para continuar la investigación de Trump.

"Nadie me intimida", dijo Farhadian Weinstein en una entrevista. "Todos somos iguales ante la ley y eso no cambia si pasas a ocupar una posición de poder, incluido el poder de la presidencia".

Quart dijo: "Si hay evidencia de que se ha cometido un delito grave, ciertamente lo enjuiciaré, y eso sería tan cierto para el presidente como para cualquier otra persona".

