NUEVA YORK - Con las declaraciones de impuestos del expresidente Donald Trump finalmente en la mano, un equipo de fiscales de Nueva York liderado por un experto anti-mafias recién contratado está enviando nuevas citaciones y se reúne cara a cara con testigos clave, para examinar las prácticas comerciales de Trump con gran detalle.

En medio del torbellino de actividad, la oficina del fiscal de distrito de Manhattan está programada para reunirse el viernes nuevamente con el ex abogado personal de Trump, Michael Cohen, según una persona familiarizada con la investigación.

Sería la octava vez que habla con investigadores que trabajan para el fiscal de distrito Cyrus R. Vance Jr., que se remonta al tiempo que Cohen estuvo en una prisión federal por evasión de impuestos y violaciones al financiamiento de campañas.

La persona familiarizada con la investigación no estaba autorizada a hablar públicamente sobre la entrevista y habló con The Associated Press bajo condición de anonimato.

En una entrevista reciente con Cohen, los investigadores hicieron preguntas sobre la propiedad de Trump en Seven Springs como parte de una investigación sobre si el valor de la propiedad de 213 acres del condado de Westchester estaba inflado incorrectamente para reducir sus impuestos.

Los investigadores le preguntaron a Cohen sobre las personas involucradas en la tasación del patrimonio y los beneficios derivados de su tasación, incluida una deducción del impuesto sobre la renta de 21 millones de dólares.

Cohen fue puesto en confinamiento domiciliario el año pasado en medio de temores por el coronavirus, y sus reuniones recientes se han llevado a cabo mediante videoconferencia.

La oficina de Vance se negó a comentar, al igual que el abogado de Cohen, Lanny Davis. Se envió un mensaje en busca de comentarios a la Organización Trump.

Vance anunció la semana pasada que dejaría el cargo a fin de año y no buscaría la reelección, pero en un memorando al personal, enfatizó que la investigación no se detendría.

"El trabajo continúa", escribió Vance, haciéndose eco de su breve declaración después de que la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó el mes pasado que podría tener los registros fiscales de Trump.

Vance contrató recientemente al exfiscal de la mafia Mark Pomerantz, quien, como fiscal federal, supervisó el enjuiciamiento del jefe criminal de Gambino, John Gotti, como fiscal de distrito asistente especial para ayudar en la amplia investigación de las finanzas de Trump.

La investigación, según documentos judiciales, incluye un examen de si Trump o sus empresas mintieron sobre el valor de los activos para obtener condiciones de préstamo favorables y beneficios fiscales. El fiscal de distrito también está analizando los pagos en secreto que se pagan a las mujeres en nombre de Trump.

Después de una larga batalla legal, su oficina ahora está en posesión de ocho años de los registros fiscales de Trump, incluidas las versiones finales y en borrador de las declaraciones de impuestos, los documentos fuente que contienen datos financieros sin procesar y otros registros financieros en poder de su firma contable.

El enfoque de Vance en Seven Springs implica un acuerdo de conservación ambiental que Trump hizo a cambio de una deducción de impuestos a fines de 2015, luego de intentos fallidos de convertir la propiedad en un campo de golf y casas de lujo.

Trump otorgó una servidumbre a un fideicomiso de tierras de conservación para preservar 158 acres y recibió una deducción del impuesto sobre la renta de $21 millones, igual al valor de la tierra conservada, según los registros. El monto se basó en una tasación profesional que valoró la propiedad completa de Seven Springs en $56.5 millones al 1 de diciembre de 2015.

Esa fue una cantidad mucho más alta que la evaluación de los asesores del gobierno local, quienes dijeron que todo el patrimonio valía $20 millones. Trump compró la propiedad, incluida una mansión palaciega de estilo georgiano que una vez perteneció a la familia de la editora de periódicos Katharine Graham, por 7.5 millones de dólares en 1995.

En una señal del creciente interés de los fiscales en Seven Springs, la oficina de Vance ha enviado nuevas citaciones en las últimas semanas a los gobiernos locales en las ciudades que abarca la propiedad, Bedford, North Castle y New Castle, en seguimiento de una ronda inicial de citaciones emitidas a mediados de -Diciembre.

La oficina de Vance también ha citado material de personas que trabajaron en proyectos para desarrollar la propiedad para Trump, incluido un ingeniero que dijo que sus deberes implicaban presentar planes a la junta de planificación local.

El ingeniero, Ralph Mastromonaco, dijo el miércoles que recibió la citación de Vance a mediados de febrero y entregó rápidamente los documentos solicitados, incluidos los registros de su trabajo en la propiedad y la correspondencia con la Organización Trump.

Mastromonaco fue citado por material similar en diciembre de 2019 por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, quien también está investigando si Trump y su compañía inflaron indebidamente el valor de sus activos en los estados financieros anuales para asegurar préstamos y obtener beneficios fiscales.

"Realmente no sé absolutamente nada sobre todo este lío", dijo Mastromonaco el miércoles.

Los investigadores de Vance también han acribillado a Cohen con preguntas sobre el papel que desempeñó Allen Weisselberg como director financiero de la Organización Trump.

La abogada de Weisselberg, Mary Mulligan, se negó a comentar el miércoles.

Pero en los últimos días se supo que su ex nuera, Jen Weisselberg, está cooperando con las investigaciones de Vance y James, según su abogado.

"Continuará cooperando plenamente con las diversas agencias de aplicación de la ley que están investigando a la familia de su exmarido y los intereses muy poderosos que representan", dijo su abogado, Duncan Levin, en un comunicado a AP. "Jennifer se niega a seguir siendo silenciada por aquellos que conspiran para evitar que comparta lo que ha aprendido durante los últimos 25 años".