¿Dónde está Cuomo? El gobernador de NY evita el público en medio las acusaciones de presunto acoso

NUEVA YORK - El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, ha evitado las apariciones públicas durante días, ya que algunos miembros de su propio partido le piden que renuncie por acusaciones de presunto acoso sexual. El senador estatal James Skoufis se convirtió en el último en hacerlo el miércoles.

El gobernador no ha recibido preguntas de los reporteros desde una sesión informativa el 19 de febrero, una brecha inusualmente larga para un demócrata cuyas actualizaciones diarias televisadas sobre la pandemia de coronavirus fueron vistas en la televisión la primavera pasada.

El jueves 19 de febrero fue la última vez que estuvo ante las cámaras cuando presentó al presidente Joe Biden en una reunión virtual de la Asociación Nacional de Gobernadores, que él preside. También participó el martes en la conferencia telefónica donde no hay participación de los periodistas.

La ausencia pública fue más evidente después de que los líderes legislativos anunciaron el martes que estaban limitando los amplios poderes del gobernador para establecer unilateralmente la política estatal durante la pandemia.

El gobernador también enfrenta críticas por retener, durante meses, un recuento completo del número de residentes de hogares de ancianos que murieron durante la pandemia del COVID-19.

Según el proyecto de ley, Cuomo todavía tendría el poder de mantener sus reglas de COVID-19 existentes o modificarlas. Pero ya no se le permitirá tomar decisiones sin el aporte de la Legislatura. Tendrá que notificar a los comités legislativos y a los gobiernos locales y responder a sus preguntas en determinadas circunstancias.

La asambleísta Carrie Woerner tuiteó las líneas generales del acuerdo ampliamente divulgado el martes por la tarde y dijo que:

"Derogar los poderes extraordinarios otorgados al gobernador el año pasado".

"Prever una transición ordenada hasta el final del período de la crisis".

"Limitar cualquier modificación adicional a las directivas a lo que sea necesario para reducir la propagación o aumentar las vacunas".

"Restaurar el derecho de los condados y municipios a emitir órdenes ejecutivas sin buscar la aprobación del estado".

"Exigir al gobernador que proporcione informes en línea sobre todas las órdenes ejecutivas, proporcionando transparencia para todos".

Ni Cuomo ni sus portavoces han comentado sobre la última acusación hecha en su contra el lunes por la noche. Una mujer le dijo a The New York Times que Cuomo le tocó la parte baja de la espalda, luego le agarró las mejillas y le pidió que la besara en una boda en septiembre de 2019.

La mayoría de los principales demócratas han señalado que quieren esperar los resultados de una investigación de la fiscal general de Nueva York, Letitia James, sobre las acusaciones de que Cuomo de presunto acoso sexualmente a dos exasesoras de su administración.

El presidente del Partido Demócrata Estatal, Jay Jacobs, un aliado cercano de Cuomo, dijo que es "prematuro" opinar antes de que concluya la investigación.

Varios miembros de la Asociación Nacional de Gobernadores dijeron que apoyan la investigación, pero no dijeron si creían que debería dimitir como presidente. El gobernador de Arkansas, Asa Hutchinson, vicepresidente de la asociación, calificó las acusaciones contra Cuomo de "muy serias", pero dijo que depende de los gobernadores demócratas decidir quién presidirá la NGA.

"Me alegra que haya una investigación independiente en curso, y creo que todos deberíamos esperar hasta los resultados de esa investigación independiente y ver a dónde lleva esa conclusión a todos", dijo el gobernador republicano a los periodistas.

Esa investigación aún no ha comenzado. James dijo que su oficina está trabajando para contratar a una firma de abogados externa para que lo lleve a cabo.

El representante de los Estados Unidos, Hakeem Jeffries, dijo que la delegación del Congreso de Nueva York en Washington no se ha reunido sobre el tema, pero que "todos están monitoreando la situación de cerca".

"Bueno, estas son acusaciones muy serias y requieren una investigación muy seria", dijo Jeffries a los periodistas el martes. "Estoy seguro de que la fiscal general Tish James llegará al fondo de todo, publicará un informe que es completamente transparente y luego podremos decidir la mejor manera de proceder".

Al mediodía del martes, al menos un miembro del Congreso demócrata de Long Island, la representante Kathleen Rice, cuatro senadores estatales, varios miembros de la Asamblea de izquierda y los líderes del progresista Partido de las Familias Trabajadoras dijeron que ya habían escuchado lo suficiente y que Cuomo debería renunciar. Algunos sugirieron que entrara en un juicio político. (Así es como se vería el proceso de juicio político).

Los líderes de la Asamblea y el Senado del estado, ambos controlados por demócratas, esperan votar el viernes sobre el acuerdo para modificar los poderes ejecutivos de Cuomo, que los legisladores le otorgaron la primavera pasada.

"Creo que todos entienden dónde estábamos en marzo y dónde estamos ahora", dijo la líder de la mayoría, Andrea Stewart-Cousins, y describió el acuerdo como la creación de "un sistema con más aportes".

Los republicanos que durante mucho tiempo han tratado de eliminar los poderes de Cuomo llamaron a la legislación propuesta un "acuerdo falso" que carece de fuerza. El líder republicano del Senado, Rob Ortt, dijo que las revelaciones del asilo de ancianos ponen en duda el liderazgo del gobernador.

Tanto los principales líderes de la legislatura, Stewart-Cousins ​​como el presidente de la asamblea, Carl Heastie, han dicho que apoyan la investigación de la fiscal general sobre la conducta de Cuomo en el lugar de trabajo.

Una exasistente, Charlotte Bennett, de 25 años, dijo que Cuomo la interrogó sobre su vida sexual y le preguntó si estaría abierta a una relación con un hombre mayor. Bennett rechazó el intento de disculpa de Cuomo, en el que dijo que había estado tratando de ser "juguetón" y que sus bromas se habían malinterpretado como un coqueteo.

Otra exasistente, Lindsey Boylan, dijo que Cuomo comentó sobre su apariencia de manera inapropiada, la besó sin su consentimiento al final de una reunión y una vez sugirió que jugaran al póquer mientras estaban a bordo de su jet estatal. Cuomo ha negado las acusaciones de Boylan.

La mujer que habló con The New York Times sobre la conducta de Cuomo en la boda, Anna Ruch, no respondió a la solicitud de comentarios de The Associated Press.

Ruch le dijo al periódico que cuando ella quitó la mano de Cuomo de su espalda, la llamó "agresiva", le puso las manos en las mejillas y le preguntó si podía besarla. Cuomo luego presuntamente la besó en la mejilla mientras ella se alejaba.

Una fotografía tomada por un amigo capturó una mirada de incomodidad en el rostro de Ruch mientras el gobernador sostenía su rostro.

"Me sentí tan incómoda y avergonzada cuando en realidad él es el que debería haberse sentido avergonzado", dijo Ruch al periódico.

El alcalde de la Ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, quien ha tenido una relación contenciosa con Cuomo durante años, dijo el martes que si todas las acusaciones contra Cuomo son ciertas, "él no puede gobernar".

"No podría gobernar, es tan simple como eso", dijo el demócrata.

Cuando un periodista le preguntó si Cuomo debería reanudar la realización de eventos en persona, De Blasio dijo: "Creo que todos los líderes tienen que responder preguntas difíciles de los medios, independientemente de si es conveniente".