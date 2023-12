Estas leyes entrarán en vigor en NY y NJ el 2024

El 2024 está a la vuelta de la esquina y con él entrarán en vigor nuevas leyes en el área triestatal.

Aquí te compartimos algunas de las leyes que empezarán a tener vigencia el próximo año en Nueva York y Nueva Jersey.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

NUEVA YORK

El servicio de doulas será cubierto por Medicaid

La gobernadora de Nueva York firmó en noviembre una legislación que ordenó al Departamento de Salud crear un directorio de doulas, que son personas expertas en el apoyo físico, emocional e informativo antes, durante y después de un parto, como una de las medidas que buscan combatir las tasas de mortalidad materna e infantil en el estado.

Este tipo de servicios estarán cubiertos para todos los afiliados a Medicaid a partir del 1 de enero de 2024, agregó la gobernadora. Además, la demócrata también destacó $4.5 millones en fondos anuales para Centros Perinatales Regionales asegurados en el presupuesto del año fiscal 23, que ha sido asignado por el Departamento de de Salud del estado.

La ley, S.1867/A.5435A, establecerá criterios de admisión en el directorio de doulas comunitarias del estado de Nueva York.

Productos menstruales gratuitos en escuelas privadas

La gobernadora Kathy Hochul firmó en noviembre un paquete legislativo de Equidad y Oportunidad en Salud que aborda una amplia gama de puntos, uno de ellos la legislación S.5913A/A.113A, que exige que las escuelas privadas intermedias y secundarias proporcionen productos menstruales gratuitos en los baños escolares.

“El estigma en torno a la menstruación y las desigualdades menstruales continúa afectando a miles de estudiantes en el estado de Nueva York. El 25% de las personas que menstrúan no tienen acceso a productos menstruales, que son una necesidad básica que puede suponer un gasto oneroso para las familias. Sin estos productos, es probable que los estudiantes pierdan clases y días escolares. Me enorgullece ver mi legislación firmada por la gobernadora Hochul para que los estudiantes de escuelas privadas tengan acceso a productos menstruales y fortalezca nuestra lucha contra la pobreza menstrual. La menstruación no es una opción, pero eliminar la barrera al acceso a los productos sí lo es”, dijo el senador estatal Iwen Chu.

Incremento del salario mínimo

La gobernadora Kathy Hochul anunció el lunes que a partir del 1 de enero de 2024 el salario mínimo de Nueva York aumentará a $16 por hora en la Ciudad de Nueva York, Westchester y Long Island, y a $15 por hora para el resto de el estado. Aumentar el salario mínimo de Nueva York para mantener el ritmo de la inflación beneficiará a cientos de miles de trabajadores con salario mínimo en todo el estado, dijo la gobernadora.

"El 1 de enero, aumentaremos el salario mínimo de Nueva York para ayudar a los neoyorquinos trabajadores a mantenerse al día con los crecientes costos y continuar apoyando a sus familias", dijo la gobernadora Hochul. "Si usted es un trabajador con salario mínimo y no ve este aumento en su cheque de pago el próximo año, le insto a que presente una queja salarial ante el Departamento de Trabajo para asegurarse de que está recibiendo el aumento salarial que se merece".

Empleadores no pueden pedir información personal

La gobernadora Kathy Hochul firmó en septiempre la legislación (S. 2518/A. 836) prohíbe a un empleador solicitar o exigir que un empleado o solicitante de empleo revele cualquier nombre de usuario, contraseña u otro medio para acceder a una cuenta personal o servicio personal a través de dispositivos de comunicación electrónicos específicos como condición de contratación, como condición de empleo o para su uso en una acción disciplinaria.

“A medida que nuestras vidas se mueven cada vez más en línea, tenemos que establecer barreras en torno a la privacidad de los trabajadores. Con esta legislación, estamos nivelando un desequilibrio que coloca a los trabajadores en una posición de sentir que tienen que aceptar las demandas que les exige su jefe. Me gustaría agradecer a la gobernadora Hochul por su continua colaboración para hacer de Nueva York un estado que vela por los derechos de los trabajadores”, dijo la senadora estatal Jessica Ramos.

Protección para inquilinos de NYCHA

La gobernadora Kathy Hochul firmó en noviembre la legislación S7456 que requiere que la autoridad de vivienda de la Ciudad de Nueva York (NYCHA) notifique por escrito a los residentes con 24 horas de antelación sobre interrupciones en los servicios de agua cuando el agua no sea segura para beber o cocinar. Además exige que la autoridad de vivienda de la Ciudad de Nueva York establezca medidas para garantizar que todos los contratistas y subcontratistas que se ocupan de la recolección y examen de muestras de agua cumplan con las leyes, normas y reglamentos federales, estatales y locales relacionados con el examen de la calidad del agua.

"Todos los neoyorquinos merecen acceso a un hogar seguro y saludable", dijo la gobernadora Hochul. "Nueva York tiene el porcentaje más alto de inquilinos de cualquier estado del país, y estoy orgulloso de firmar esta legislación que garantizará que los inquilinos tengan protecciones críticas adicionales".

La legislación S.7456/A.7273 exige que NYCHA notifique por escrito a los residentes con 24 horas de antelación si una empresa de servicios públicos o una agencia gubernamental informa a NYCHA que el agua no es segura para beber o cocinar.

NUEVA JERSEY

Productos menstruales gratuitos en escuelas públicas

Nueva Jersey exigirá que los distritos escolares ofrezcan productos menstruales gratuitos para las estudiantes de los grados 6 a 12 según una nueva ley firmada en agosto por el gobernador Phil Murphy.

“Cuando los estudiantes no pueden acceder a los productos menstruales que necesitan para su salud reproductiva, el estrés y el estigma potenciales con demasiada frecuencia los distraen de sus clases o los obligan a faltar a la escuela por completo, lo que genera repercusiones sociales y académicas que nadie debería tener que enfrentar”, dijo el gobernador Murphy. “Mi administración seguirá dando prioridad a la salud física y mental de los estudiantes de Nueva Jersey adoptando un enfoque holístico para apoyar su bienestar. Promover la equidad menstrual en nuestras escuelas es un componente crucial de nuestros esfuerzos continuos para garantizar el éxito de los jóvenes en todo nuestro estado y promover la equidad en todos los niveles”.

Incremento del salario mínimo

El salario mínimo estatal de Nueva Jersey aumentará $1 a $15.13 por hora para la mayoría de los empleados el 1 de enero de 2024. Esto logra, y supera, el objetivo establecido por la legislación firmada por el gobernador Murphy en febrero de 2019 para aumentar el salario mínimo a al menos a $15 por hora para 2024 para la mayoría de los empleados.

Acceso a anticonceptivos

El gobernador Phil Muprhy firmó a comienzos del año la legislación S-275 que permitirá a los farmacéuticos de Nueva Jersey dispensar anticonceptivos hormonales autoadministrados a los pacientes sin necesidad de receta médica.

Por lo general, las pacientes no pueden acceder a anticonceptivos hormonales autoadministrados, incluidas píldoras, parches y anillos anticonceptivos, en Nueva Jersey sin obtener primero una prescripción de un proveedor de atención médica autorizado. Para reducir las barreras al acceso a esta herramienta crítica de planificación familiar, el proyecto de ley requiere la emisión de una orden permanente que autorice a los farmacéuticos a proporcionar anticonceptivos hormonales autoadministrados a los pacientes sin receta individual e identificar los anticonceptivos que los farmacéuticos están autorizados a dispensar.

"Mientras muchos otros estados están trabajando para restringir el acceso a la atención de salud reproductiva, incluidos los anticonceptivos, nuestro estado continúa protegiendo este derecho fundamental y ampliando el acceso a esta atención crítica en nombre de todos los que la necesitan", dijo el Gobernador Murphy. “El requisito actual de una receta individualizada impone una carga innecesaria a las personas que tal vez no puedan pagar o no encontrar el tiempo para acudir a un proveedor de atención médica para obtener una receta. Eliminar ese requisito promoverá la equidad en salud y la facilidad de acceso a los anticonceptivos para empoderar a las mujeres a tomar sus propias decisiones reproductivas".