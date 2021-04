El Jardín Botánico de Nueva York se viste con las obras de la artista Yayoi Kusama

NUEVA YORK - En el Jardín Botánico de Nueva York se inauguró una exhibición con obras de la artista japonesa Yayoi Kusama, conocida a nivel mundial por sus fascinantes usos de lunares en sus obras, calabazas moteadas y su fascinación por el mundo natural.

La exhibición "Kusama: Cosmic Nature", que se pospuso por un año debido al coronavirus, permanecerá a la vista del público hasta Halloween.

La mayoría de las obras de arte están al aire libre y son lo suficientemente grandes como para disfrutarlas sin dejar de seguir las nomas de distanciamiento físico. La exhibición cuenta con múltiples galerías, instalaciones y jardines. Las exhibiciones de flores elaboradas complementan algunas de las obras, que se encuentran esparcidas por el Jardín Botánico en El Bronx.

El escenario no podría ser más adecuado para las obras polifacéticas de Kusama, todas las cuales se relacionan de diversas maneras con el mundo de la naturaleza. La artista creció en los invernaderos y campos del enorme vivero de semillas de su familia en Matsumoto, Japón, y Kusama siempre ha enfocado su trabajo en el mundo natural, dice la curadora invitada Mika Yoshitake.

Roy Rochlin/Getty Images

“Para Kusama, la naturaleza cósmica es una fuerza vital que integra los órdenes terrestre y celestial del universo desde las perspectivas micro y macrocósmica”, dice Yoshitake.

Cuando Kusama era joven, comenzó a tener alucinaciones vívidas, algunas de las cuales involucraban lunares o flores que se extendían a su alrededor.

"Algunas personas se quedan atrapadas en los lunares. Su trabajo tiene una especie de tristeza interna combinada con una alegría externa, que realmente habla del momento actual", dice Karen Daubmann, vicepresidenta de exposiciones y participación de la audiencia en el jardín.

Las obras que debutan en la exhibición incluyen el bronce pintado de 16 pies de altura “Dancing Pumpkin” (2020), que parece retozar alegremente en el jardín del invernadero Haupt; "I Want to Fly the Universe" (2020), una forma biomórfica de colores brillantes de 13 pies de altura instalada cerca del centro de visitantes; y “Infinity Mirrored Room - Illusion Inside the Heart” (2020), una instalación al aire libre que refleja su entorno.

Tres galerías en el Conservatorio presentan celebraciones hortícolas de Kusama. Las imponentes flores de lunares en “My Soul Blooms Forever” (2019) dan la bienvenida a los visitantes en la galería de palmeras. Cerca, el mosaico rosa y dorado “Starry Pumpkin” (2015) está rodeado de flores y follaje del bosque en tonos pasteles complementarios. Y para complementar los atrevidos colores de la pintura de Kusama hay "Alone, Buried in a Flower Garden" (2014) una muestra de flores y follaje de temporada diseñados para ser igualmente fuertes en forma y color.

Los puntos destacados en otras partes del jardín incluyen "Narcissus Garden" (1966/2021), compuesto por 1,400 esferas de acero inoxidable instaladas en una fuente de agua, y "Ascension of the Polka Dots on the Trees" (2002/2021), que presenta árboles altísimos, sus baúles envueltos en tela roja brillante con lunares blancos.

En la biblioteca del jardín, una exhibición incluye bocetos, pinturas, collages y esculturas de Kusama, incluido un cuaderno de bocetos de 1945 que tenía a los 16 años. Está lleno de dibujos meticulosos y realistas de plantas. También se exhibe su pintura “Infinity Net”, inspirada en el Océano Pacífico visto desde un avión; la obra se exhibió en el Museo Whitney en 1961.

Una pequeña exposición fotográfica se centra en la vida de Kusama en Nueva York, donde vivió alrededor de 1958, haciendo piezas de performance, entre otras obras, antes de regresar a Japón en 1973.

Kusama, de 92 años, ahora divide su tiempo entre el hospital psiquiátrico japonés donde ha vivido voluntariamente desde la década de 1970 y su estudio cercano. No ha viajado a Estados Unidos desde 2012.

TIMOTHY A. CLARY/AFP via Getty Images

Sus instalaciones se completaron con la ayuda de un equipo con el que colabora estrechamente; revisaron la ubicación de las obras con Kusama usando fotos. También participaron varias galerías de Nueva York y Tokio que representan a Kusama.

Para mantener seguros a los espectadores durante la pandemia, el Jardín Botánico de El Bronx ha implementado un sistema de boletos de entrada limitada y programada para promover el distanciamiento físico. Se requiere la compra anticipada de boletos.

El Pase de Jardín y Galerías, que permite el acceso al espectáculo de Kusama, ya está agotado algunos fines de semana, aunque todavía hay disponibilidad los días de semana, según el jardín botánico.

Las pautas actuales restringen la capacidad al 33% y un distanciamiento físico de 6 pies. Sin embargo, debido a que los jardines son tan grandes, el jardín todavía puede albergar a varios miles de visitantes al día.

La exposición, que no viajará más allá de Nueva York, estará acompañada de un catálogo coeditado con Rizzoli Electa, que incluye ensayos de Yoshitake, la historiadora del arte Jenni Sorkin, la curadora Alexandra Munroe y otros. El catálogo se centrará en el compromiso de por vida de Kusama con la naturaleza y la interconexión de todos los seres vivos.

Para información sobre la exhibición visitar este sitio web.